Millä tavoin Suomi osallistuu koronarokotteiden saamiseen köyhille maille? Ulkoministeriön mukaan lahjoitusvaraa on

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa rokotustahti on hidas, vain noin prosentti väestöstä on rokotettu. Kuvassa ugandalaisnainen saa rokotteen. Luke Gray

Suomi on sitoutunut luovuttamaan noin viisi prosenttia rokotteistaan Maailman terveysjärjestön WHO:n kautta eteenpäin annettaviksi. Väestömäärään nähden Suomi on tilannut itselleen alun perin seitsenkertaisen määrän koronarokotteita.

EU päätti tiistaisessa huippukokouksessaan lahjoittaa vuoden loppuun mennessä vähintään sata miljoonaa koronarokotetta EU:n ulkopuolisiin maihin.

EU:lle on jäämässä käsiin suuri määrä Astra Zenecan rokoteannoksia, joiden toimitus on takkuillut, ja joilla on havaittu rokotteeseen liitettyvä vähäinen veritulppariski.

Sekä Ruotsi että Tanska kertoivat niin ikään tiistaina luovuttavansa kolme miljoonaa rokoteannosta EU:n ulkopuolelle niitä tarvitseviin maihin. Myös Norja on harkinnut jäljellä olevien Astra Zenecan rokoteannostensa lahjoittamista.

Ulkoministeriön terveyden ja hyvinvoinnin teemasuurlähettiläs Päivi Sillanaukeen mukaan Suomi on aikeissa toimia Tanskan ja Ruotsin tavoin.

Suomi on jo aiemmin sitoutunut luovuttamaan noin viisi prosenttia rokotteistaan Maailman terveysjärjestön WHO:n rokotejärjestelmä COVAX:iin kautta eteenpäin annettaviksi.

– Kun tilanne sen sallii, Suomi lahjoittaa rokotteita COVAX:in liittyvän EU:n solidaarisuushankkeen (siirryt toiseen palveluun) Team Europan kautta, jota olemme itse olleet perustamassa. Jos Suomeen jo tilattuja rokotteita uudelleenohjataan, se vaatii kylläkin vielä hallituksen päätöksen.

– Suomi on tilannut alun perin seitsenkertaisen määrän rokotteita väestömäärään nähden, joten sikäli lahjoitusvaraa on. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että tulevaisuudessa tarvitsemme COVID-19-taudin vastustuskyvyn pysymiseen ylläpitoannoksia, joten osa jo tilatuista rokotteista voisi sopia tähän tarkoitukseen virusvarianttien kannalta muokattuina, Sillanaukeaa sanoo.

EU on jo varannut mRNA-rokotteita valmistavalta Pfizerilta jokaiselle EU-kansalaiselle kaksi lisärokoteannosta vuosille 2022–2023.

UM:n terveyden ja hyvinvoinnin teemasuurlähettiläs Päivi Sillanaukee sanoo, että Suomessa ja EU:ssa vallitsee yhteisymmärrys siitä, ettei pandemia ole ohi niin terveysturvallisuuden kuin talouden elpymisenkään osalta, ennen kuin siihen päästään kaikkialla maailmassa rokotteilla vastaamaan. Antti Haanpää / Yle

Suomessa Astra Zenecan rokotteen käytöstä on tällä hetkellä lähes luovuttu veritulppariskin vuoksi. Samasta syystä Johnson & Johnsonin rokotteen käytöstä on päätetty meillä ainakin toistaiseksi pidäyttäytyä.

Astra Zenecan rokotetta on runsaasti varastoista ja osa sen tilauksista on vielä toimittamatta. Johnson & Johnsonin rokotetta oli tilattu Suomeen 2,4 miljoonaa annosta.

– Kun epidemia on jo laantumassa, rokotteiden harvinaistenkin haittavaikutusten riskit painavat päätöksenteon vaakakupissa, Sillanaukee huomauttaa.

Jos tilanne on vaikea, kuten vaikkapa Intiassa, jossa virusta on väestössä kovasti liikkeellä ja kuolinluvut suuria, käyttöpäätökset tehdään toisenlaiselta pohjalta.

Astra Zenecan ja Johnson & Johnsonin adenovirusvektorirokoteita on myös mRNA-rokotteita helpompi viedä kehittyviin maihin, koska ne eivät vaadi kovia kylmäsäilytyslämpötiloja ja niiden säilyvyys on parempi.

Ulkoministeriön Sillanaukee muistuttaa, että rokotteita lahjoitettaessa on Suomen kannalta tärkeätä, että EU-komissio on käynyt läpi lääkeyhtiöiden kanssa tehtyjä sopimuksia, joissa etsitään ratkaisua rokotteiden logistiikkaan ja haittakorvauksiin liittyviin sitoumuksiin.

Rahoitusta Suomi on jo aiemmin antanut rokotuskehitykseen, tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja rokotejakeluun.

Sillanukee kertoo, että viime vuonna Suomi myönsi COVAX-mekanismissa rokotteiden tutkimuksen ja tuotannon rahoittamisesta vastaavalle CEPI:lle 4 miljoonaa euroa. Ostosopimuksista sekä ostosopimuksista ja logistiikasta vastaavalle GAVI:lle 2,5 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomi on rahoittanut rokotteiden matalan ja keskitulon maissa koronatilanteen helpottamiseen liittyvää työtä noin 100 miljoonalla eurolla.

Muun muassa YK:n lastenjärjestö Unicef on patistellut rikkaita maita rokotelahjoituksiin huomauttaen, että enemmänkin olisi mahdollista tehdä. Esimerkiksi Saharan etäläpuolisessa Afrikassa vasta noin prosentti väestöstä on rokotettu.

Erityisen tärkeänä Sillanaukee näkee sen, että covid-potilaiden kanssa suuressa riskissä työskentelevä hoitohenkilökunta köyhissä ja keskituloisissa maissa saataisiin pikaisesti rokotettua. Asia nousi esiin myös tiistaisessa huippukokouksessa.

EU:n ulkopuolisista maista muun muassa Kiina on luvannut liki puoli miljardia rokoteannosta yli 45:een eri maahan, samoin Venäjä on toimittanut Sputnik-rokotettaan eri puolille maailmaa. USA on yksi suurimmista COVAX:in rahoittajista. Viime viikolla se lupasi 80 miljoonaa rokotetta matalan ja keskitulotason maihin todennäköisesti COVAX:in kautta toimitettaviksi.

Kahdenväliset rokotelahjoitukset liittyvät usein kuitenkin diplomatiaan ja maiden välisiin olemassa oleviin suhteisiin.

