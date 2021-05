Lukiolaisten liikkuminen tutkittiin, ja sekin on liian vähäistä – UKK-instituutin johtaja: "Tiedän, että heidän arkensa on lukusidonnaista"

Jväskyläläinen lukiolainen Siiri Virtanen haluaisi liikkua enemmän kuin ehtii.

– Koulu rajoittaa liikunnan harrastamista: koulupäivät ovat pitkiä, läksyjä on paljon ja vielä koeviikot päälle, hän sanoo.

Virtanen liikkuu noin kahdesti viikossa. Hän käy kuntosalilla ja pelaa kavereiden kanssa frisbeegolfia. Kesällä hän käy myös uimassa ja pyöräilee.

Lukiolaiset liikkuvat kaikista vähiten 7–70-vuotiaista suomalaisista, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Toisen asteen opiskelijoiden liikuntatottumuksia selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa laajassa tutkimuksessa.

– En moralisoi lukiolaisia, vaan tiedän, että heidän arkensa on lukusidonnaista, sanoo johtaja, professori Tommi Vasankari UKK-instituutista.

Kyselytutkimuksen mukaan 33 prosenttia lukiolaisista liikkui kolmena tai neljänä päivänä viikossa. Vastaajista 31 prosenttia puolestaan harrasti liikuntaa viitenä tai kuutena päivänä viikossa. Vähän liikkuvia nuoria oli reilu viidennes eli 22 prosenttia vastaajista.

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksessa on kerätty vuodesta 2014 lähtien tietoa lasten ja nuorten liikkumisesta. Aiemmin tietoa on kerätty perusopetusikäisiltä.

Tutkimukseen saatiin vastauksia lähinnä lukiossa opiskelevilta nuorilta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 5333 nuorta, joista 4958 opiskeli lukiossa ja 375 ammatillisessa oppilaitoksessa.

Kaikki ikäryhmät liikkuvat liian vähän

Terveyden edistämisen apulaisprofessori Sami Kokko Jyväskylän yliopistosta sanoo, että toisen asteen opiskelijoiden liikuntatutkimus on tärkeä osa lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen selvittämisessä.

– Tutkimukset näyttävät, että liikkuminen vähenee iän myötä, sanoo apulaisprofessori Kokko.

Johtaja, professori Tommi Vasankari UKK-instituutista Tampereelta sanoo, että lukiolaisille tehty liikuntatutkimus toi väestötutkimukseen yhden puuttuvan palasen.

– Aiemmin jo tiedämme perusopetusikäisten ja työikäisten vähäisen liikunnan harrastamisen. Nyt olemme saaneet puuttuvan palasen väestötutkimukseen, kun olemme mitanneet lukiolaisten liikkumista, sanoo Vasankari.

Toisen asteen opiskelijat liikkuvat omaan tahtiin ja omaehtoisesti, ilman seuratoimintaa.

– Tämän ikäisillä nuorilla omaehtoinen liikkuminen korostuu entisestään. Seuratoiminnan rooli näyttää pienenevän, siellä on vähemmän porukkaa tästä ikäluokassa kuin nuoremmissa, toteaa Kokko.

Liikuntatutkimuksen aineisto kerättiin viime vuoden syys-joulukuussa sähköisillä kyselyillä ja liikemittareilla.

Alle kolme prosenttia täytti suosituksen

Nuorten liikuntakäyttäytymistä selvittävässä tutkimuksessa liikemittarimittauksista vastasi UKK-instituutti yhteistyössä alueellisten kumppaneiden kanssa.

– Selvitimme laajan liikkumisen ja mitatun liikkumisen sekä yöunen yhdistelmää, kertoo UKK-instituutinVasankari.

Liikemittausten mukaan lukiolaiset olivat valveilla reilut 15 tuntia vuorokaudesta ja nukkuivat keskimäärin reilut 7 tuntia. Lukiolaiset ottivat keskimäärin 6178 askelta päivässä.

