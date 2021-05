Kotoilu on vauhdittanut keittiökauppaa – Katso, miten ammattijärjestäjä ottaa tehon irti pienistä neliöistä, lavuaarin sijainti yllättää

Korona-aika on kasvattanut keittiökauppaa erityisesti tänä keväänä. Esimerkiksi Suomen suurimpiin alan toimijoihin kuuluvan Novartin kuluttajamyynti on kasvanut vuoden takaisesta 50 prosenttia. Ikean mukaan kasvu on ollut jopa yllättävän suurta.