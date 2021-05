Poliisi on ottanut kaksi henkilöä kiinni naantalilaisen hevostallin tapauksessa

Poliisi teki tiistaina illalla kotietsinnän naantalilaiselle hevostallille, jossa Turun Sanomien julkaiseman jutun mukaan on kohdeltu kaltoin nuoria hevosharrastajia vuosien ajan. Poliisi epäilee kiinniotettua pariskuntaa törkeistä seksuaalirikoksista.

Poliisi on ottanut kaksi henkilöä kiinni naantalilaiseen hevostalliin liittyvässä laajassa seksuaalirikosjutussa. Asiassa on kuultu useita asianomistajia ja tapauksessa on selkeitä viitteitä muun muassa törkeisiin seksuaalirikoksiin.

Poliisi julkaisi keskiviikkona puolen päivän aikaan tiedotteen, jonka mukaan Lounais-Suomen poliisille on jätetty rikosilmoituksia, jotka koskevat naantalilaista hevostallia ja sen pitäjiä.

Poliisi teki tallilla tiistaina kotietsinnän (siirryt toiseen palveluun) ja otti kiinni kaksi henkilöä rikoksesta epäiltynä. Henkilöt ovat 1970-luvulla syntyneet mies ja nainen.

Tiedossa on nyt kymmenkunta asianomistajaa ja poliisi uskoo, että määrä kasvaa tulevaisuudessa. Poliisi on saanut useita yhteydenottoja tapaukseen liittyen. Poliisi toivoo uhriksi joutuneita ottamaan yhteyttä poliisiin, vaikka epäillystä rikoksesta olisi kulunut paljonkin aikaa.

Tapauksen tutkinta on poliisin mukaan aivan alussa, eikä asiasta tiedoteta tässä vaiheessa enempää.

Tapaukseen liittyen tiedossa on toistaiseksi ainakin neljä rikosilmoitusta. Näistä yksi on Turun Sanomien jutussa tekijäksi epäillyn henkilön kunnianloukkaukseen liittyvä rikosilmoitus.

Uutinen päivittyy.

