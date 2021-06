Päivi Happonen: Wolt-kuski jäi suojatiellä auton alle ja yllätti paikalta paenneen yliajajansa

Viime vuonna lähes 90 autoilijaa pakeni onnettomuuspaikalta, kertoo poliisin tilasto. Pakenemiseen voi olla useita syitä. Uhrin jättäminen tien poskeen on törkeää ja raukkamaista, kirjoittaa Happonen blogissaan.

Kävelin vappuaattona Helsingin keskustassa.

Oli vasta puolipäivä, mutta näin erikoisen episodin Eteläisellä Rautatienkadulla.

Wolt-kuski seisoi reppu selässään pyöränsä kanssa keskellä ajotietä autojen seassa. Hän näytti huutavan jotain liikennevaloihin pysähtyneen auton kuljettajalle.

Kadulla seisovat ihmiset kertoivat, että kyseinen autoilija oli kääntynyt hetki sitten Fredrikinkadulta Eteläiselle Rautatienkadulle ja ajanut suojatiellä Wolt-kuskin päälle.

Autoilija oli paennut paikalta, mutta joutui pysähtymään seuraaviin liikennevaloihin. Jalkansa loukannut Wolt-kuski oli lähtenyt auton perään.

Silminnäkijät olivat ihmeissään.

Voiko joku ajaa toisen päälle ja lähteä pakoon?

Kyllä voi.

Viime vuonna lähes 90 autoilijaa pakeni paikalta liikenneonnettomuuden jälkeen, kertoo Poliisihallituksen tilasto.

Viime kesänä voimaan tullut uusi tieliikennelaki lisäsi entisestään autoilijan velvollisuutta olla varovainen suojatiellä ja sen läheisyydessä.

On selvää, kuka kärsii eniten, kun auto törmää jalankulkijaan tai polkupyöräilijään.

Siksi autoilijalle on määrätty tieliikennelaissa erityisiä velvollisuuksia, vaikka laki tietysti säätelee myös pyöräilijän ja jalankulkijan liikkumista.

Liikenteessä on yksi paikka, joka on määritelty supersuojatuksi alueeksi.

Se on suojatie.

Viime kesänä voimaan tullut uusi tieliikennelaki lisäsi entisestään autoilijan velvollisuutta olla varovainen suojatiellä ja sen läheisyydessä. Laki sanoo, että autoilijan on noudatettava "erityistä varovaisuutta", kun hän lähestyy suojatietä.

Mitä tämä lakiin lisätty "erityinen varovaisuus" tarkoittaa?

– Sen osoittaa oikeuskäytäntö. Erityinen varovaisuus voi tarkoittaa sitä, että vaikka autoilija olisi noudattanut muita liikennesääntöjä, mutta olisi laimininlyönyt erityisen varovaisuusvelvollisuuden, hän voi joutua onnettomuustilanteessa rikosoikeudelliseen vastuuseen, sanoo komisario Tuomo Katajisto Lounais-Suomen poliisista.

Katajisto on kouluttanut uutta tieliikennelakia Suomen poliiseille.

Rikoslaki ei tunne termiä yliajo. Siksi poliisi kirjaa yliajot liikenneturvallisuuden vaarantamisiin.

Jos autoilija rikkoo tieliikennelakia esimerkiksi ajamalla roimaa ylinopeutta, hänet voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tai törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Jos joku kuolee liikenneonnettomuudessa, sen aiheuttaja voidaan tuomita kuolemantuottamuksesta.

Suomessa ei ole rikosta, jonka nimi olisi yliajo. Siksi poliisi kirjaa ne liikenneturvallisuuden vaarantamisiin tai törkeisiin sellaisiin.

Komisario Katajisto tutkaili poliisin tilastoja ja arvioi, että viime vuonna Suomessa oli noin 600 kolaria, joissa oli osallisena auto sekä jalankulkija tai pyöräilijä.

Näissä onnettomuuksissa kuoli noin viisikymmentä henkilöä ja loukkaantui useita satoja.

Sinne jäi Wolt-kuski ihmettelemään jalkaruhjeensa, ruokareppunsa ja pyöränsä kanssa suomalaista liikennekulttuuria.

Seisoin kadulla ja katsoin, kun Wolt-kuski yritti huitoa liikennevaloihin pysähtynyttä yliajajaansa ajamaan tien sivuun.

Liikennevalot vaihtuivat vihreiksi, auto ajoi tien reunaan. Mutta sepä ei pysähtynytkään, vaan koukkasi jalkakäytävän reunan kautta ja jatkoi matkaansa.

Sinne jäi tien poskeen Wolt-kuski ihmettelemään jalkaruhjeensa, ruokareppunsa ja pyöränsä kanssa suomalaista liikennekulttuuria.

Miksi joku pakenee liikenneonnettomuuden jälkeen?

– Yleisin motiivi on, että henkilö on käyttänyt päihteitä. Voi olla, että kuljettajalla ei ole ajokorttia, tai auto on katsastamaton, kertoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Ihalainen.

Pakeneminen onnettomuuden jälkeen on mielestäni todella raukkamaista ja törkeää.

On myös tyhmää uskoa, ettei voisi jäädä kiinni. Kaupungit ovat täynnä valvontakameroita, ja joskus uhri saa napattua kuvan yliajajan rekisterinumerosta.

Kuulin, kun poliisi sanoi, että autoilija kyllä saadaan helposti kiinni.

Wolt-kuski soitti hätäkeskukseen.

Hän näytti ruhjeen jalastaan meille tapahtumaa seuranneille, kun odottelimme poliisipartiota.

Kun se vihdoin tuli, silminnäkijät kertoivat tapahtumista ja poliisi puhutti Wolt-kuskin. Hän antoi poliisille yliajajan rekisterinumeron.

Kuulin, kun poliisi sanoi, että autoilija kyllä saadaan helposti kiinni.

Toivottavasti kävi niin.

Jokaisen onnettomuuspaikalta pakenijan olisi syytä joutua vastuuseen teostaan.

Päivi Happonen

Kirjoittaja on Ylen oikeustoimittaja, joka jäi miettimään vappuaaton tapahtumien jälkeen, miksi joku pakenee paikalta yliajon jälkeen. Aikansa mietittyään, hän päätti kirjoittaa tämän blogin.

