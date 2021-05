Maailman suurin vaaliteltta on nyt auki Tampereella – Yle avasi verkkoon keskusteluhuoneita, joissa tamperelaiset, ehdokkaat ja asiantuntijat voivat kohdata

Tampereella kokeillaan verkossa toimivaa vaalitelttaa, joka on kuin oikea tori vaalikojuineen ja vaalikeskusteluineen. Se on auki kaksi viikkoa ennen vaaleja, 31.5.–12.6.2021.

Tampereella kokeillaan kuntavaaleissa uutta digitaalista keskustelualustaa. Maailman suurin vaaliteltta on virtuaalinen, chat-pohjainen kuntavaalien keskusteluareena, joka yhdistää ehdokkaat, kuntalaiset, asiantuntijat ja asianosaiset Tampereella.

Kyseessä on kokeilu, joka tuo uuden matalan kynnyksen foorumin paikallisten kuntateemojen käsittelyyn ja tuo vaalit lähemmäs kuntalaista.

Tästä pääset sisään Maailman suurimpaan vaalitelttaan.

Virtuaalinen vaaliteltta toteutetaan Ylen, Tampereen kaupungin ja Tampereen korkeakouluyhteisön perustaman Medialaboratorion yhteistyönä. Medialaboratorio on perustettu etsimään uusia keinoja lisätä osallisuutta, vuorovaikutusta ja mediataitoja.

Maailman suurimmassa vaaliteltassa jokainen puolue ja yli yhden ehdokkaan valitsijayhdistys saa itselleen teltan, jonne kansalaiset voivat jättää kysymyksiä. Vastaukset päivittyvät kerran tai pari päivässä. Puoluetelttojen lisäksi on teematelttoja eli suoria chat-pohjaisia keskustelutilaisuuksia tärkeistä aihepiireistä. Teemakeskustelut järjestetään kesäkuun ensimmäisellä viikolla, ja pormestaritentti toisella viikolla.

Vaalitelttaan pääsee Yle-tunnuksella. Kysymykset ja keskustelu moderoidaan.

Kokeilu alkaa Tampereelta

Koska kyse on kokeilusta, vaaliteltta on näissä kuntavaaleissa auki pelkästään Tampereella. Kokeilussa haetaan kokemuksia digitaalisesta osallistumisesta ja juuri oman kunnan asioiden paremmasta käsittelystä kuntavaaleissa. Alusta on nimeltään Maailman suurin vaaliteltta siksi, että se on monistettavissa.

– Tavoitteena on vahvistaa demokratiaa ja luoda paikka, jossa kuntalaisten on helppoa ja vaivatonta osallistua vaalikeskusteluihin. Tarve digitaaliselle vaalikeskustelulle osoittautui suuremmaksi kuin osasimme arvatakaan. Osasyynä siihen on varmasti korona, mutta toisaalta kohtaaminen verkossa on niin arkea, että sitä kaivataan selvästi myös vaaleissa, sanoo Yle Pirkanmaan päällikkö Aki Karjalainen.

Karjalaisen mukaan on äärimmäisen tärkeää rakentaa alustoja, joissa keskustelua voidaan käydä turvallisesti erityisesti kuntavaalien kaltaisista omaa lähiympäristöä koskevista asioista.

– Chat-pohjainen kuntavaalien keskustelufoorumi voi tuntua simppeliltä idealta, mutta sen tausta-ajatus on suuri. Kuinka kuulemme kaikkia, kuinka otamme kaikki mukaan ja kuinka teemme osallistumisen sujuvaksi kenelle tahansa.

Ville Grahn / Yle

Kaupunki ja yliopisto tuovat keskusteluihin asiantuntijoita. Näin keskustelu pysyy laadukkaana virtuaalisella alustalla. Kaupunki hyödyntää vaaliteltan kokemuksia rakentaessaan omaa digitaalista kansalaispaneelia. Aineistoa voidaan hyödyntää myös tutkimuksessa.

– Kun digitalisaatio lisääntyy, on demokratian kannalta yksi ydinkysymys, onko meillä sellaisia keskustelualustoja, joissa voi puhua turvallisesti ja asiassa pysyen. Tämä on yksi keino luoda laadukasta keskustelukulttuuria, toteaa Medialaboratorion tuottaja Hannele Valkeeniemi.

Vaaliteltan aineistoa voidaan käyttää myös Tampereen yliopiston vaalitutkimuksissa. Oma puolueteltta on ollut tarjolla kaikille niille puolueille ja valitsijayhdistyksille, jotka ovat asettaneet enemmän kuin yhden ehdokkaan.

Vaaliteltta löytyy Ylen verkkopalveluista 31.5.2021 alkaen. Seuraa uutisia myös Yle Pirkanmaan sivuilta.

Vaaliteltan aikataulut

Maailman suurin vaaliteltta auki 31.5.-12.6.2021

Puolueteltat avoinna kansalaisten kysymyksille, puolueiden edustajat vastaavat. Keskustelu ei ole suora, vastaukset päivittyvät kerran-pari päivässä.

Teemakeskustelut suorana chat-keskusteluna seuraavasti:

Ma 31.5.2021 klo 13 Lasten ja nuorten Tampere

Millainen on hyvä Tampere lapsille ja nuorille. Mitä mieltä kouluverkosta, päivähoitotilanteesta, perheiden tuesta, harrastusmahdollisuuksista, nuorten tuesta koronan jälkeen.

Ti 1.6.2021 klo 18 Tampereen liikenne ja rakentaminen

Millainen on viihtyisä ja tasapainoisesti rakennettu Tampere? Mihin Tampereen pitäisi rakentaa seuraavaksi ja mitä? Minne ratikalla olisi hyvä päästä? Tarvitaanko ruuhkamaksuja? Mikä on sopiva määrä henkilöautoja Tampereen keskustassa? Miten vanha ja uusi sopivat rinnakkain?

Ke 2.6. klo 13 Hyvinvoiva ja turvallinen Tampere

Mistä syntyy hyvinvoiva ja turvallinen Tampere? Millaisiin palveluihin Tampereella on varaa? Mitä sote merkitsee lähipalveluille ja taloudelle? Millaisia ovat hyvinvoinnin haasteet ja mitä niille pitäisi tehdä?

To 3.6. klo 18 Kestävä ja vetovoimainen Tampere

Millainen on kestävä ja vetovoimainen Tampere? Millä ratkaisuilla kohti hiilineutraaliutta? Mitä kestävyys merkitsee arjessa? Mihin satsaamalla ylläpidetään vetovoimaa? Onko kulttuuri uusi tekstiiliteollisuus? Miten yhdistää laadukkaan urbaaniuden luonnonläheisyyteen?

Ti 8.6.2021 kello 14.00-15.15 Pormestaritentti

Lassi Kaleva ja Veikko Vallin (ps.), Kalervo Kummola ja Anna-Kaisa Ikonen (kok.), Jouni Ovaska (kesk.), Sari Tanus (kd.), Minna Minkkinen (vas.), Jaakko Stenhäll (vihr.), Lauri Lyly (sdp)