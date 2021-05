Herätys: Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa, keskustalle valitaan uusi ministeri, Etelä-Suomessa sataa ropisee

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa

Kuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa alkaa tänään keskiviikkona. Koronapandemian takia ennakkoäänestys kestää viikkoa tavallista pidempään ja päättyy 8. kesäkuuta. Vaalit siirrettiin kesäkuulle huonontuneen koronatilanteen takia. Koronan vuoksi usea kunta tarjoaa mahdollisuuden ennakkoäänestykseen ulkona, esimerkiksi teltassa ja katoksessa. Myös drive-in äänestys on käytössä joissakin kunnissa. Varsinainen vaalipäivä on 13. kesäkuuta.

Keskusta valitsee uuden ministerin

Nykyinen tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko siirtyy valtiovarainministeriksi. Antti Haanpää / Yle

Keskusta valitsee tänään keskiviikkona uuden tiede- ja kulttuuriministerin. Uudesta ministeristä päätetään keskustan puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja europarlamentaarikkojen edustajien yhteiskokouksessa varhain aamulla. Uuden ministerin nimi kerrotaan kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa.

Nykyinen tiede- ja kulttuuriministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko siirtyy valtiovarainministeriksi. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen jää omasta pyynnöstään rivikansanedustajaksi. Näytämme tiedotustilaisuuden suorana.

Tutkimus löysi geenialueet tarttumisalttiuden ja vakavan COVID-19-taudin taustalla

Geneettinen alttius sairastua ei näy päällepäin. Myös nuorilla ihmisillä geneettinen alttius voi sairastuttaa toiset vakavammin kuin toiset. Tiina Jutila / Yle

Useita eri tutkimuksia yhteen koonnut tutkimus osoitti, että veriryhmät eivät eroa siinä, kuka sairastuu tautiin vakavammin. Sen sijaan veriryhmän määräämä geeni saattaa vaikuttaa siihen, kuinka herkästi ihminen saa koronaviruksen.

Bosnian sodassa jalkansa menettänyt Zlatan auttaa siirtolaisia ja pakolaisia

Zlatan Kovačević perusti avustusjärjestö SOS Bihaćin vuonna 2019, mutta hän on järjestänyt myös muita avutustusoperaatioita. Tom Kankkonen / Yle

Bosniassa Kroatian rajan tuntumaan on jumiutunut iso joukko siirtolaisia. Bosnia-Hertsegovinassa sodassa vammautunut vapaaehtoinen Zlatan Kovačević auttaa EU:n alueelle pyrkiviä ihmisiä, joista monet asustavat alkeellisissa oloissa EU:n rajalla.

George Floydin perhe tapasi Joe Bidenin

George Floydin veli Philonise Floyd ja muu perhe tapasi maan poliittista johtoa tiistaina. Mandel Ngan / AFP

Vuosi sitten poliisin surmaamaksi joutuneen George Floydin perhe tapasi tiistaina Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin, varapresidentin Kamala Harrisin sekä muuta maan poliittista johtoa. Floydin perhe keskusteli presidentin kanssa poliisilain uudistamisesta.

Floydin tapaus on säteillyt voimakkaasti politiikkaan, historiantulkintaan ja oikeusjärjestelmään Yhdysvalloissa ja myös muualla maailmassa. Kysyimme kolmelta asiantuntijalta näkemyksiä siitä, miten Floydin kuolema on vuoden aikana vaikuttanut.

Etelä-Suomessa sataa ropisee, merellä voi myrskytäkin

Marjo Hoikkanen / Yle Sää

Etelästä tulee sateita, jotka yltävät etelärannikolle aamulla. Pitkin päivää vettä sataa etelässä monin paikoin, ja ajoittain sade on runsasta. Itätuuli on puuskaista, merellä jopa myrskyisää. Keski- ja Pohjois-Suomessa on päivällä enimmäkseen poutaista, mutta illalla sataa myös Keski-Suomessa.