– Käytimme tutkimuskäytössä olevia liikemittareita ja niiden tulos oli, että liikkumisen suosituksen eli tunti liikettä päivässä, sen täytti vain 2,6 prosenttia mitatuista, sanoo professori Vasankari.

Vasankarin mukaan kun liikettä on liian vähän, on unentarve pienempi ja unen laatu on heikompi.

– Vähäisempi liikkuminen ja runsas paikallaanolo on yhteydessä siihen, että unentarvetta on vähemmän. Mitä enemmän rasitat itseäsi, sitä enemmän kaipaat unta. Tunnistan, että tässä on länsimaisen, monen ruudun päivän aikana tekemisen yhtälö.

Vasankari sanoo, että unen tarve on yksilöllinen, ja joku voi tarvita yhdeksän tuntia unta yössä.

– Askeleet putoavat, kun nuori siirtyy 9. luokalta lukioon: se fakta valitettavasti tuli vastaan. Mutta toisaalta kiinnostus ja positiiviset arvot liikkumista kohtaan ovat olemassa ja lukiolaiset mieltävät liikunnan tärkeyden, sanoo johtaja Vasankari.

Vasankari muistuttaa, että vähäinen liike, niukka yöni ja runsas päivittäinen istuminen ovat riskitekijöitä moniin kansansairauksiin, kuten tyypin 2 diabetekseen.

Lukiolaiset Arttu Paananen (vas.), Siiri Virtanen ja Ante Ekholm liikkuvat mielellään vapaa-ajallaan. Simo Pitkänen / Yle

Lukiolaiset käyvät kuntosalilla ja pyöräilevät erityisesti kesäisin

Lukion ensimmäisen luokan liikuntatunti on meneillään ulkokentällä Jyväskylässä.

Muuramelainen, saman lukion opiskelija Arttu Paananen sanoo harrastavansa viisi kertaa viikossa liikuntaa.

– Käyn kaksi kertaa viikossa potkunyrkkeilyn peruskurssilla ja kolme kertaa viikossa kuntosalilla. Kesäisin pyöräilen enemmän ja pelaan beachvolleyta kavereiden kanssa.

Paananen kertoo harrastavansa liikuntaa muun muassa terveiden elämäntapojen vuoksi.

– Heti liikunnan jälkeen saa myös hyvä mielen.

Myös jyväskyläläinen saman lukion opiskelija Ante Ekholm harrastaa liikuntaa viisi kertaa viikossa.

– Käyn kuntosalilla viisi kertaa viikossa ja harrastan pyöräilyä lisäksi. Maastopyöräilyä olen harrastanut viimeisen vuoden ajan enemmän.

Myös Ekholm sanoo liikunnan harrastamiseen olevan syynä terveelliset elämäntavat.

Lukiolaisista runsas viidennes liikkui joko kahtena päivänä viikossa tai ei lainkaan

Nuorten liikkumisen vähyys johtuu muun muassa digitalisoitumisesta eli mobiililaitteiden ja kännyköiden yleistymisestä ja arkiliikunnan puuttumisesta. Yhtä lääkettä liikunnan lisäämiseen ei ole.

– On hyvä lähteä miettimään pienin askelin, pienin muutoksin arkeen, miten siellä voisi saada lisää liikettä. Kun liike kertautuu useana päivänä, sitä kautta kokonaisliikuntamäärä nousee, sanoo apulaisprofessori Kokko Jyväskylän yliopistosta.

Vasankari nostaa esiin myös huolestuttavan tiedon liikuntatutkimuksesta.

– Lukiolaisten päivittäinen askelmäärä, noin 6180 on pienin luku, minkä olemme saaneet 7–70-vuotiaille kaikissa kansallisissa väestötutkimuksissa, toteaa Vasankari.

Myös urheiluseuroille menevät terveiset.

– Tässä on seuraväelle paikka miettiä, miten lapset ja nuoret voitaisiin pitää seuratoiminnan piirissä: sinne toivoisin lisää variaatiota ja harrastamisen mahdollisuutta kolme tai neljä kertaa viikossa, sanoo apulaisprofessori Sami Kokko Jyväskylän yliopistosta.

