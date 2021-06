Iäkäs pariskunta eristettiin toisistaan koronan alussa lainvastaisesti 3 kuukaudeksi – oikeusasiamiehen päätös paljasti myös muita virheitä

Siun soten asumisyksiköissä Joensuussa asuvaa iäkästä Koljosen pariskuntaa ei olisi saanut eristää toisistaan koronapandemian alussa. Avioparilla olisi myös ollut oikeus asua yhdessä.

Näin päätti apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin joulukuussa. Siun soten menettelyä pidetään päätöksessä useilta osin lainvastaisena ja virheellisenä.

Kuopiolainen Markku Koljonen kertoi Ylelle reilu vuosi sitten, että hänen vanhempansa eristettiin toisistaan koronaepidemiaan vedoten. Iäkäs aviopari asui saman palvelutalon eri yksiköissä eivätkä he tämän takia päässeet näkemään toisiaan yli kolmeen kuukauteen. Siun sote kielsi tapaamiset koronaohjeistuksiin vedoten maaliskuussa 2020.

Koljosen äiti oli tuolloin vuodepotilaana tehostetun palveluasumisen yksikössä ja isä omatoimisen asumisen pienryhmäkodissa. Koljosille oli järjestelty tällainen asumismuoto talvella 2019. Tiloja yhdisti kulkukäytävä, jota pitkin Mauno Koljonen oli aikaisemmin käynyt tapaamassa puolisoaan.

– Tätä tilannetta ei nyt olisi, jos vanhempani olisivat alunperinkin päässeet samaan hoivayksikköön kuten lain mukaan pitäisi, kommentoi Markku Koljonen Ylelle maaliskuussa 2020.

Kuntayhtymän kanssa käydyn väännön jälkeen Markku Koljonen teki lopulta kantelun oikeusasiamiehelle vuosi sitten toukokuussa.

Päätös kanteluun tuli viime vuoden lopussa ja kuluneen kevään Koljonen on odotellut Siun sotelta apulaisoikeusasiamiehen määräämiä hyvityksiä.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin mielestä vanhusten eristäminen toisistaan oli vakava virhe. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Apulaisoikeusasiamies katsoo päätöksessään Siun soten kohdelleen Koljosen pariskuntaa monelta osin lainvastaisesti ja hän pitää kuntayhtymän virheitä vakavina. Kaikkiaan Siun sote sai moitteita toiminnastaan kuudessa eri kohdassa.

Esimerkiksi asukkaiden liikkumista palveluyksikön ulkopuolelle rajoitettiin ilman laissa säädeltyä perustetta. Lisäksi muun muassa puolisoiden yksityiselämän ja perhe-elämän suojaa rikottiin estämällä heitä tapaamasta toisiaan. Näitä rajoituksia kuntayhtymä perusteli valtakunnallisilla ohjeistuksilla.

Oikeusasiamies sai ikäihmisten tapaamisrajoituksiin liittyen runsaasti kanteluja viime keväänä. Apulaisoikeusasiamies totesi ratkaisussaan, että STM:n virheelliseen vierailukieltoon liittyvät rajoitukset olivat lainvastaisia. Myös Koljosten tapaamisia ei olisi saanut rajoittaa.

Vakavana virheenä apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin pitää sitä, että pariskunnalle ei oltu järjestetty mahdollisuutta asua yhdessä. Lain mukaan yhteinen asumispaikka on järjestettävä.

Siun soten toimialuejohtaja Eija Rieppo vakuuttaa, että apulaisoikeusasiamiehen edellyttämiin toimenpiteisiin on ryhdytty. Heikki Haapalainen / Yle

Siun sote: Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin

Apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä Siun sotelta edellytettiin toimenpiteitä toimintatapojen muuttamiseksi.

Päätöksessä halutaan kiinnittää myös vakavaa huomiota siihen, että vanhustenhuollon henkilökunnan ja erityisesti johtotehtävissä toimivien virkamiesten on tunnettava hallinnonalansa lainsäädäntö. Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin muistuttaa, että asiakkaiden oikeudet on kirjattu lakiin.

– Toimijoilla on velvollisuus kertoa asiakkaille heidän oikeuksistaan. Jos toimijat eivät edes itse tunne lakia, niin asiakkaita ei osata neuvoa oikein, tiivistää Sakslin.

Siun soten toimialuejohtaja Eija Rieppo kertoo, että kuntayhtymä on toiminut koronaepidemian alussa STM:n antamien ohjeiden mukaan. Se on myös ryhtynyt toimiin epäkohtien parantamiseksi.

Kuntayhtymä on esimerkiksi ryhtynyt kouluttamaan henkilökuntaa ja esimiehistöä parempaan lainsäädännön osaamiseen sekä varmistamaan sosiaalihuoltolain mukaiset asiakasprosessit.

– Huolehdimme jatkossa vanhuspalveluin mukaisen oikeuden iäkkäille asumispalveluja tarvitseville avio- ja avopuolisoille yhdessä asumiseen, lupaa Rieppo.

Markku Koljonen kertoo olleensa järkyttynyt saatuaan oikeusasiamiehen päätöksen joulukuussa.

– Kyllähän se oli hyvin rajua luettavaa. Tunteet velloivat syvästä suuttumuksesta suruun, kuvailee Koljonen.

Hänen mielestään virkamiesten pitäisi olla niin tietoisia laista, että näin isoja virheitä ei tehtäisi.

– Vanhempieni kohdalla meneteltiin erittäin virheellisesti, suree Koljonen.

Kuopiossa asuva Markku Koljonen kertoo kantelun olleen pitkä ja raskas prosessi. Hän kuitenkin toteaa, että se kannatti tehdä. Antti Karhunen / Yle

Perhe odottaa yhä hyvityksiä

Apulaisoikeusasiamies kehotti Siun sotea hyvittämään tapahtunut Koljosille jollain tavalla. Minimissään tämä olisi voinut olla esimerkiksi pahoittelu.

Markku Koljonen kertoo, että hän tai vanhempansa eivät ole saaneet Siun sotelta minkäänlaista yhteydenottoa mahdollisiin hyvityksiin tai pahoitteluun liittyen. Tämä olisi pitänyt tehdä toukokuun 28. päivään mennessä.

Ylelle Siun soten toimialajohtaja Eija Rieppo pahoittelee pariskunnan saamaa kohtelua.

– Sille ei enää nyt voida mitään, pahoittelen tapahtunutta ja vastaisuudessa näin ei käy.

Hän kertoo olevansa yllättynyt siitä tiedosta, että Koljosille tapahtunutta ei ole hyvitetty tai pahoiteltu.

– Tämä on minulle uusi tieto. Itse en ole ollut heihin yhteydessä. Minulla on tiedossa, että heidän tilanteensa on korjattu ja yhteisasuminen on mahdollistettu. Näkisin, että siinä yhteydessä on voitu käydä keskustelua pariskunnan tai heidän läheisensä kanssa, toteaa Rieppo.

Martta ja Mauno Koljosen asuntoasiat Siun sote sai kuntoon viime vuoden loppupuolella, kun pariskunnalle järjestyi lopulta yhteinen koti tehostetun palveluasumisen yksiköstä Joensuusta.

Lopputulokseen Markku Koljonen on tyytyväinen, vaikka arvelee kohtelun vaikuttaneen isänsä kunnon heikkenemiseen.

– Hän menetti viime vuoden aikana paljon terveyttä ja toimintakykyään ja muistisairaus pääsi etenemään nopeasti, suree Koljonen.

