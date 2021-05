Ratsastajainliitto naantalilaistallin rikosepäilyistä: "Palkkatyö on palkkatyötä, ja on asia erikseen, jos omaksi huvikseen haluaa autella"

Hevostenhoito talleilla on aina koulutetun henkilökunnan vastuulla, korostaa Minna Peltonen Suomen ratsastajainliitosta. Työn teettäminen vastikkeeksi esimerkiksi ratsastustunneista ei ole suotavaa.

Suomen ratsastajainliitossa uutisia naantalilaisen hevostallin tapauksesta on seurattu järkyttyneinä. Turun Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) tallilla on useiden vuosien ajan kohdeltu kaltoin nuoria hevosharrastajia.

Liitolle väitteet muun muassa lähes pakkotyön teettämisestä tallilla tulivat täytenä yllätyksenä, kertoo tallitoiminnan kehittäjä Minna Peltonen.

– Olemme äärimmäisen järkyttyneitä ja pahoillamme, että tällaista ylipäätään on mahdollista tapahtua. Ei siihen oikein muuta voi sanoa, toteaa Peltonen.

Hevostenhoito talleilla on aina koulutetun henkilökunnan vastuulla, korostaa tallitoiminnan kehittäjä Minna Peltonen Suomen ratsastajainliitosta. Päivi Leppänen haastattelee.

Minna Peltonen muistuttaa, että varsinainen työnteko talleilla kuuluu aina henkilökunnalle. Ei ole hevostyttöjen tai hoitajien asia huolehtia pääsääntöisesti tallin ylläpidosta eikä hevosten hyvinvoinnnista.

– Jos tallin kulttuuriin esimerkiksi kuuluu, että saa autella halutessaan, se on ihan eri asia. Mutta liiton näkemys on, että koulutettu henkilökunta on pääsääntöisesti vastuussa hevosten hyvinvoinnista ja tallin ylläpitämisestä.

Viime vuosina ongelmia ei ole ollut

Peltosen mukaan työn teettäminen lapsilla puhutti joskus takavuosina, mutta viime aikoina asia ei ole noussut esiin ennen Naantalin tapausta. Hän on itse toiminut Ratsastajainliiton tallitoiminnan kehittäjäna neljä vuotta, ja ainakaan sinä aikana vastaavaa työn teettämistä ei ole noussut esiin.

Töiden teettäminen vastikkeeksi esimerkiksi ratsastustunneista tai maastoon pääsystä ei ole Suomen ratsastajainliiton mukaan suositeltavaa.

– Se ei ole yleinen käytäntö, emmekä myöskään siihen kannusta. Palkkatyö on palkkatyötä, ja on asia erikseen, jos omaksi huvikseen haluaa autella, se on toinen juttu, kertoo Ratsastajainliiton linjasta Minna Peltonen.

Parempiakin keinoja opetella vastuullista hevosenhoitoa löytyy Peltosen mukaan.

– Hevosen hoitoon ja ylläpitoon liittyviä asioita pystyy opettelemaan esimerkiksi hevoskerhoissa, ratsastusleireillä ja ylipäätään ohjatusti. Heti siinä vaiheessa,kun tallin pyörittäminen alkaa näyttää olevan lasten vastuulla, se ei tosiaan ole OK.

Ratsastajainliitto on säännöllisesti yhteydessä jäsentalleihinsa. Tallikäynnit ja yrittäjien konsultaatio ovat yksi liiton palveluista jäsenilleen.

– Yrittäjän kanssa keskustellaan aina siitä, miten toiminta on järjestetty, sanoo Minna Peltonen.

