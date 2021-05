Sateiden vuoksi järvissä ja joissa riittää nyt vettä yllin kyllin – myös pohjavesivarastot ovat täyttyneet hyvin

Hauholla Iso-Roineen vesi on noussut jo todella korkealle, kertoo kuvan ottanut Virpi Kukkonen.

Hauholla Iso-Roineen vesi on noussut jo todella korkealle, kertoo kuvan ottanut Virpi Kukkonen. Virpi Kukkonen

Keskiviikon sateet ovat nostaneet järvien ja jokien pintoja myös Hämeessä, missä maaperä on vielä märkää edellisten sateiden johdosta. Monin paikoin pelloille on tullut lammikoita ja ojat tulivat sadevettä.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan Vanajaveden vedenkorkeus on noussut viime viikkoisten sateiden myötä nopeasti, minkä vuoksi Herralanvirran ja Lempäälän kanavan juoksutuksia on jouduttu nostamaan huomattavan suureksi. Hämeenlinnan kohdalla olevan havaintopaikan mukaan Vanajaveden vedenkorkeus on tällä hetkellä vain jonkin verran pitkäaikaista keskiarvoa korkeammalla.

Hämeenlinnan kaupungin kohdalla Vanajavesi virtaa nopeasti eteenpäin. Anne-Maria Niskanen / Yle

Sen sijaan eri puolilla Kanta-Hämettä järvissä riittää hyvin vettä. Veden pinnat ovat korkealla esimerkiksi Janakkalan Kernaalanjärvessä, Kalvolan Äimäjärvessä, Hämeenlinnan Kankaistenjärvessä sekä Lopen Kaartjärvessä. Myös Hauhon Iso-Roineessa vesi on korkealla.

– Meillä täällä maalla on todella veden saartamaa elämää. Ranta on tullut rakennuksiin saakka ja piha-aittamme kärsivät. Mutta jotain hyvääkin, ei tarvitse pihatöitä tehdä, kertoo Hauhon Vitsiälässä asuva Virpi Kukkonen.

Myös Loimijoessa piisaa vettä, sillä Forssan ja Ypäjän havaintopaikoilla Loimijoen vesi on keskimääräistä korkeammalla. Samoin Puujoen Varunteenkosken kohdalla vettä on nyt enemmän kuin pitkäaikaisten keskiarvojen mukaan tavallisesti toukokuussa.

Myös pohjavesien pinnankorkeudet ovat suuressa osassa maata ajankohdan keskiarvojen tuntumassa tai 10–30 senttimetriä niiden yläpuolella. Kanta-Hämeessä Lammin Tullinkankaan ja Lopen Pernunnummen pohjavesiasemilla pohjaveden korkeudet ovat nousseet maaliskuusta lähtien ja vesitilanne on tällä hetkellä hyvä.

