Mafiapomon Youtube-videoista tuli hitti Turkissa – videoilla esitetään kovia väitteitä poliitikkojen korruptiosta

Dubaissa maanpaossa elävän mafiapomo Sedat Pekerin videoita on katsottu jo yli 100 miljoonaa kertaa. Pekerin videoilla esittämät väitteet ovat saaneet turkkilaispoliitikot puolustuskannalle, vaikka hän ei ole esittänyt väitteille mitään todisteita.

Dubaissa maanpaossa elävän entisen mafiapomon Sedat Pekerin Youtube-videoista (siirryt toiseen palveluun) on noussut kohu Turkissa.

Videoilla, joita on katsottu jo yli 100 miljoonaa kertaa, Peker esittää kovia väitteitä maan johtavista poliitikoista. Pekerin mukaan turkkilaispoliitikot ovat syyllistyneet muun muassa korruptioon, murhiin sekä huumekauppaan.

Peker muun muassa väittää, että sisäministeri Süleyman Soylu avusti häntä pakenemaan Turkista viime vuonna ja kertoi poliisien olevan tulossa pidättämään häntä.

Peker on lisäksi väittänyt entisen ministerin Binali Yıldırımin pojalla olevan yhteyksiä huumekauppiaisiin, sekä sanonut entisen sisäministerin Mehmet Ağarin ottaneen häneen yhteyttä, jotta Peker järjestäisi kyproslaisen toimittajan Kutlu Adalın murhan 1990-luvulla.

Videot ovat saaneet aikaan poliittisen kriisin

Vaikka Peker ei ole esittänyt väitteidensä tueksi todisteita, ovat ne onnistuneet saamaan aikaan poliittisen myrskyn Turkissa.

Oppositiopuolueet ovat jo ehtineet vaatia sisäministeri Soylun eroa, ja Soylu on joutunut puolustautumaan mafiapomon esittämiltä väitteiltä julkisesti.

Turkin sisäministeri Süleyman Soylu. Ahmet Bolat / AOP

Habertürk-televisiokanavan keskusteluohjelmassa Soylu syytti järjestäytynyttä rikollisuutta kampanjasta häntä vastaan. Kun juontaja Merdan Yanardağ huomautti, että miljoonat ihmiset ovat kiinnostuneita Pekerin väitteistä, kuittasi Soylu tämän sanomalla, että miljoonat ihmiset myös katsovat lapsipornoa.

Soylu on lisäksi tehnyt rikosilmoituksen Pekeristä tämän esittämien syytösten johdosta.

Myös Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on puuttunut asiaan. Hän on puolustanut hallituksensa toimia ja vannonut, että hänen hallintonsa ottaa rikolliset jengipomot kiinni "missä päin maailmaa he sitten ovatkaan".

Myös Erdoğan on kutsunut Pekerin videoita järjestäytyneeksi rikolliseksi toiminnaksi ja luvannut viranomaisten puuttuvan asiaan.

Pekerin videoiden suosio on joka tapauksessa noloa Erdoğanille ja hänen AK-puolueelleen.

2000-luvun alussa valtaan noussut puolue korostaa usein saavutuksiaan järjestäytyneen rikollisuuden kitkemisessä (siirryt toiseen palveluun) ja erityisesti mafian ja politiikan välisten tiiviiden suhteiden katkaisemisessa.

Peker on yksi Turkin tunnetuimmista mafiapomoista

49-vuotias Peker nousi julkisuuteen Turkissa 1990-luvulla yhtenä johtavista mafiapomoista.

Hän on saanut elämänsä aikana useita tuomioita ja istunut vankilassa Turkissa.

Turkkilaispoliisit pidättivät Sedat Pekerin syksyllä 2004. Imago Sport / All Over Press

Vuonna 2007 hän sai 14 vuoden vankeustuomion rikollisjärjestön perustamisesta ja johtamisesta, ryöstöstä, väärennöksestä sekä vapaudenriistosta.

Hänen tuomiotaan kuitenkin lyhennettiin ja hän pääsi vapaaksi vuonna 2014.

Pekeriä odottivat kuitenkin uudet rikossyytteet, ja hänen uskotaan paenneen ulkomaille keväällä 2020.

Peker on sanonut sosiaaliseen mediaan lataamillaan videoilla asuvansa Dubaissa.

Vuonna 2011 hänen rikoskumppaninsa sanoivat oikeudenkäynnissä Pekerin omaisuuden olevan arvoltaan yli kolme miljardia dollaria.

Videot kiehtovat, koska vapaa media on ajettu ahtaalle

Pekerin videoiden suosion uskotaan johtuvan osaltaan siitä, että vapaa media on Turkissa ajettu ahtaalle.

– Videot ovat suosittuja, koska ne ovat niin absurdeja. Mitään näin kiinnostavaa ei ole tapahtunut Turkissa pitkään aikaan. Perinteinen mediamme on hyvin vahvasti sidoksissa valtioon. Livestriimejä tekevä mafiapomo taas saa puhua vapaasti omista aiheistaan ilman mitään suodattimia, viestinnän ammattilainen Alara kertoi uutistoimisto Reutersille Istanbulissa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan kutsuu Pekerin videoita rikolliseksi toiminnaksi. Aytac Unal / AOP

Hän sanoi uskovansa, että Pekerin videot tulevat aiheuttamaan maassa suuren julkisen keskustelun, joka ei unohdu helposti.

Myös tutkiva journalisti Gökçer Tahincioğlu pitää videoita kiinnostavina.

– Tuntuu kuin saisimme seurata suoraa lähetystä rikollisjengin sisältä. Tottakai häntä kuunnellaan ja häntä pitääkin kuunnella, hän sanoo Reutersille.

Lue lisää:

"Turkkia johdetaan kuin mafiaa" – Erdoğan jakaa kansansa

Turkki tukkimassa netin viimeisiä henkireikiä: myös riippumattomat uutissivustot ja nettitelevisiot joutumassa ahtaalle

Lähteet: Reuters, AFP, AP