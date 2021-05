Virologi: En olisi kovin huolissani koronaviruksen Intian-variantista, mutta varotoimista on toki pidettävä kiinni

Turun yliopiston virologian professori Ilkka Julkunen katsoo, että Intian-variantti saadaan kuriin Suomessa. Samaa mieltä on myös THL:n ylilääkäri Otto Helve. Variantti on todennäköisesti tartuttavampi mutta ei muuten vaarallisempi.

Asiantuntijat eivät näe, että koronaviruksen Intian-variantti antaisi suurta huolenaihetta Suomessa.

Intian-variantti aiheutti Kanta-Hämeessä vakavan tartuntaryppään hoitolaitoksissa ja se on ollut osana myös Keski-Pohjanmaan pahassa epidemiatilanteessa. Näistä huolimatta asiantuntijat sanovat, että variantin leviäminen pystytään pysäyttämään jo käytössä olevilla varotoimilla.

Viruksen Intian-variantin arvioidaan olevan tartuttavampi kuin alkuperäinen viruskanta tai muut liikkeellä olevat vakavat virusmuunnokset.

– Jos virus on tartuttavampi, niin silloin se tarttuu lyhyemmässä kontaktissa ja ehkä myös vähän kauempaa kuin aiemmat viruskannat, selventää Turun yliopiston virologi Ilkka Julkunen.

Tartuttavampi virusmuunnos pääsee uuteen isäntäänsä kiinni helpommin.

– Ihmisen tartuttava viruksen infektiivinen annos voi olla pienempi uudessa viruskannassa. Eli toisin sanoen yskösten tai kosketusten mukana tuleva pienempi virusmäärä riittää siihen, että vastaanottaja saa tartunnan, Julkunen kiteyttää.

Professori Ilkka Julkusen mukaan Intian variantti voi tarttua lyhyemmässä kontaktissa kuin alkuperäinen virus tai muut variantit olisivat tarttuneet. Markku Pitkänen / Yle

Järeämmät maskit käyttöön

Esimerkiksi Kanta-Hämeestä tiedetään, että tartuntoja on syntynyt hoitohenkilökunnan kirurginmaskeista huolimatta. Ne eivät suojaa lähikontakteissa virustartunnoilta. Julkunen sanoo, että hoitohenkilökunnan pitäisi käyttää järeämpiä FFP2- tai FFP3-suojaimia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL onkin päivittänyt ohjeitaan pitkäaikaishoidon ja laitoshoivan osalta niin, että suosituksena on nyt käyttää noita suojaimia.

– Intian-varianttia varten suojausohjeita ei olla muuttamassa. Tämänpäiväinen muutos ei sinänsä liity Intian varianttiin vaan kevään kokonaisuuden osalta tehtyyn päätökseen. Lähtökohtaisesti olemme katsoneet, että olemassa olevat tartunnantorjuntatoimet ovat riittäviä myös Intian-variantin osalta tässä vaiheessa, sanoo ylilääkäri Otto Helve THL:stä.

Helveen mukaan käytössä olevien torjuntatoimien teho eri variantteihin on hyvä.

– Meillä ei ole vielä tarkkoja tietoja Intian variantista, muuten kuin että sen tartuttavuus on korkeampi. Mutta siitä ei ole viitteitä, että ohittaisi suojaimia tai pystyisi kiertämään muita tartunnantorjuntatoimia.

Virusmuunnokset syntyvät siten, että viruskannat kiertävät väestössä ja mitä enemmän on infektioita, sitä enemmän syntyy variantteja. Julkunen huomauttaa, että uuden koronaviruksen variantteja on maailmalla jo satoja ellei jopa tuhansia. Suurin osa niistä käyttäytyy samoin kuin Kiinasta liikkeelle lähtenyt alkuperäinen viruskanta.

Muutamia uusia variantteja kuitenkin on, jolla on muuntuneita ominaisuuksia. Huolestuttavilla varianteilla juuri tartuttavuus on helpompi. Ne saattavat aiheuttaa myös vakavamman tautimuodon. Ja kolmanneksi ne saattavat välttää immuunisuojaa, joka on syntynyt joko taudin sairastamisesta aiemmin tai rokottamisesta.

