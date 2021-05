Säästöpankkiryhmä varoittelee: Asunnon kovaan hintaan ostaneiden kannattaa varautua hinnantarkistukseen alaspäin

Asuntojen hinnat ovat saattaneet paikoin kohota jo niin korkeiksi, että omiensa saaminen pois vastikään ostetusta kohteesta voi olla lyhyellä aikavälillä vaikeaa. Tätä mieltä ollaan säästöpankkiryhmän kiinteistönvälitysketjussa.

– Asunnon kovaan hintaan ostaneiden kannattaa varautua tiettyyn hinnantarkistukseen alaspäin, jos he aikovat myydä asuntonsa seuraavien kahden vuoden aikana. Voi kestää hetken ennen kuin yleinen hintakehitys saavuttaa taas sen hintatason, mitä asunnoista on nyt maksettu, sanooSp-koti Oy:n toimitusjohtaja Jukka Rantanen tiedotteessa.

Mutta kuinka iso riski nyt on, että monet ovat ostaneet asunnon kovaan tai jopa kuplahintaan?

Hintataso paikoin karannut käsistä

– Tämähän on mikrosijainnillista asiaa. Monilla paikkakunnilla on sellainen tilanne, että tietyissä kaupunginosissa tai mahdollisesti kaupunginosan pienemmässä osassa on hintataso lainausmerkeissä karannut käsistä. Halutuimmista kohteista on saatettu maksaa hintakilpailun jälkeen paljonkin pyyntihintoja enemmän, Rantanen toteaa Ylelle.

Asuntokauppojen kokonaismäärään nähden riski on kuitenkin Rantasen mukaan vähäinen. Hän myös uskoo, että koronan jälkeen asuntokauppa hiljenee hetkeksi. Samalla tarjonta lisääntyy ja myyntiajat kasvavat, mikä rauhoittaa hintakehitystä.

Entä millaiset asunnot juuri nyt käyvät kaupaksi parhaiten?

Oma piha kiinnostaa

– Perhekokoiset asunnot. Vähintään kolme huonetta tai sitä suurempi asunto on tällä hetkellä halutuin. Ja kyllähän pientalot ovat tällä hetkellä suosiossa. Rivitalot ja omakotitalot, joissa on omaa pihaa.

Alkuvuoden aikana kaupankäynnin tahti on Rantasen mukaan ollut selvästi vuodentakaista vilkkaampi. Varsinaista laajempaa markkinoiden ylikuumentumisen riskiä ei kuitenkaan hänen mukaansa ole.

Kuluvan vuoden aikana SP-kodit arvioi tekevänsä yhteensä noin 6 000 asuntojen ja vapaa-ajanasuntojen kauppaa.

Franchising-tyylin toimivaan säästöpankkiryhmän kiinteistövälitysketjuun kuuluu Suomessa noin 80 toimipistettä, joissa työskentelee yhteensä noin 250 henkilöä.