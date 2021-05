Toinen aste ja yläkoulut etäopetukseen Kanta-Hämeessä – sairaalatoimintoja joudutaan ajamaan alas laajasti

Sairaanhoitopiiri tiedottaa, että terveydenhuollon kantokyky maakunnassa ei kestä enää lainkaan lisäkuormitusta myöskään tartunnanjäljityksessä. Siksi maakuntaryhmä on päättänyt suositella etäopetukseen siirtymistä viimeiseksi kouluviikoksi 31. toukokuuta alkaen.

Kanta-Häme jatkaa selkeässä koronaepidemian leviämisvaiheessa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan maakunta näyttää olevan siirtymässä jopa Suomen vakavimmaksi epidemiakeskukseksi.

Kanta-Hämeessä koronatilannetta on viime viikkoina pahentanut maakunnan sairaaloissa levinnyt koronaviruksen Intian variantti. Varianttiketjuihin liittyy jo yli 90 tartuntaa. Vaikka epidemia on vaikuttanut vakavimmin maakunnan sairaaloiden toimintaan, virus on päässyt leviämään myös oppilaitoksiin Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla, aiheuttaen laajoja altistumistilanteita ja karanteeneja.

Etäopetuksesta pitkä ja vakava keskustelu

Etäopetussuositus koskee toisen asteen koulutusta ja yläkouluja koko maakunnassa, mutta jokainen kunta tarkastelee tilannetta alueellisen epidemiatilanteen pohjalta.

– Asiasta käytiin pitkä ja vakava keskustelu, jonka jälkeen tähän ratkaisuun päädyttiin. Asiaan saatiin konsultointia myös THL:lta. Alakouluikäisten ja varhaiskasvatuksen osalta päädyttiin jatkamaan lähitoimintaa, mutta alueelliset etäopetusratkaisut alakoulujenkin osalta ovat suositeltavia, mikäli on altistuksia useammalla luokalla, kertoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen tiedotteessa.

Varhaiskasvatuksen ryhmät suositellaan pitämään ennallaan ja pieninä kesäkuun ajan.

Toisen asteen opetuksen viimeisen viikon kokeiden osalta on mahdollista suorittaa niitä paikan päällä, mutta huolehtien maskien käytöstä, turvaväleistä ja käsihygieniasta. Valmistujaisjuhliin suositellaan mahdollisimman pieniä ryhmiä myös kouluilla. Valmistujaisjuhlissa turvaväleistä ja maskien käytöstä on huolehdittava. Kotona järjestettävät suuret juhlallisuudet suositellaan siirtämään rauhallisempaan epidemiatilanteeseen.

Sairaalatoimintoja ajetaan alas

Merkittävien henkilö- ja osastokaranteenien vuoksi Kanta-Hämeessä joudutaan siirtämään henkilöstöä osasto- ja päivystystoiminnan turvaamiseksi seuraavan kahden viikon ajalle. Kanta-Hämeen keskussairaalassa kaikki sellainen toiminta, mikä on mahdollista toteuttaa etäyhteyksin, pyritään näin toteuttamaan.

Sen sijaan operatiivisessa leikkaustoiminnassa kaikki ei-kiireelliset toimenpiteet siirretään seuraavien viikkojen osalta, ja myös päiväkirurgista toimintaa joudutaan vähentämään.

Myös kaikkea muuta kuin psykiatrian puolen poliklinikkatoimintaa ajetaan alas henkilöstön riittävyyden takaamiseksi kriittisissä toiminnoissa.

