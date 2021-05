Tiktokin hittileluilla ikävä lieveilmiö: jopa alakouluikäiset lapset näpistelevät kaupoista muutaman euron hintaisia hypistelyleluja

Lasten suosikiksi nousseet hypistely- ja stressilelut päätyvät myös näpistelijöiden taskuihin. Lelukauppias on huolissaan ilmiöstä, sillä hän epäilee asialla olevan useimmiten alakouluikäisiä. Leluja katoaa paketeistaan ja joskus niitä myös tuhotaan.

Hitiksi nousseet hypistelylelut ovat saaneet jopa esiteini-ikäisetkin leikkimään ja kuvaamaan leluja videopalvelu Tiktokiin. Lieveilmiönä kauppiaat ovat huomanneet, että lelupakkauksia avataan kaupassa ilman ostoaikeita ja ne leikitään myyntikelvottomiksi tai sitten lapset nappaavat lelut taskuunsa.

Kuopiolainen Lelukauppa Partanen nosti näpistelyn keskustelunaiheeksi Facebookissa, kun yhden päivän aikana kaupasta löytyi useita tyhjiä lelupakkauksia. Kuluneen kuukauden aikana tyhjiä lelupakkauksia on kertynyt jo muovikassillinen.

– Lapset tuntevat nämä Fidget Toys -leluina ja ne maksavat muutamia euroja. Nämä ovat niin suosittuja, että ehkä houkutus käy joillekin liian suureksi. On huolestuttavaa, että tekijöinä näyttävät olevan alakouluikäiset lapset, toteaa kauppias Minna Kunnasluoto.

Lelukauppa Partasen kauppias Minna Kunnasluoto esittelee tyhjiä lelupakkauksia, joita löytyy näpistelijöiden jäljiltä. Antti Karhunen / Yle

Kaupassa näpistely huomataan usein jälkikäteen siitä, että avattuja lelupakkauksia ilmestyy eri puolelle myymälää kuin missä lelut ovat esillä. Joskus lasten käytös paljastaa, että jotain luvatonta on tekeillä. Näpistelijät osaavat myös käyttää ruuhkatilanteita hyväkseen.

Näpistelijät liikkeellä yhteistuumin ja suunnitelmallisesti

Kunnasluoto on ollut lelukaupassa yrittäjänä 9 vuotta. Aivan yhtä suurta näpistelybuumia ei hänen kohdalleen ole aiemmin sattunut, vaikka suosikkilelut ovat ennenkin kiinnostaneet näpistelijöitä.

– Viime aikoina on kasvanut ilmiöksi, että leluja viedään suunnitelmallisestikin. Yksi lapsi saattaa purkaa lelun pakkauksesta kaupan toisella puolella ja toinen lapsi hakee sen. Joissain tapauksissa voidaan jo puhua myymälävarkauksista, kun summat kasvavat, kuvailee Kunnasluoto.

Hävikki ei vielä kaupalle ole euromääräisesti suurta, mutta kauppias on huolissaan ilmiön kasvusta. Erityisesti Kunnasluoto on huolissaan lapsista, jotka eivät ehkä täysin ymmärrä, mitä seurauksia teoilla on.

Leluhyllyihin on kiinnitetty kylttejä, joissa muistutetaan, että myymälävarkaus on rikos. Antti Karhunen / Yle

Myyjät ovat lelukaupassa valppaina ja leluja on siirretty kassapöydälle näpistelyn ehkäisemiseksi. Vartiointia on lisätty niihin kellonaikoihin, kun lapset liikkuvat kaupassa ilman vanhempiaan esimerkiksi koulun jälkeen.

Suosikkilelujen hyllyyn on kiinnitetty lappuja, joissa muistutetaan, että myymälävarkaus on rikos. Valvontakamerat myymälässä ovat jo entuudestaan.

Kauppias toivoo vanhemmilta tarkkaavaisuutta

Kunnasluoto toivoo, että kodeissa ja koulussa keskusteltaisiin siitä, mitä kaupassa saa tehdä, ja mitä ei.

– Toivottavasti kotona tarkkaillaan, mitä tavaroita sinne tulee ja mistä. Toivon, että jos vanhemmat huomaavat, että lapset ovat käyneet täällä varkaissa, niin tulisivat tunnustamaan ja hoidettaisiin nämä tilanteet yhdessä. Jos lapsi jää kiinni täällä myymälässä, ilmoitamme aina poliisille.

Kunnasluoto haluaa puhua asiasta omilla kasvoillaan, koska toivoo lasten tietävän, että hän on ostanut lelut kauppaan ja kun niitä näpistetään, se on pois myös kauppiaan palkkapussista.

– Jollain se hävikkikin pitää korvata ja voi käydä niin, että rehelliset asiakkaat joutuvat korvaamaan epärehellisten toimintaa, kun pitää nostaa tuotteiden hintaa.

Hypisteluleluja ostetaan sananmukaisesti käsissä pyöriteltäväksi, mutta niiden testaamista ja niillä leikkimistä kuvataan myös innokkaasti videopalvelu Tiktokiin. Antti Karhunen / Yle

Pakkausten avaaminen on ilkivaltaa

Sama näpistelyilmiö on huomattu leluja myyvissä erikoisliikkeissä eri puolilla Suomea. Niihin ovat puuttuneet myös poliisi ja lastensuojelu.

Vantaalla Jumbon Prismassa hittileluihin liittyviä näpistelyaaltoja huomattiin viime vuoden puolella. Leluhyllyjä vartioidaan entistä tarkemmin.

– Trendilelut kiinnostavat näpistelijöitä aina. Nyt tämä ilmiö on meillä jo hieman laantunut, kertoo apulaismyyntipäällikkö Tomi Nikunen Jumbon Prismasta.

Esimerkiksi Citymarket Kolmisopessa Kuopiossa näpistelyä ei ole huomattu leluhyllyillä tavallista enemmän, mutta pakkausten avaamiset ovat sielläkin lisääntyneet.

– Lapsi käy usein leluhyllyllä yksin, ja tietysti leluja pitää ja saa tutkia. Meillä uusi ilmiö on kasvanut ilkivalta. Leluja avataan pakkauksistaan niin, ettei niitä enää voi myydä, kertoo tavaratalonjohtaja Ari Pykäläinen Citymarket Kolmisopesta.

Pykäläinen sanoo, että vastaan on tullut tapauksia, joissa lapsi on avannut jopa kymmeniä lelupakkauksia. Esimerkiksi yllätyspakkauksista on näin etsitty tiettyä lelua.

– Haluan muistuttaa, että avattu pakkaus on ostopäätös.

