Korona kiihdytti kotikokkien intoa käyttää tuoreyrttejä – kun televisiossa esitellään hyvä resepti, myynti kaupoissa räjähtää

Tuoreyrttien valtava suosio on saanut marketit laajentamaan yrttiosastojaan.

Tuoreyrttien valtava suosio on saanut marketit laajentamaan yrttiosastojaan. Miki Wallenius / Yle

Suomalaiset suosivat ruuanlaitossa aiempaa enemmän tuoreyrttejä. Yrttien myynti ruokakaupoissa on kasvanut ja valikoimat ovat laajentuneet. Tillin, basilikan ja persiljan lisäksi ostoskoriin napataan korianteria sekä minttua.

Yrttien kysyntä on lähtenyt suorastaan räjähdysmäiseen kasvuun, kertoo Hämeenlinnan Prisman myyntipäällikkö Tanja Eliander. Yrteille on myymälän hedelmä- ja vihannesosastolla annettu reilusti lisää tilaa, sillä valikoima on moninkertaistunut kovan kysynnän vuoksi.

– Kun televisiossa on hyvä resepti, myynti räjähtää meilläkin. Täytyy olla hereillä, että pysytään perässä, Eliander naurahtaa.

Yrttien käyttäminen suomalaisessa kotikeittiössä on ollut nouseva trendi jo 15 vuotta. Vuosi sitten alkanut pandemia puski siihen lisää vauhtia.

Korona selittää kotikokkailun lisääntymisen, mutta yrttien suosiota tukevat myös ruokaohjelmat, ruokabloggarit ja uudet reseptit.

Myyntipäällikkö Tanja Eliander Hämeenlinnan Prismasta sanoo television ruokaohjelmien lisäävän yrttien käyttöä kotikeittiössä. Miki Wallenius / Yle

Ac Nielsenin kuluttajapaneelin mukaan yrttien myynti kasvoi ruokakaupoissa vuodessa keskimäärin 11 prosentilla. Nielsen on markkinatutkimuslaitos, joka tuottaa tietoa eri maiden kuluttajien ostokäyttäytymisestä. Sen mukaan kuluttajat, jotka suosivat yrttejä aiemminkin, ostavat niitä nyt entistä useammin.

Hämeenlinnan Prismaan ruukuissa kasvavia yrttejä toimitti vielä jokin aika sitten vain kaksi tahoa. Nyt yrttilasteja saapuu viideltä eri toimijalta, ja kaikille lajikkeille löytyy kysyntää.

Yli 12 000 yrttiruukkua joka viikko

Päijät-Hämeessä Orimattilassa Varpio puutarha oy:ssä yrttien myynti on lisääntynyt vuodessa reippaasti. Puutarhalla keskitytään entistä enemmän yrttien viljelyyn.

Varpio toimittaa tuoreyrttejä Uudellemaalle sekä Kanta- ja Päijät-Hämeeseen. Noin 8 600 neliön kasvihuoneissa kasvatetaan tomaatteja, kurkkuja, salaatteja ja 25 yrttilajiketta.

Kasvatusajat näkyvät yrttien hinnoissa. Rosmariinin varttuminen myyntikuntoon Varpio puutarhalla voi kestää kolmekin kuukautta. Miki Wallenius / Yle

Kauppoihin lähtee yli 12 000 yrttiruukkua joka viikko. Määrä nousee pian 15 000:een.

– Tuoreyrttien määrän kasvu on näkynyt meilläkin ihan selvästi. Viime vuodesta yrttien kylvö- ja myyntimäärät ovat kasvaneet 35 prosenttia, sanoo Tuukka Varpio, joka pyörittää kauppapuutarhaa yhdessä isänsä Hannu Varpion kanssa.

Yrttien hinnoissa näkyy niiden vaatima kasvuaika. Esimerkiksi persiljaa saatetaan kasvattaa ennen myyntiä kuusi viikkoa ja rosmariinia jopa kolme kuukautta.

Parhaillaan on tuoreyrttien huippusesonki

Yrttimarkkinoilla häärivät myös kesäkukkia viljelevät puutarhat, jotka myyvät yrttejä koko ajan enemmän. Hyötykasveihin luetaan yrttien lisäksi esimerkiksi tomaatin taimet. Vuonna 2020 hyötykasveja myytiin tätä kautta noin 1,2 miljoonaa kappaletta.

Juuri nyt eletään tuoreyrttien huippusesonkia. Tuukka Varpion mukaan kysyntä lähtee nousuun aina vuodenvaihteen jälkeen ja jatkuu voimakkaana juhannukseen asti. Sitten kotipuutarhureiden omat yrtti-istutukset alkavat tuottaa satoa, ja syksyllä yrttejä ostetaan selvästi vähemmän.

Tuukka Varpio kertoo, että yrttejä lähtee puutarhalta myyntiin 35 prosenttia aiempaa enemmän. Miki Wallenius / Yle

Vaikka tuoreyrttien myynti marketeissa käy kohisten, nousee Luonnonvarakeskuksen tilastoista ilmi toisenlaista tietoa. Vuonna 2020 yrttien tuotantomäärät laskivat monissa kasvihuoneyrityksissä. Näin kävi, koska yrttejä ei voitu kaupata suljettuina oleviin ravintoloihin. Monet kauppapuutarhat hakivat tuotteilleen muita myyntikanavia.

Thaibasilika ja korianteri nousussa

Kaikkiaan Suomessa viljeltiin tuoreyrttejä viime vuonna noin 30 miljoonaa kiloa. Siitä tillin osuus on 25 prosenttia, basilikan 22 prosenttia ja persiljan 16 prosenttia.

Samat kestosuosikit jyräävät kaupassa.

– Basilika, tilli ja persilja. Mutta esimerkiksi rosmariinin suosio on noussut hurjasti, vinkkaa Tanja Eliander Hämeenlinnan Prismasta.

Myymälän hyllyiltä löytyy jo lähes 30 erilaista yrttilajia. Uutuudet tulevat aasialaisesta keittiöstä.

– Esimerkiksi voisi nostaa korianterin ja thaibasilikan. Niitä on viljelty täällä jo pidempään, mutta nyt niiden suosio on selvästi kasvanut, tietää Tuukka Varpio.