Analyysi: EU:ta syytetään lepsuksi nyrkkeilysäkiksi, mutta pakotteet ovat mainettaan vahvempi leka erityisesti pientä Valko-Venäjää vastaan

Suuret englantilaiset rakastajat tai Torquayn tapahtumakalenteri.

Siinä ovat maailman lyhimmät kirjat, jos uskotaan 1970-luvun hittikomediaa Fawlty Towersia, suomeksi Pitkän Jussin majataloa.

EU-kriitikoiden mielestä mukaan voisi lisätä nimikkeen Vaikuttavimmat EU-pakotteet.

Pakotteilla ei ole laitettu yhtään diktatuuria polvilleen. EU asetti viime syksynä Valko-Venäjälle taas yhdet pakotteet, eivätkä ne silti estäneet Aljaksandr Lukašenkaa abduktoimasta kokonaista Ryanairin lentoa sunnuntaina.

Samoin vaikka Venäjään on kohdistettu voimakkaita pakotteita vuodesta 2014 lähtien, Kreml ilkkuu Brysselille avoimesti.

EU maanantai-iltana: nopea ja tehokas

Mutta Brysselin maanantai-illassa EU oli nopea ja tehokas.

Jäsenvaltioiden johtajat olivat yksimielisiä ja pöyristyneitä. EU-maasta toiseen lentävän EU-reittikoneen kaappaaminen yhden matkustajan pidättämisen vuoksi oli Valko-Venäjältä odottamaton ja härski temppu.

Niinpä huippukokous nakutti parissa tunnissa valmiiksi päätöslistan, joka sisältää viittä vaille EU:n koko keinoarsenaalin.

Päätöksillä pyritään katkaisemaan lentoliikenne EU:n ja Valko-Venäjän välillä. Päälle on tulossa lisää talouspakotteita – niiden kohteena ovat jo nyt presidentti Lukašenka, tämän poika ja lähes sata muuta talouden, politiikan, hallinnon ja oikeuslaitoksen vaikuttajaa.

Kaikilla on viisumikielto EU:hun, ja heidän pääsynsä EU-varoihin on jäädytetty. Lista kasvanee vähintään kymmenillä nimillä.

EU oli jo muutenkin suunnitellut lisäpakotteita. Mutta "Minskin kaappaus" antoi aiheen käyttää lisävoimaa.

Aljaksandr Lukašenka on ollut Valko-Venäjän presidentti vuodesta 1994. Pavel Orlovskiy / EPA

Talouspakotteilla on vaikutusta

Talouspakotteiden vaikutusta on turha vähätellä.

Esimerkiksi Venäjään vuodesta 2014 voimassa olleilla EU:n ja Yhdysvaltain pakotteilla on ollut kiistaton vaikutus, sanoo Suomen Pankin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen – ei yhtä iso kuin öljyn halpenemisella, mutta kuitenkin.

Korhonen viittaa useisiin (siirryt toiseen palveluun) aiheesta viime vuosina tehtyihin tutkimuksiin (siirryt toiseen palveluun), myös omiinsa (siirryt toiseen palveluun).

Pakotteet ovat hidastaneet talouskasvua. Venäläisten pankkien varainhankinta ulkomailta on vähentynyt alle puoleen entisestä. Kiinalainen sijoitusraha ei ole tullut paikkaamaan länsirahan jättämää aukkoa, mikä osoittaa, että moni kansainvälinen pankki ja sijoittaja karttaa pakotteiden kohteita.

Ja vaikka Kreml esiintyy julkisesti kuin pakotteilla ei olisi mitään merkitystä, hallinnon sisältä kuuluu huolestuneita ääniä, ja neljä viidestä venäläisestä (siirryt toiseen palveluun) halusi vuonna 2018 länsisuhteiden normalisoituvan.

Heikkoutta ei näytetä pinnalle, ja siksi lännessä voi syntyä kuva siitä että mikään ei satu tai edes osu.

Valko-Venäjä on paljon Venäjää pienempi peluri ja Lukašenkan hallinto täysin riippuvainen Venäjän tuesta. Maassa on vähemmän väkeä kuin Ruotsissa. Vaikka sen talous on Venäjää suljetumpi, pakotteet tuntuvat varmasti.

Mikä määrä voimaa on tarpeeksi?

– Venäjä ja Valko-Venäjä menevät niin pitkälle kuin niiden vain annetaan mennä.

Näin lausui Viron pääministeri Kaja Kallas saapuessaan maanantain kokoukseen. Virke kiteyttää oivasti Venäjä-kriittisimpien maiden tunnot.

Erityisesti ex-sosialistimaat ovat karvaiden kokemustensa pohjalta sitä mieltä, että Venäjä käyttää pehmeyttä aina säälimättä hyväkseen. Viime vuosien tapahtumat osoittavat, ettei ajatus ole aivan väärä.

EU:n on laittamassa Venäjä-strategiaansa uuteen asentoon eli pohtimassa, mitä se uhittelevan itämahdin kanssa oikein tekee. Samalla on kyse myös Valko-Venäjästä, koska Kreml ja Minsk näyttävät kulkevan käsi kädessä.

Keppiä vai porkkanaa?

Ilmeiset kepit ovat pian käytössä. Sitten on edessä vielä hankalampia keinoja, kuten vaikkapa kumppanuusohjelman purkaminen. Se merkitsisi Valko-Venäjälle tarjottavien porkkanoiden vähentämistä.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen lupasi maanantaina (siirryt toiseen palveluun) Valko-Venäjälle kolmen miljardin euron investointipaketin vastineeksi demokratiasta.

Sillä ei vielä osteta toimivaa demokratiaa idän hypermarketista. Mutta tarjous osoittaa, ettei EU myöskään halua eristää Valko-Venäjää tai työntää sitä enempää Moskovan syliin.