Annika Saarikon puheenjohtajatentin parhaat hetket – "Elämä mökkilaitureiden nokassa ja marjametsien lähettyvillä on nyt etätyön myötä mahdollista"

Ylen kuntavaalien puheenjohtajatentissä oli tiistaina keskustan puheenjohtajan, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon ilta.

Saarikko yhdisteli puhessaan erilaisia maailmoja, muusikon ja turveyrittäjän ja vakuutti, että päättäjät ottavat kopin molempien kokemasta ahdingosta. Hän tarjosi suomalaisille myös asumisen vapautta.

– Koronan myötä monen suomalaisen elämä on muuttunut. Elämä takapihojen Suomessa, mökkilaitureiden nokassa ja marjametsien lähettyvillä on nyt sittenkin etätyön myötä mahdollista. Haluan rakentaa sellaista Suomea, jossa eläkkeelle jäävä voi pohtia paluuta synnyinseudulleen. Haluamme, että väljemmistä vesistä haaveileva nuori perhe uskaltaa muuttaa oman omenapuun juurelle.

– Haluan sellaisen Suomen, jossa korkeakoulusta valmistuva nuori aikuinen voi palata oman maakunnan kaupunkiin. Haluamme myös, että pääkaupunkiseudulla voi nuori päästä omaan asuntoon kiinni, Saarikko toivoi.

Keskustalla ehtoja maakuntaverolle

Annika Saarikko on valmis harkitsemaan maakuntaveroa, jos maakunnille siirtyy sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen lisäksi muitakin tehtäviä ja maakunnalla on myös oikeus ja tapa hankkia tuloja.

Muuten maakuntaveroa ei pidä tehdä. Saarikko muistutti, että eri alueilla palveluiden järjestäminen maksaa eri summan. Saarikon mukaan erot eri alueiden mahdollisuuksissa rahoittaa palvelut voisivat kasvaa todella suuriksi.

– Yritän kuvata, mihin tämä rahoitus liittyy. Oikeastaan siihen, mikä on oikeudenmukaista ja tässä puolueilla on ajattelueroja. Minun mielestä oikeudenmukaista on se, että jos on vaikka espoolainen, työssäkäyvä, hyvin toimeentuleva henkilö, on oikein, että osuus hänen rahoituksestaan siirretään vaikkapa Pohjois-Karjalaan, missä hänen vanhempansa ovat hoivakodissa ja ne palvelut pitää sielläkin järjestää.

Saarikko nosti maakuntien mahdollisiksi lisätehtäväviksi muun muassa aluekehityksen ja ympäristöterveydenhuollon sekä nykyisten maakuntaliittojen tehtävät.

Saarikko puolusti kehysriihen venymistä

Hallituksen kehysriihi venähti yli viikon mittaiseksi paljolti keskustan vaatimusten takia. Oliko kyseessä vain kuntavaalien vuoksi järjestetty näytelmä?

– Sitä voisi myös maalata toisinpäin. Keskustan vaatimusten vuoksi vai siksi, että muut eivät ajatelleet kanssamme samoin taloudesta ja työllisyydestä. Niiden asioiden esillä pitämistä puolustin silloin ja puolustan nyt, vastuullista taloudenpitoa. Suomalaiset eivät pidä siitä, jos tämä velkaantuminen jää päälle, joka korona-aikana on ollut välttämätöntä, Saarikko perusteli neuvotteluiden pitkittymistä.

Mitä on se keskustalainen järkivihreys?

Annika Saarikko kuvaili keskustan vaaliohjelman termin "järkivihreys" olevan kumppanuutta luonnon kanssa.

– Se tarkoittaa sellaista, että luonto ei ole vain varjelua vaan myös viljelyä varten. Sitä, että keskustalaisilla on mutkaton suhde luontoon. Meidän väki elää maisemissa, jossa haluavat elää väljästi ja jokaisella on oikeus tiiviiseen luontosuhteeseen, Saarikko sanoi.

Tutkija: Saarikko pitäytyi turvallisessa aluepolitiikassa

Turun yliopiston erikoistutkija Jenni Karimäki sanoo, että Saarikon puheessa ja tentissä oli voimakas, perinteinen aluenäkökulma.

Keskusta pikemminkin herätteli omia kannattajiaan äänestämään, ei niinkään tavoitellut kaupunkilaisten ääniä.

– Sen kautta katsottiin kaikkia asioita, oli se sitten monipaikkaisuus tai autolla ajamisen maksut. Tästä on keskustalle turvallista puhua, koska se on asia, joka yhdistää puolueessa. Se on asia, jonka ympärille kaikki puolueessa pystyvät kokoontumaan ja olemaan samaa mieltä.

– Jos liikutaan talouspoliittisiin ja konservatiivisiin tai liberaaleihin arvoihin liittyviin kysymyksiin, silloin tulee enemmän hajontaa. Siksi pitäydyttiin näissä alueteemoissa, Karimäki arvioi.

Karimäki kiinnitti huomionsa siihen, kuinka Saarikko monessa kohdassa nosti esiin sen, että ilmastonmuutoksen torjunnan pitää olla oikeudenmukaista ja yksittäinen ihminen ei saa joutua sen maksajaksi.

– Oli sitten kyse polttoaineiden veronkorotuksista tai lämmityksen hinnasta. Se jäi hämärän peittoon, kuka sen sitten itseasiassa maksaa, tutkija totesi.

