Puskaradion ylläpitäjä näkee, miten ihmiset puhuvat entistä rumemmin toisilleen – ryhmässä tunteet usein kuumenevat, onpa siellä menty myös kihloihin

Tiina Mansikka ei löytänyt tarvitsemaansa leivontavälinettä. Hän mietti, että varmasti joku oululainen tietää mistä sellaisen voisi saada. Sellaista paikkaa ei kuitenkaan ollut, missä asiaa kysyä. Mansikka kaipasi foorumia, missä voisi kysyä ja keskustella oman kotikaupungin asioista.

Tähän tarpeeseen oululainen opettaja perusti Facebookin Puskaradio Oulu -ryhmän vuonna 2012. Samaan aikaan Mansikan kaveri perusti vastaavan ryhmän Rovaniemelle. Näin syntyivät Suomen ensimmäiset Facebookin puskaradiot.

Mukaan kutsuttiin kaikki kaverit, ja he kutsuivat omat kaverinsa. Ryhmä oli pitkään noin tuhannen ihmisen yhteisö.

– Sitten me polkaisimme kampanjan käyntiin, jossa jokainen tuhannesta jäsenestä kutsui kymmenen kaveria. Äkkiä saatiin 10 000 jäsentä.

Jäsenmäärä on tämän jälkeen kasvanut tasaiseen tahtiin ja tällä hetkellä yhteisössä on mukana lähes 88 000 ihmistä. Mansikan mukaan kyseessä on Suomen suurin puskaradio. Porukka on matkan varrella jonkin verran vaihtunut, mutta myös tuttuja nimiä on tullut takaisin.

Puskaradiot luovat yhteisöllisyyttä, mutta myös kaventavat sitä

Onko uusi grilli avattu tai onko jollain avaimet hukassa?

Muun muassa tällaisista arjen asioista Facebookin puskaradioissa puhutaan.

Puskaradiot ovat ihmisille tärkeitä ja suosittuja ryhmien yhteisöllisyyden takia, arvioi Helsingin yliopiston sometutkija, dosentti Janne Matikainen.Käytännöllisen tiedon jakaminen on näiden ryhmien voima.

– Voisi jopa ajatella, että ryhmällä on sosiaalinen identiteetti, siinä on kaupungin tai kaupunginosan leima. Ajatellaan, että me olemme tähän kuuluvia ihmisiä, sanoo Matikainen.

Matikainen jatkaa, että usein motiivina mukanaololle voi olla myös halu saada julkisuutta, sillä ryhmien koko voi olla huomattavan suuri.

– On inhimillinen perustarve olla esillä ja saada äänensä kuuluviin. Jos joku asia on pielessä, se pitää voida maailmalle kertoa. Halutaan olla myös hyödyksi toisille, ja nämä ovat hyviä foorumeita sellaiseen.

Puskaradioilla on myös merkityksensä paikallisuutisten jakajana. Paikalliset mediat itsekin jakavat ja toimivat mukana puskaradioissa. Niissä tiedetään, että sitä kautta tavoitetaan yleisöä. Matikainen näkee asiassa varjopuoliakin. Hän toteaa, että aikanaan kaikki paikalliset puheenaiheet olivat ainoastaan paikkakunnan sanomalehdessä, mutta nyt tämä maailma on kadonnut.

– En haikaile sellaiseen maailmaan takaisin, mutta iso osa paikkakuntalaisista luki sitä ja jakoi eri asioita. Puskaradiot eivät korvaa sen tyyppistä julkisuutta, koska ihmiset jakavat erilaisia asioita. Kaikki eivät halua sinne osallistua, ja tunnetusti varsinkin poliittinen keskustelu menee helposti räävittömäksi huutamiseksi.

Tiina Mansikallakin on kokemusta keskustelun äitymisestä henkilökohtaisuuksiin tai asiattomuuksiin Puskaradio Oulussa.

"Piikittelykulttuuri on lisääntynyt"

Tiina Mansikan mukaan maahanmuutto on yksi aiheista, joka kuumentaa tunteita Puskaradio Oulussa ja työllistää ylläpitoa jatkuvasti. Moni kommentoija vetoaa hänen mukaansa sananvapauteensa.

– Meillä on tiivis yhteistyö nettipoliisin kanssa. Sieltä on ollut helppo kysyä, jos itseä jokin mietityttää. Silti se monesti kaatuu ylläpitäjien niskaan, että me on annettu jonkin asiattoman kommentin olla seinällä.

Hän pohtii, että kultainen sääntö kaikille somessa kirjoittaville olisi, että sen minkä pystyt kasvotusten sanomaan, sano se somessa. Monilla on helppo kätkeytyä kuvattoman profiilin taakse, ja kaikki eivät välttämättä esiinny koko nimellään.