Rokotteet purevat tautiin

Vaikka Kanta-Hämeessä monet sairastuneista olivat saaneet yhden tai kaksikin rokotetta. Tästä huolimatta asiantuntijat arvioivat, että rokotteet estävät Intian-variantin aiheuttamaa vakavaa tautimuotoa hyvin.

– On hyvä muistaa, että mikään rokote ei ole sataprosenttinen teholtaan. Täydenkin rokotesarjan saaneilla on mahdollista saada tartunta. Mutta vakavan taudin saamisen riski on selvästi pienempi kahden rokotteen saaneilla. Tämä koskee tämänhetkisten tietojen mukaan myös Intian-varianttia, Helve sanoo.

Julkusen tutkimusryhmä on jo ehtinyt tutkia sekä brittivariantin että eteläafrikkalaisen variantin immunisuojan välttämistä. Julkusen mukaan brittivariantti ei ole muuttunut immunisuojan välttämisen näkökulmasta eli rokotteet toimivat sitä vastaan aivan yhtä hyvin kuin alkuperäistäkin viruskantaa vastaan.

Sen sijaan eteläafrikkalaisen että brasilialaisen variantin immunisuoja on heikentynyt arviolta viidennekseen alkuperäisestä. Intian virusvariantissa on yksi samanainen muutos kuin näissä varianteissa, joten sen arvioidaan heikentävän immunisuojaa jonkin verran.

– Kaiken kaikkiaan immunisuojan välttäminen sijoittuu todennäköisesti brittivariantin ja eteläafrikkalaisen variantin väliin. Eli immuunisuoja on heikentyt noin puoleen. Rokotteet tehoavat hieman heikommin kuin alkuperäiseen mutta paremmin kuin eteläafrikkalaiseen varianttiin, Julkunen selventää.

Julkunen muistuttaa, että vaikka immunitettisuoja olisikin hieman heikentynyt, se on hänen mukaansa silti riittävä. Ja kun Suomessa rokotukset etenevät hyvää vauhtia, se auttaa osaltaan nitistämään myös Intian-variantin aiheuttamia epidemiaketjuja.

– Henkilökohtaisesti en olisi niin valtavan huolestunut tästä variantista. Rokotekattavuus on jo niin hyvä, ja rokotusohjelma etenee hyvin, joten virukselle jää yhä vähemmän tilaa tartuttaa.

"Kyllä sitä kiertää"

THL:n mukaan Suomessa on tällä hetkellä todettu reilut 60 Intian-variantin aiheuttamaa tautitapausta. Tapauksia on kuitenkin enemmän, sillä vain pieni osa positiivisista tartunnoista sekvenssoidaan virustyypin selvittämiseksi.

Intian variantti saattaa nousta vallitsevaksi Suomessakin, jos sitä ei saada kitkettyä varotoimien myötä. Siksi turvavälit, maskien käyttö ja muut hygieniatoimet sekä oireiden mukainen testaus ovat tarpeen. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

– Eli kyllä sitä täältä meiltä löytyy, Helve sanoo.

– Huojentavaa on se, että meillä on esimerkkejä siitä, että käytössä olevilla tartuntatoimilla on pystytty taittamaan epidemioita sellaisissa tilanteissa, joissa Intian-variantti on ollut selvästi osallisena. Työkalut tämän tyyppisten tilanteiden ratkaisemiseen ovat olemassa, hän jatkaa.

Julkunen sanoo, että Intian-variantista voi tulla vallitsevampi Suomessakin, jos sitä ei saada kitkettyä. Toistaiseksi valtaosa Suomen tapauksista on ollut brittivarianttia.

– Jos epidemian torjunnassa ei onnistuta, niin Intian-variantti voi ottaa alaa ja voi tulla epidemiapyrähdyksiä. Varotoimia pitää jatkaa, Julkunen huomauttaa.

Epidemioiden katkaiseminen vaatii paitsi viranomaisten valppautta myös lisätutkimuksia. Turun yliopistossa Intian-variantin virusta on jo kasvamassa, ja lisätutkimuksista saadaan selville muun muassa se, miten hyvin rokotteet siihen tehoavat.