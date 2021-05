Valtiovarainministeriö ei lähde pakkoliittämään Keski-Suomen Kyyjärveä, kunnanjohtaja: "Pitäisikö vetää lippu salkoon"

Valtiovarainministeriö ei aio toistaiseksi käynnistää toimenpiteitä Kyyjärven kunnan valtuuston tahdon vastaiseen kunnan yhdistämiseen. Ministeriön arvion mukaan tuulivoimahankkeilla on merkittävää vaikutusta kunnan kiinteistöverotulon määrään, jos ne toteutuvat.

Valtiovarainministeriö on toimittanut 1300 asukkaan Kyyjärven kunnassa vuosina 2019–2020 kuntalain mukaisen talouden arviointimenettelyn kunnan heikon taloudellisen tilanteen vuoksi.

Kunnanjohtaja Tiina Pelkonen on erittäin mielissään siitä, että pakkoliitokselta vältytään.

– Kyllä täällä kunnantalolla on liehuttu, ja tuntuu, että pitäisikö vetää lippu salkoon. Tuntuu siltä, että tehty työ palkitaan. On jouduttu tekemään kipeitä ja nopeita ratkaisuja, Pelkonen sanoo viitaten kunnan säästötoimiin.

Talouden arviointiryhmä ehdotti Kyyjärven kuntalaisten palvelujen järjestämisen turvaamiseksi kuntarakennelain mukaista kuntajakoselvitystä kunnan yhdistämiseksi isompaan kokonaisuuteen vuoden 2022 alussa.

Selvittäjä ehdotti Kyyjärven, Kivijärven, Karstulan ja Kannonkosken kuntien yhdistymistä.

Ehdotus kaatui helmikuussa 2021 Kannonkosken kunnan vastustukseen. Jatkoselvityksen jälkeen selvittäjä ehdotti Kyyjärven ja Karstulan kuntien yhdistymistä. Kyyjärvi hylkäsi ehdotuksen toukokuun alussa.

Talousnäkymät muuttuneet

Valtiovarainministeriön mukaan Kyyjärven kunnan talouden näkymät ovat muuttuneet talouden arviointiryhmän työn jälkeen.

Kunta on sopeuttanut käyttötalouttaan ja palvelurakennettaan niin, että käyttömenot ovat pienentyneet ja poistojen taso on palautumassa normaalille tasolle parin poikkeuksellisen vuoden jälkeen. Lisäksi Kyyjärvelle suunnitteilla olevilla tuulivoimahankkeilla on merkittävää vaikutusta kunnan kiinteistöverotulon määrään, jos ne toteutuvat.

Valtioneuvosto voi päättää talouden kriisikuntaa koskevasta kuntien yhdistämisestä kunnan valtuuston vastustuksesta huolimatta, jos muutos on välttämätön kyseisen kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi.

Vaikka Kyyjärven kriisikuntakriteerit täyttyvät edelleen, kunnan talouden kehitysnäkymien myötä kunnan tahdon vastainen kuntien yhdistäminen ei ole tässä tilanteessa lain edellyttämällä tavalla välttämätön, valtiovarainministeriössä katsotaan. Muutokset kunnan talouden tilassa edellyttävät kuitenkin tuulivoimahankkeiden toteutumista ja tapahtuvat vasta tulevina vuosina.

Valtiovarainministeriö kertoo jatkavansa Kyyjärven kunnan talouden kehityksen ja siihen vaikuttavien kunnan toimenpiteiden seurantaa.

