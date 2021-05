Texasin osavaltio hyväksyi entistä löysemmän aselain – Käsiaseeseen ei pian tarvita lupaa eikä taustoja enää tarkisteta

Texasin kuvernööri Greg Abbott osallistui El Pason joukkoampumisen uhrien muistotilaisuuteen elokuussa 2019. Asemies tappoi El Pasossa Walmart-kaupassa 23 ihmistä. Abbott on luvannut allekirjoittaa lain, jonka myötä käsiasetta saa kantaa Texasissa ilman aseenkantolupaa.

Texasin kuvernööri Greg Abbott osallistui El Pason joukkoampumisen uhrien muistotilaisuuteen elokuussa 2019. Asemies tappoi El Pasossa Walmart-kaupassa 23 ihmistä. Abbott on luvannut allekirjoittaa lain, jonka myötä käsiasetta saa kantaa Texasissa ilman aseenkantolupaa. Ivan Pierre Aguirre / EPA

Lakia vastustavat järjestöt muistuttavat ampumavälikohtauksista viime vuosikymmenen lopulla, joissa kuoli lähes 60 ihmistä. Joukkoampumisia on tapahtunut viime vuosina kaupassa, kirkossa ja lukiossa Texasin osavaltiossa.

Texasin aselakeja entisestään höllentävä lakialoite on mennyt läpi osavaltion lainsäädäntöelimessä. Uuden lain myötä texasilaiset saavat kantaa käsiasetta ilman aseenkantolupaa, taustojen tarkistusta tai aseenkantoon kuuluvaa koulutusta, kertovat uutistoimistot.

Republikaanienemmistöinen lainsäädäntöelin hyväksyi lain maanantaina. Laki matkaa seuraavaksi osavaltion kuvernöörin Greg Abbottin pöydällä allekirjoitettavaksi. Abbott on sanonut allekirjoittavansa lain.

Uuden lain myötä kaikki 21 vuotta täyttäneet saavat kantaa käsiasetta, kunhan heillä ei ole esimerkiksi väkivaltarikostaustaa. Mutta kun taustoja ei tarvitse enää tarkistaa, niin rikostaustan omaavan käsiaseen saaminen tulee olemaan käytännössä varsin helppoa. Liiketilojen omistajat saavat kuitenkin edelleen kieltää aseet tiloissaan.

Uutistoimisto AP:n mukaan Texasissa on jo valmiiksi yksi Yhdysvaltojen löysimmistä aselaeista. Osavaltiossa on tällä hetkellä 1,6 miljoonaa aseenkantolupaa, mutta kivääriä saa kantaa myös ilman lupaa. Käsiaseita on saanut kantaa luvan kanssa Texasissa vuodesta 1995.

Texasilaissenaattori Ted Cruz hehkutti tulevaa lakia Twitterissä.

– Tämä on loistava uutinen lakia noudattaville ja perustuslain toista lisäystä rakastaville texasilaisille, Cruz kirjoitti.

Perustuslain toinen lisäys takaa kansalaisille oikeuden omistaa ja kantaa ampuma-aseita. Uutta lakia puolustavien mukaan se antaa texasilaisille paremmat mahdollisuudet puolustaa itseään julkisilla paikoilla.

Kolme joukkoampumista parissa vuodessa

Lakia vastustavat järjestöt ovat huolissaan tulevasta laista.

– Nämä (osavaltion) edustajat ovat hylänneet valansa edustaa meidän etujamme. Tulemme pitämään huolen, että texasilaiset äänestäjät tietävät millaiseen vaaraan edustajat heidät asettavat, Everytown for Gun Safety -järjestön edustaja Elizabeth Hanks sanoi järjestön tiedotteessa.

Järjestöt ovat myös muistuttaneet viime vuosien ampumavälikohtauksista Texasissa:

Elokuussa 2019 El Pason kaupungissa asemies tappoi Walmart-kaupassa 23 ihmistä ja 23 loukkaantui. Toukokuussa 2018 Santa Fen lukiossa kuoli kymmenen ja 13 loukkaantui, kun koulun oppilas avasi tulen.

Marraskuussa 2017 Sutherland Springsin baptistikirkossa ja sen ympäristössä kuoli 26 ihmistä ja 20 loukkaantui entisen ilmavoimien sotilaan silmittömän ammuskelun vuoksi.

Lähteet: AP, Reuters