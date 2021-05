KRP epäilee: Latviasta tuli Suomeen yli 200 kiloa marihuanaa

Esitutkinnan mukaan rikoskokonaisuuden taustalla on Suomessa uudentyyppinen järjestäytynyt rikollisryhmä. Kuvassa Tulli tekemässä rekkaan tarkastusta Tornion ja Haaparannan välisellä rajalla maaliskuussa.

Esitutkinnan mukaan rikoskokonaisuuden taustalla on Suomessa uudentyyppinen järjestäytynyt rikollisryhmä. Kuvassa Tulli tekemässä rekkaan tarkastusta Tornion ja Haaparannan välisellä rajalla maaliskuussa. Antti Ullakko / Yle

Viranomaiset ovat takavarikoineet yli 110 kiloa marihuanaa. Epäiltyjä on ollut 15, kymmenen on yhä vangittuna.

Keskusrikospoliisi KRP on tutkinut yhdessä Tullin sekä Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten kanssa epäiltyjä törkeitä huumausainerikoksia, jotka liittyvät Latviasta salakuljetettuun marihuanaan.

Viranomaiset ovat takavarikoineet esitutkinnan aikana yli 110 kiloa marihuanaa.

Esitutkinnan mukaan rikoskokonaisuuden taustalla on Suomessa uudentyyppinen järjestäytynyt rikollisryhmä, joka on käyttänyt itsestään nimeä Mantaqa. Ryhmä on koordinoinut maahantuontia sekä vastaanottanut ja levittänyt huumausaineita Suomessa, tiedotteessa kerrotaan.

Huumausaineet on hankittu latvialaiselta rikollisryhmältä, jonka epäillään salakuljettaneen Suomeen kaikkiaan 227 kiloa marihuanaa. Mantaqan ympärille rakentuneen ryhmän epäillään vastaanottaneen 185 kiloa.

Epäillyt kuusi törkeää huumausainerikosta ovat tapahtuneet joulukuun 2019 ja joulukuun 2020 välisenä aikana. Nyt syyttäjälle siirtyvässä, Mantaqaan kytkeytyvässä tutkintakokonaisuudessa KRP:llä ja Tullilla on ollut kaikkiaan 15 epäiltyä, joista kymmenen on edelleen vangittuna.