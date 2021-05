Nuoret voivat nyt harrastaa ja kilpailla sisätiloissa, myös nuorisotilat avataan. Seuraa Pirkanmaan koronaryhmän tiedotustilaisuutta kello 15.30

Pirkanmaan pandemiaryhmä on koolla tiistaina ja kertoo iltapäivällä koronatilanteesta ja uusista suosituksista. Yle näyttää tiedotustilaisuuden suorana kello 15.30 alkaen.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on päättänyt, että alle 20-vuotiaiden lajinomainen harjoittelu ja kilpailutoiminta on tästä lähtien mahdollista myös sisätiloissa. Myös nuorisotilat voidaan avata. Niin ikään yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät voidaan avata rajoitetulla asiakasmäärällä turvaohjeita noudattaen. Suosituksena on puolet normaalista asiakasmäärästä.

Muut aikuisten sisäharrastukset suositellaan toistaiseksi pidettävän tauolla.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on koolla tiistaina ja kertoo iltapäivällä Pirkanmaan koronatilanteesta, jäljitystyön tuloksista ja suosituksista. Yle näyttää tilaisuuden suorana kello 15.30 alkaen. Asiantuntijoina infossa ovat johtajaylilääkäri Juhani Sand, ylilääkäri Jaana Syrjänen ja apulaisylilääkäri Janne Laine TAYSista.

STM päivittää tällä viikolla hybridistrategiaa. Kokoontumisrajoituksia tarkastellaan Pirkanmaalla sen jälkeen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alue on edelleen koronan kiihtymisvaiheessa. Kahden viikon ilmaantuvuus on pysynyt ennallaan, se on nyt 29 koronatapausta 100 000 asukasta kohden. Positiivisten tapausten osuus Fimlabissa tutkituista oli viime viikolla 1,2 prosenttia. Sairaalahoitoa Pirkanmaalla ovat tarvinneet vain yksittäiset potilaat kuluneen viikon aikana.

Koronatilanne on kehittynyt positiiviseen suuntaan Pirkanmaalla. Tiistaiaamuna TAYS kertoi vain kahdesta uudesta tartunnasta. Viimeksi näin vähän tapauksia on löytynyt tammikuussa.

Luvut ovat olleet melko pieniä jo vähän aikaa. Viimeisen seitsemän päivän aikana Pirkanmaalla on todettu 85 tartuntaa. Toisaalta viime päivänä myös testeissä on käyty aiempaa vähemmän. Maanantaina Fimlab tutki vähän yli 800 näytettä ja viikonloppunakin vain noin 1 360.