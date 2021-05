Kari Enqvistin kolumni: Rohkeus ajatella suuria on Suomessa menetetty

Jos poliitikko ei pysty seisomaan arvojensa takana, on parempi väistyä syrjään. Jos hän ei kykene piirtämään äänestäjilleen uskottavaa kokonaiskuvaa maailmasta, on parempi antaa tila niille, jotka siihen pystyvät, kirjoittaa Enqvist.

Jonkinlainen pelkotila on vallannut suomalaiset. Sen ilmentymiä ovat sekä farisealainen lakiusko että kamreerin likinäkö, joka erottaa ainoastaan numeroita tilikirjassa eikä kokonaista maailmaa. Se on jumittanut suomalaisen poliittisen keskustelun yhä suppenevaan, itseensä käpertyvään spiraaliin.

Lillukoiden varsiin tarrautuminen tapahtuu kuvitteellisesti seuraavasti:

Kun metsä palaa, kuten joskus Australiassa, rajusti, sitä joutuu pakenemaan henkensä edestä. Kun viimein tullaan täyttä karkua joen rantaan, ruvetaan heti miettimään veneen veistämistä, jotta päästäisiin toiselle rannalle turvaan.

Silloin suomalainen alkaa väännellä käsiä: mitä jos minä joudun maksamaan veneestä enemmän kuin muut? Kuinka monta soutajaa perustuslaki ylipäätään sallii? Ja entä jos joku soutamisen sijasta huutaa tahtia, eikö se ole epätasa-arvoistavaa?

Rohkeus ajatella suuria on menetetty hitaasti, sirpale kerrallaan. Urho Kekkosesta ja Paavo Lipposesta voidaan olla montaa mieltä, mutta rohkeutta heiltä ei puuttunut. Kekkonen junaili Suomeen ETYKin, ja Lipposella oli kirkas visio Suomesta EUn ytimessä.

Ilman visiota politiikka on vain refleksinomaista reagointia, poukkoilua lastuna laineilla.

Mutta visiot ovat himmentyneet, koska poliittiset toimijat ovat vähä vähältä antaneet periksi galluptuloksille ja somepainostukselle. He ovat antaneet arvojensa haalistua. Heistä on tullut arkoja ilmaisemaan kantojaan, kärkkäitä etsimään turvaa euroista ja lakipykälistä. Pienestäkin puhurista he vaihtavat takkia ja äänestävät tyhjää.

Tässä hetkessä tämä näköalattomuus on kostautunut esimerkiksi tieteelle ja taiteelle. Se on tullut ilmi EUn elpymisvälineen ympärillä käydyssä keskustelussa, joka ajoittain sai hysteerisiä piirteitä. Päätöksenteon jarruttelussa Eduskunnan aikaa haaskattiin satutunteihin ja eurosenttien laskuoppiin.

Kun satuilun portit on nyt avattu, pelkona on, että kuntavaalien jälkeen samanlainen kiukuttelu jatkuu joka pitäjässä. Kunnallispolitiikka saattaa olla murroksen partaalla. Siellä missä jonkin hankkeen vastustajat jäävät vähemmistöön, valtuustosalin lattialla tullaan näkemään itkupotkuraivareita. Hanhiemon satuaarteita luetaan ääneen yökausia, koska keinujen pystyttäminen paikkakunnan leikkipuistoon ei satu miellyttämään.

Samaan aikaan lakiniilot tottakai sommittelevat keinuista valitusta oikeuskanslerille.

Mutta valitettavasti näillä pelleilyillä on tehonsa. Ne luovat osaltaan uutta normaalia, kuten Trump omalla uhoamisellaan Amerikassa. Ne ovat keino pelotella.

Vuonna 1921 Mussolinin johtamat fasistit nousivat Italian parlamenttiin 19 prosentin ääniosuudella. Heidän taktiikkansa ei kuitenkaan perustunut edustukselliseen demokratiaan vaan painostukseen, ulkoparlamentaariseen väkivaltaan ja muiden puolueiden heikkouden ja päättämättömyyden hyväksikäyttöön.

Niinpä he saivat muutettua vaalilakeja siten, että vuoden 1924 vaalien jälkeen heillä oli enemmistö parlamentissa. Siellä heidän äänekkäin vastustajansa oli ollut muuan Giacomo Matteotti.

Juuri vaalien alla Matteotti oli kirjoittanut, ettei kenenkään pidä kuvitella, että fasistit laskisivat aseensa ja palauttaisivat lain ja vapauden. He vain ponnistaisivat kohti yhä suurempaa vallan väärinkäyttöä.

”Se on heidän olemuksensa, heidän alkuperänsä, heidän ainoa voimansa”, Matteotti totesi.

Neljä päivää myöhemmin kansanedustaja Matteotti siepattiin keskellä Roomaa autoon, jossa hänet tapettiin. Ruumis kätkettiin kaupungin ulkopuolelle metsikköön kaivettuun matalaan hautaan. Satunnainen koiranulkoiluttaja löysi jäännökset kaksi kuukautta myöhemmin.

Äänestäjän pelko ei koskaan ole ollut viisauden alku.

Seuraavan kerran Italiassa pidettiin monipuoluevaalit vuonna 1946. Jos Italian puolueet olisivat neljännesvuosisata aiemmin kyenneet suoraselkäisyyteen, sekä fasismi että sota olisi ehkä voitu välttää.

Kyse on tietysti äärimmäisestä esimerkistä, eikä siitä voi vetää suoraa yhteyttä nyky-Suomeen. Mutta historiasta voi ottaa sen verran oppia, että myötäilyn ja periksiantamisen strategia ei ole milloinkaan osoittanut toimivaksi. Äänestäjän pelko ei koskaan ole ollut viisauden alku.

Jos poliitikko ei myrskyn keskellä pysty seisomaan arvojensa takana, on parempi väistyä syrjään. Jos hän ei kykene piirtämään äänestäjilleen uskottavaa kokonaiskuvaa maailmasta, on parempi antaa tila niille, jotka siihen pystyvät.

Kari Enqvist

Kirjoittaja on kosmologian emeritusprofessori Helsingin yliopistossa ja tietokirjailija. Hän on kiinnostunut ihmisen paikasta maailmankaikkeudesta ja kaikesta siitä, mikä on liikuttavaa tai ihmeellistä.

Kolumnista voi keskustella 28.5. klo 23.00 saakka.