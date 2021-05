"Jotkut sijaisistamme ovat tehneet yli 14 kuukautta töitä putkeen", sanoo johtajaylihoitaja – osa sairaanhoitopiireistä tarvitsisi kesäksi kymmeniä hoitajia lisää

Ylen kyselyn mukaan valtaosalla sairaanhoitopiireistä on ollut suuria vaikeuksia saada palkattua kesäksi sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Raskas työ, huono palkka ja muiden alojen houkutus vähentävät hoitotyön houkutusta ja korona on tilannetta vain heikentänyt. Monesta sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että työvoimapulaa on jatkuvaa – ympäri vuoden.