George Floydin perhe tapasi Joe Bidenin ja Kamala Harrisin – Tällainen on Floydin nimeä kantava lakiehdotus

Vuosi sitten poliisin surmaamaksi joutuneen George Floydin perhe tapasi tiistaina Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin, varapresidentin Kamala Harrisin sekä muuta maan poliittista johtoa, kertovat uutistoimistot.

Floydin veli Philonise Floyd kertoi tapaamisen jälkeen, että he olivat muistaneet veljeänsä ja sitä, mitä hänelle tapahtui. Presidentti Biden on Philonise Floydin mukaan "aito tyyppi".

Floydin perhe keskusteli presidenttien kanssa poliisilain uudistamisesta yli tunnin ajan. Biden oli kertonut perheelle, että hän haluaa uuden, George Floydin nimeä kantavan poliisilain, George Floyd Justice in Policing Act, olevan merkityksellinen. Laki meni läpi Yhdysvaltain edustajainhuoneessa maaliskuussa, mutta se on tällä hetkellä jumissa senaatissa. Biden sanoi tiistaina, että hän on toiveikas lain suhteen ja uskoo sen menevän läpi senaatissa kesäkuun alussa.

Lakiuudistus "auttaisi pelastamaan ihmishenkiä"

Demokraattien ja republikaanien senaattorit työstävät parhaillaan lakiesitystä ja pyrkivät saamaan kompromissejä aikaan. CNN (siirryt toiseen palveluun)listasi edustajainhuoneessa läpi menneen lain tärkeimpiä uudistuksia:

Lain myötä käynnistettäisiin kansallinen rekisteri poliisin väärinkäytöksistä, jotta viranomaiset eivät voisi välttää seurauksia toiminnastaan siirtymällä muualle töihin.

Laki kieltäisi etnisen tai uskonnollisen profiloinnin liittovaltion, osavaltion ja paikallisen tason viranomaisilta.

Laki muuttaisi ammatillista immuniteettia, joka suojaa virantoimituksessa olevia viranomaisia perustuslain rikkomisen syytöksiltä. Kriitikoiden mukaan tämä edesauttaa virkavaltaa pakoilemaan vastuutaan.

Ammatillisen immuniteetin muutos edesauttaisi kansalaisia hakemaan korvauksia siviilioikeudessa, jos viranomaiset ovat loukanneet heidän perustuslaillisia oikeuksiaan.

Lakiuudistus myös "auttaisi pelastamaan ihmishenkiä kieltämällä poliisilta kuristusotteet ja tuomareiden luvalla tehtävät poliisirynnäköt". Lisäksi se antaisi luvan käyttää kuolettavaa voimaa viimeisenä vaihtoehtona.

Ennen presidenttien tapaamista Floydin perhe tapasi edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin sekä lain kannalta oleellisia edustajia ja senaattoreita, jotka tällä hetkellä neuvottelevat lain sisällöstä.

Philonise Floydin mukaan ihmisten pitää pystyä työskentelemään yhdessä, jotta he voivat varmistaa, että kenenkään ei tarvitse enää elää pelossa.

– Jos on mahdollista säätää liittovaltion tason lakeja suojelemaan valkopäämerikotkia, on mahdollista säätää lakeja suojelemaan värillisiä ihmisiä, Floyd sanoi.

