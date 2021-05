Suomen kiintiö täyttymässä Kreikan alaikäisten pakolaisten osalta – Suomeen tullut lähes kaikki sovitut alaikäiset hakijat

Suomi on luvannut sijoittaa 175 alaikäistä Välimeren vaikean turvapaikkatilanteen takia. Suurin osa saapuneista on Afganistanista ja Somaliasta.

Suomeen tuli viime perjantaina 10 uutta alaikäistä turvapaikanhakijaa Kreikasta. Ryhmä on loppuosa Suomen saapuvaa 175 alaikäisen lasten ja nuorten turvapaikanhakijoiden joukkoa, jonka Suomi on luvannut sijoittaa Välimeren alueelta.

Maahanmuuttoviraston mukaan Suomeen on nyt saapunut 169 turvapaikanhakijaa heinäkuusta 2020 lähtien.

Näistä lähes puolet on sijoitettu kuntiin eri puolille maata. Yli puolet Välimereltä saapuneista turvapaikanhakijoista on saanut turvapaikkahakemuspäätöksen.

Turvapaikanhakijoista yli sata on tullut Kreikasta ja 14 Kyprokselta. Sen lisäksi Suomeen on saapunut 27 yksinhuoltajaperheiden lasta ja nuorta Maltalta, 16 Kyprokselta ja neljä Italiasta. Suurin osa Suomeen siirretyistä turvapaikanhakijoista on Afganistanin ja Somalian kansalaisia.

Suomen hallitus päätti reilu vuosi sitten kevättalvella osallistua turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen Välimeren maista niiden vaikean turvapaikkatilanteen takia.

Suomeen saapuneet alaikäiset ovat olleet 0-17-vuotiaita poikia ja tyttöjä, mikä on ollut myös Suomen tavoite vastaanotossa.

Yksittäisiä hakijoita vielä tulossa

Suomeen on tulossa vielä yksittäisiä hakijoita Kreikasta, Maltalta ja Italiasta.

– Siirrot ovat keino auttaa haavoittuvassa asemassa olevia. Kaikki Suomeen siirretyt turvapaikanhakijat ovat heikon turvallisuustilanteen maasta tai todennäköisesti kansainvälisen suojelun tarpeessa, kertoo projektipäällikkö Camilla Rautala Maahanmuuttovirastosta.

Jokaiselle turvapaikanhakijalle on tehty ennen siirtoa terveystarkastus, johon sisältyy koronatesti. Kaikille tehdään myös Suomeen saapumisen jälkeen terveystarkastus.

Ennen siirtymistä alaikäisten vastaanottoon erikoistuneisiin keskuksiin turvapaikanhakijoille on järjestetty kahden viikon karanteenia vastaava järjestely ryhmäkotia vastaavissa olosuhteissa.

Maahanmuuttovirasto on saanut siirtoihin 12 miljoonaa euroa EU-tukea, jolla rahoitetaan muun muassa lasten ja nuorten vastaanoton kustannuksia.