– Joillakin lähtee näppäimistö lentoon ja tulee sanottua sellaista mitä ei tulisi kasvotusten sanottua. Tällainen piikittelykulttuuri on lisääntynyt. Kun joku kertoo hukanneensa lompakon, siihen kuitataan, että mitäs hukkasit.

Nykyisin Puskaradio Ouluun tehdyt julkaisut menevät ennakkomoderointiin. Kukaan ei siis voi postata ryhmään mitään ennen kuin ylläpitäjä on tekstin tarkistanut.

Keskustelukulttuuri on koventunut vuosien varrella. Mansikka on saanut neuvoa ja apua myös nettipoliisilta. Timo Nykyri / Yle

Sometutkija Janne Matikaisen mukaan joissain ryhmissä koetut keskustelukulttuurin ongelmat ovat synnyttäneet uusia ryhmiä, joissa on haluttu vaalia laadukkaampaa keskustelua.

Koska keskustelua käydään laidasta laitaan, kaikella inhimillisellä on paikkansa ja aikansa someyhteisössä. Siellä osataan myös iloita ja myötäelää. Tiina Mansikka ei koskaan tule unohtamaan Puskaradio Oulussa muutama vuosi sitten tapahtunutta kosintaa, parisen vuotta ryhmän perustamisen jälkeen.

– Mies tägäsi julkaisuunsa oletetun tulevan kihlattunsa ja kysyi postauksessa "Tuletko vaimokseni". Mietin hetken, meneekö tämä sääntöjen puitteissa läpi, mutta postaus oli niin erikoinen ja hellyttävä, että läpihän se meni.

Julkaisussa oli hetkessä useita jännittyneitä kommentteja. Pian viestiketjuun tuli pariskunnalta kuva sormukset sormessa.

– Onnitteluviestien määrä julkaisussa oli valtava. Ylläpitokin onnitteli pariskuntaa. Mukava olisi tietää, mitä heille kuuluu nyt.

Koiranpentu on Mansikan oman sometilin tähti

Tiina Mansikka luonnehtii olevansa somessa enemmän sivustaseuraaja kuin keskustelija. Puskaradion ylläpitoon hänellä kuluu päivittäin aikaa enimmillään tunti. Yleensä vähemmän. Mansikka työskentelee erityisryhmän opettajana ja tekee somea sivutoimena muiden harrastusten ohella. Perheeseen on vasta otettu koiranpentu, jonka kanssa Mansikka ulkoilee ja lenkkeilee.

– Harrastan valokuvausta ja koira vierailee ahkerasti omalla sometililläni. Kuvia jaan enemmän instagramiin. Seuraan aktiivisesti eri kanavia, esimerkiksi oman alan foorumeita. Videoihin ja Tiktokiin en ole lähtenyt.

Tiina Mansikan perheessä eletään koiranpentuarkea. Bichon frisé -rotuinen Hippu tuli taloon viime kesänä. Timo Nykyri / Yle

Kiinnostus sosiaalista mediaa kohtaan virisi Mansikalla jo opiskeluaikoina. Hän on tehnyt gradunsakin sosiaalisen median opetuskäytöstä alakoulussa. Aihe ei ollut helpoimmasta päästä.

– Siinä oli kiinnostavaa jo sekin, mitä itse kukin katsoo sosiaalisen median olevan. Hyvin vähän sitä on käsitelty, ja vastauksia sai nyhtää gradua tehdessä. Aineisto myös vanhenee nopeasti.

Tiina Mansikka käyttää Puskardio Oulu -ryhmän ylläpitoon enintään tunnin päivässä, usein vähempikin riittää. Timo Nykyri / Yle

Some muuttuu, mutta puskaradiot pysyvät

Puskaradio Oulussa päivittäinen kävijämäärä on ollut viime aikoina noin 50 000. Mansikan mukaan nukkuvia jäseniä ei juurikaan ole. Silti tulevaisuus mietityttää.

– Mihin jäsenmäärän kasvu tyssää, vai tyssääkö se? Kauanko koko Facebookia on enää? Tuleeko joku toinen alusta, mikä korvaa sen?, Mansikka pohtii.

Janne Matikainen ei usko, että dramaattista muutosta puskaradioiden suhteen tapahtuu ainakaan seuraavan parin vuoden aikana. Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen, ja se muuttaa muotoaan jonkin verran, mutta puskaradioita tulee varmasti olemaan.

– Kaikista kriiseistä huolimatta Facebook näyttää vahvalta tällaisten ryhmien suhteen. Facebook on ollut kymmenen vuotta suurin sosiaalinen media, eikä se hetkessä katoa minnekään. Meillä ihmisillä on tarve keskustella toistemme kanssa ja jakaa asioita.

