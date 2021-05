Nesteen entinen johtaja Kaisa Hietala valittiin Exxon Mobilin hallitukseen ympäristösijoittajien ajamana

Nesteen entinen biopolttoaineliiketoiminnan vetäjä Kaisa Hietala on valittu öljyjätti Exxon Mobilin hallitukseen. Hietalaa ajoi hallitukseen ilmastotoimia vaativa sijoittajaryhmä Engine No. 1.

Hietalan tehtävä on suomalaisittain poikkeuksellisen vaikutusvaltainen. Nokian entinen pääjohtaja Jorma Ollila toimi Shellin hallituksen puheenjohtajana vuosina 2006–2015.

Exxonin hallitukseen valittiin myös toinen Enginen ehdokas Gregory Goff. Ryhmän ehdokkaita hallitukseen on yhteensä neljä, joista kahden muun valinta oli keskiviikkoiltana edelleen epäselvä. Aktivistisijoittajat vaativat Exxon Mobilin toiminnan perusteellista muuttamista. Yhtiö ei ole kehittänyt uusiutuvia polttoaineita toisin kuin monet sen kilpailijoista, ja se on muutenkin suhtautunut vähättelevästi ilmastotoimiin.

– Minulle henkilökohtaisesti oli tärkeää, että tämä ei ole pelkästään ESG-kampanja (vastuullisuuskampanja), vaan siellä on kovia talouslukuja mukana. En usko, että ne ovat erillisiä asioita, etenkään tällä toimialalla, Hietala sanoi ehdokkuudestaan Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun) helmikuussa.

Exxon Mobil ei ole halunnut lähteä "kauneuskilpailuun"

Exxonin keskeisistä kilpailijoista ainakin brittiläinen BP, hollantilais-brittiläinen Shell ja ranskalainen Total ovat ilmoittaneet tähtäävänsä hiilineutraaleiksi vuoteen 2050 mennessä. Eurooppalaiset yhtiöt ovatkin ottaneet selvästi erilaisen linjan amerikkalaisiin öljy-yhtiöihin verrattuna.

Maaliskuussa Exxon Mobilin toimitusjohtaja Darren Woods herätti närkästystä kommentillaan, joka rinnasti energiayhtiöiden ilmastotavoitteet "kauneuskilpailuun", johon Exxon Mobil ei aio osallistua. Kommentista uutisoi muun muassa Financial Times (siirryt toiseen palveluun).

Woods on puolustanut hanakasti yhtiönsä jatkuvia sijoituksia öljyntuotantoon siitä huolimatta, että yhä suurempi osa sijoittajista kyseenalaistaa öljyn tulevaisuuden kysynnän. Yhtiön suunnitelmissa on sijoittaa seuraavan viiden vuoden aikana 30–35 miljardia dollaria (noin 25–30 miljardia euroa) enimmäkseen suuriin öljyn ja maakaasun poraushankkeisiin.

Perinteinen linja järkkyy

Engine No. 1. -rahasto on saanut tiettävästi tukea useilta muilta yhdysvaltalaisilta rahastoilta. Hietalan valintaa on edeltänyt poikkeuksellisen kiistanalainen yhtiökokous, jossa yhtiön johto on vääntänyt kättä Engine No. 1:n kanssa.

Exxon Mobilin johto on vuosikymmenten ajan vastustanut ilmastostrategiansa muuttamista. Hietalan ja Goffin valintaa pidetään merkittävänä tappiona tälle perinteiselle linjalle.

– Sijoittajat eivät enää seiso sivussa tästä asiasta. Tämä on tilinteon päivä, totesi kampanjaa tukeneen CalPERS-eläkerahaston sijoitusjohtaja Anne Simpson CNN (siirryt toiseen palveluun):n mukaan.

Myös yhdysvaltalaiskilpailija Chevroniin kohdistuu vastaavia ilmastoäänestyksiä sijoittajien taholta. Samana päivänä Exxon Mobilin ja Chevronin äänestysten kanssa hollantilainen tuomioistuin määräsi Shellin leikkaamaan päästötavoitteitaan. Oikeusjutun oli nostanut ympäristönsuojeluryhmä Friends of the Earth.