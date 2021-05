Finlayson, Vallila ja Makia kokoavat voimansa – design-alan tuorein nimi on Manna & Co

Uuden brändiyhtiön palveluksessa on 350 henkilöä, ja mukana on myös Finlaysonin tytäryhtiö Reino & Aino.

Suomeen on syntynyt uusi design-alan brändiyhtiö Manna & Co. Siinä ovat mukana Vallila, Makia ja Finlayson Reino & Aino -omistuksineen sekä viiidennes Sastan omistuksesta.

Finlayson Oy, Vallila Interior Oy, Makia Clothing Oy ja Sasta Oy jatkavat erillisinä yrityksinä, mutta omistus on koottu uuteen konserniin, jonka nimi on Manna & Co.

Emoyhtiö omistaa kokonaisuudessaan Finlaysonin, Vallilan ja Makian. Konserniin siirtyy myös Finlaysonin täysin omistama tytäryhtiö Reino & Aino. Lisäksi Manna & Co on ostanut Sastasta 20 prosentin osuuden.

Manna & Co -konsernin liikevaihto on noin 90 miljoonaa euroa ja käyttökate 14 prosenttia. Konsernin palveluksessa on yhteensä 350 henkilöä.

Manna & Co -konserniin siirtyvien yhtiöiden keskeiset osakkaat jatkavat emoyhtiön omistajina. Järjestely toteutetaan osin osakevaihdolla.