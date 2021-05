Koronavirus iski sataman työntekijöihin Kotkassa – lähes 30 Stevecon työntekijää sairaana tai karanteenissa

Stevecon työntekijöillä Kotkan Hietasen satamassa on todettu useita koronatartuntoja. Arkistokuva.

Stevecon työntekijöillä on todettu useita tartuntoja Kotkassa Hietasen satamassa. Kyseessä on yhtiön mukaan ensimmäinen laajempi tartuntarypäs. Sairastumiset ja karanteenit hidastavat työntekoa.

Hietasen sataman terminaalissa on todettu useita koronavirustartuntoja Kotkassa.

Satamaoperaattori Steveco tiedottaa (siirryt toiseen palveluun), että yrityksen vahvuudesta on pois kaikkiaan 28 työntekijää, jotka ovat pääosin ahtaajia ja työnjohtajia. Stevecolla on Hietasen satamassa kaikkiaan lähes 180 työntekijää.

Yhtiön myynnistä vastaava johtaja Tapio Mattila kertoo, että ensimmäiset tartunnat todettiin helatorstain aikaan. Sen jälkeen tartuntoja alkoi ilmaantua pikkuhiljaa.

Mattilan mukaan tartuntoja on todettu nyt yhdeksän kappaletta, joista viimeisimmät varmistuivat viime viikonloppuna. Osa karanteenissa olevista työntekijöistä testataan tänään tiistaina.

Tartuntatautiviranomaiset asettivat kaikkiaan 28 Stevecon työntekijää karanteeniin.

– Se on jo niin iso luku, että me jo tiedotimme siitä, koska tämä tulee jo vähän näkymään palvelutasossakin, Tapio Mattila sanoo.

Työt hidastuvat

Tapio Mattila Stevecosta kertoo, että henkilöstövajaus näkyy työn hidastumisena. Esimerkiksi vaunut saadaan purettua tavanomaista hitaammin.

– Se näkyy vähän siellä sun täällä. Jos meillä on normaalisti kaikki vaununpurkupaikat miehitettyinä, niin nyt sitten ei ole miehitettyinä, Tapio Mattila sanoo.

Stevecon työntekijät liikkuvat työtilanteen mukaan Hietasen satamasta myös Kotkan Mussalon satamassa. Tämän takia myös yksi työntekijä Kotkan konttiterminaalissa Mussalossa on määrätty karanteeniin.

Tapio Mattilan mukaan Stevecolla ei ole tietoa siitä, mistä koronavirus on päässyt iskemään Hietasen sataman työntekijöihin. Stevecon tietojen mukaan virus ei ole päässyt leviämään työntekijöiden mukana maailmalle.

– Viranomainen on tehnyt tämän ketjun jäljityksen, mistä on tullut tämä iso luku (28 altistunutta). Kyllä se on meidän tietojen mukaan rajattu tuohon, Mattila sanoo.

Parin viikon vaikutukset

Karanteenit ja sairaustapaukset vaikuttavat Stevecon työskentelyyn arviolta parin viikon ajan. Arvio perustuu kahden viikon karanteenipituuteen.

– Osa työntekijöistä vapautuu jo aikaisemmin, koska osa altistumisista on tapahtunut helatorstain tienoilla ja jälkeen, Mattila sanoo.

Steveco aikoo korostaa ja valvoa koronaohjeistuksia, jotka ovat Mattilan mukaan olleet tiukat jo tähänkin asti. Työntekijöitä on eriytetty toisistaan ja heidän on pitänyt noudattaa turvavälejä, sosiaali- ja taukotiloja on hajautettu ja desinfioitu.

Koronatapausten jälkeen tilojen siivousta on lisätty ja koneita desinfioitu.

Mattilan mukaan Hietasen sataman koronatartunnat ovat laajuudeltaan yhtiön ensimmäinen tartuntarypäs. Steveco-konsernilla on Suomessa noin 850 työntekijää.

– Olemme siihen nähden pärjänneet aika hyvin. Kyllähän tämä on pelottanut, että miten näitä tulee. Sen takia meillä on tiukat ohjeistukset, joita ihmiset noudattavat.

Haminan-Kotkan sataman toimitusjohtaja Kimmo Naski sai tiedon Stevecon koronatartunnoista tänään tiistaina. Hänen mukaansa tartunnat vaikuttavat eniten Stevecon toimintaan, mutta silti vaikutuksia pitää selvittää koko sataman kannalta.

– Käymme tilannetta yhdessä Stevecon kanssa läpi, Kimmo Naski sanoo.

