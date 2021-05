Valkovenäläisen oppositiokanavan Nextan perustaja Stepan Putilo kertoo saaneensa satoja tappouhkauksia ja pelkää olevansa "seuraava uhri"

Valkovenäläisen oppositiokanavan Nextan perustaja Stepan Putilo kertoo uutistoimisto AFP:lle saaneensa kollegoineen satoja tappouhkauksia sen jälkeen, kun niin ikään kanavan perustajiin kuuluva oppositioaktivisti Raman Pratasevitsh otettiin kiinni Minskissä sunnuntaina.

Putilo kertoo hänen ja kollegoidensa pelkäävän, että heistä saattaisi tulla Valko-Venäjää itsevaltaisesti hallitsevan Aljaksandr Lukashenkan hallinnon seuraavia uhreja.

– Me saamme satoja tappouhkauksia, joissa sanotaan Ramanin olevan onnekas, kun hänet pidätettiin ja ettei meitä pidätettäisi, vaan ammuttaisiin kuoliaaksi. Ja että he aikovat räjäyttää toimistomme Varsovassa, Putilo sanoi.

Uhkauksista huolimatta Putilo lupasi jatkavansa taistelua. Telegramissa toimivaa Nexta-kanavaa luotsaava Putilo peräänkuulutti haastattelussa myös lisää toimia kansainväliseltä yhteisöltä. Hän vaati täydellistä "kansainvälistä eristystä" Lukashenkalle. Putilon mukaan länsimaiden tulisi katkaista kaikki diplomaattiset, kaupalliset ja taloudelliset yhteydet Valko-Venäjään ja jättää maa huomiotta.

Pratasevitshin kiinniotto on pakottanut länsimaat toimimaan

Pratasevitsh ja hänen venäläinen naisystävänsä Sofija Sapega otettiin kiinni sunnuntaina sen jälkeen, kun Valko-Venäjä oli pakottanut Ryanairin lennon tekemään hätälaskun Minskiin. Hätälaskusta oli antanut käskyn Lukashenka itse, ja toimia perusteltiin koneeseen kohdistuneella pommiuhkalla. Pommia koneesta ei kuitenkaan löytynyt, ja monet tahot ovat tulkinneet hätälaskun tarkoituksena olleen Pratasevitshin kiinni ottaminen.

Länsimaat ovat tuominneet Valko-Venäjän toimet laajasti, ja muun muassa EU on päättänyt rajoittaa valkovenäläisten lentoyhtiöiden pääsyä EU-maiden ilmatilaan sekä asettaa uusia pakotteita Valko-Venäjälle. Putilon mukaan Pratasevitshin kiinniotto on vihdoin pakottanut länsimaat sitoutumaan aiempaa merkittävämpiin toimiin.

– Kahdeksan kuukauden ajan on luvattu apua, mutta totuus on, ettei apua ole ollut nähtävissä, hän sanoi.

Diplomaattilähteiden mukaan YK:n turvallisuusneuvosto on suunnitellut järjestävänsä keskiviikkona suljettujen ovien takana epävirallisen kokouksen Valko-Venäjästä. Lähteet kuitenkin huomauttivat, että on epätodennäköistä, että neuvosto antaisi minkäänlaista lausuntoa, sillä Lukashenkalla on neuvostoon kuuluvan Venäjän vankkumaton tuki.

Valko-Venäjällä käytetään Putilon mukaan "stalinistisia keinoja"

Lukashenkan hallinto on rajoittanut kovalla kädellä sitä vastustavien medioiden toimintaa maassa. Lisäksi kaikki Lukashenkan vastaehdokkaina presidentinvaaleissa olleet tai sellaiseksi pyrkineet ovat joko vankilassa tai maanpaossa.

Nexta auttoi järjestämään mielenosoituksia viime vuonna elokuussa pidettyjen presidentinvaalien jälkeen. Mielenosoittajat vaativat vaalivoittajaksi vilpillisesti julistautuneen Lukashenkan eroa. Kanavan perustajat Pratasevitsh, 26, ja Putilo, 22, lisättiin Valko-Venäjällä listalle ihmisistä, jotka ovat mukana "terroristisessa toiminnassa". Perusteena olivat aiemmin esitetyt syytteet levottomuuksien aiheuttamisesta, mitkä voivat Valko-Venäjällä tuoda enimmillään 15 vuoden vankeusrangaistuksen.

Putilo ei ole kuullut Pratasevitshista tämän kiinni ottamisen jälkeen, mutta hänen mielestään Valko-Venäjän valtionmedian julkaiseman "tunnustusvideon" perusteella on selvää, että oppositioaktivistia on hakattu.

Putilo arvioi kuulustelijoiden yrittävän saada Pratasevitshia luovuttamaan lähteensä. Putilo arvioi kollegansa olevan kammottavan paineen alla, koska Valko-Venäjällä käytetään hänen mukaansa "stalinistisia keinoja".

Lue lisää:

Valko-Venäjä menettää ylilentotuloja yli miljoona euroa viikossa – boikottisuositusta noudatettu erittäin kattavasti(25.5.)

Kuka on Raman Pratasevitš ja miksi hän on Valko-Venäjän poliisin hampaissa?(25.5.)

Analyysi: EU:ta syytetään lepsuksi nyrkkeilysäkiksi, mutta pakotteet ovat mainettaan vahvempi leka erityisesti pientä Valko-Venäjää vastaan(25.5.)

Opposition ja Raman Pratasevitšin isän mukaan aktivisti pakotettiin tunnustamaan – Suomi puhutteli Valko-Venäjän suurlähettilään(25.5.)