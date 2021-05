Eduskunnan varapuhemies vaihtuu – Antti Rinne palaa tehtävään ensi viikolla Tarja Filatovin tilalle

Kyse on usean sijaisuuden ketjusta. Rinne on toiminut perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana Johanna Ojala-Niemelän sairausloman ajan. Ojala-Niemelä taas palaa perustuslakivaliokunnan johtoon kesäkuun alussa.

Eduskunta valitsee ensi tiistaina uuden varapuhemiehen Tarja Filatovin (sd.) päättyvän sijaisuuden tilalle.

Kyse on usean sijaisuuden ketjusta: Filatov on sijaistanut tehtävässä toiminutta varapuhemies Antti Rinnettä (sd.), joka on palaamassa ensi viikolla varapuhemieheksi.

Rinne taas valittiin viime vuoden lopussa perustuslakivaliokunnan väliaikaiseksi puheenjohtajaksi SDP:n Johanna Ojala-Niemelän tilalle tämän sairausloman ajaksi.

Ojala-Niemelä palaa tehtävään 1. kesäkuuta.

Samassa yhteydessä Rinne jättää eronpyyntönsä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuudesta, ja Filatov siirtyy takaisin valtiovarainvaliokunnan alaisen kunta- ja terveysjaoston puheenjohtajaksi.

Ojala-Niemelä jäi joulukuussa 2020 sairauslomalle hyvälaatuisen aivokasvaimen leikkauksen takia. Hän kommentoi Ylelle, että tervehtyminen on sujunut kasvaimen leikkauksen jälkeen hyvin.

Lisää aiheesta: Antti Rinne valittiin kuohuvan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi