Kesän mökkivarauksia tehdään nyt ennätystahtiin – varaussivustoilla vierailee entistä enemmän ensikertalaisia, jotka eivät ole aiemmin mökkeilleet

Aiemmin mökkikausi alkoi juhannukselta, mutta nyt sesonki on jo päällä, sillä moni yhdistää etätyön ja mökkeilyn.

Aiemmin mökkikausi alkoi juhannukselta, mutta nyt sesonki on jo päällä, sillä moni yhdistää etätyön ja mökkeilyn. Yle/Heli Sorjonen

Alkavasta mökkikesästä tulee jopa viime vuotta vilkkaampi. Suomen suurimman välittäjän, Lomarenkaan mökkejä on varattu ennätystahtiin. Suosituimpia ovat rannikon ja Järvi-Suomen mökit, Lapissa ja Koillismaalla on vielä tilaa.

Alkavasta suvesta on tulossa toinen poikkeuksellinen mökkikesä, jopa viime vuotta vilkkaampi. Esimerkiksi Suomen suurimman mökkivälittäjän, Lomarenkaan, mökkejä on varattu 30 prosenttia enemmän kuin koronaa edeltävinä vuosina.

– Ihmisillä on ollut selkeä näkemys siitä, että kesällä kotimaassa voi matkustaa. He ovat halunneet varmistaa oman suosikkimökkinsä. Varauspuolella on ollut melkoinen rumba koko kevään ajan, kertoo Lomarenkaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola.

Aiemmin mökkikausi alkoi juhannukselta, korona-aikana se on alkanut jo toukokuussa. Osin tätä selittää se, että moni yhdistää etätyön ja mökkeilyn. Data kertoo, että varaussivustoilla vierailee nyt aiempaa enemmän kävijöitä, jotka eivät ole aiemmin mökkeilleet.

Kotimaan matkailijat pitävät yllä mökkien reipasta kysyntää. Matkustusrajoitusten vuoksi ulkomaalaisia mökkeilijöitä ei kesäkuukausina juuri ole, kertoo Lomarenkaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola. Markku Rantala / Yle

Etelässä täyttä, pohjoisessa vielä tilaa

Eniten kysyntää on Järvi-Suomen ja rannikkoalueen mökeille. Myös muut kohteet alle 500 kilometrin säteellä Helsingistä ovat haluttuja.

Lomarenkaan 4000 kohteesta vajaa puolet on Etelä- ja Keski-Suomessa. Niistä 95 prosenttia on varattu juhannuksena ja 90 prosenttia heinäkuussa.

– Kainuun yläpuolelta Koillismaalta ja Lapista löytyy vielä tosi hyviä kohteita, sanoo Juha-Pekka Olkkola.

Tänä kesänä mökin vuokrauksessa on selkeä piikki kansallispuistojen lähellä, mikä enteilee luontomatkailuun suurta buumia. Tämä koskee Kolia, Rukaa, Kuusamoa, Pyhä-Luostoa, Yllästä ja Pallaksen aluetta.

Korona lisäsi myös syrjäisempien mökkien kysyntää. Olkkola kertoo, että laita-alueiden mökkien kysyntä on kasvanut useita kymmeniä prosentteja. Tulijoita riittää jopa ennen varsinaista kesäloma-aikaa.

Mökeille riittää kysyjiä Porvoossa. Mökkivuokraaja Linda Roihio-Huovilalla on tarjolla kuusi kohdetta. Niiden kesäsesongista jo yli puolet on jo varattu. Markku Rantala / Yle

Porvoolaiselle mökkivuokraajalle Linda Roihio-Huovilalle kesäsesonki on tärkein. Suurin osa tuloksesta tehdään silloin. Tänäkin kesänä tulijoita riittää hänen kuudelle kohteelleen.

– Käyttökapasiteetti on kasvanut parin viime vuoden aikana todella vahvasti.

Mökkeily kiinnostaa myös nuorempia sukupolvia

Tuhannelle suomalaiselle tehty kysely osoitti kesämökin pitäneen pintansa ehdottomana ykköskohteena kotimaan matkailussa. Mökkeily kiinnostaa myös nuoria.

– Oletin, että nuoremmat sukupolvet olisivat hieman urbaanimpia, mutta näin ei näytä olevan. Yhä edelleen mökkeily on ihan ykkönen kesällä, matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtaja Antti Honkanen sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän selvityksen (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) mukaan muita vetovoimatekijöitä kotimaan matkailussa ovat sukulaisten tai tuttavien luona vierailu, nähtävyydet, ruoka- ja ravintolapalvelut ja kansallispuistot.

Lue myös:

Alkeellinen mökkeily onkin työleirin sijaan mindfulnessia – "Lämpö ei vain tule jostain ja ulosteet katoa johonkin", sanoo Tommi Kainulainen

Mökkiläinen: näitä vahinkoja mökillä sattuu eniten – vakuutusten kysyntä pomppasi, kun mökkeilybuumi jatkuu jo toista kesää

Mökkikauppa kävi alkuvuonna kiivaana, hinnat kipusivat yli 20 prosenttia

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella 29.5. kello 23 saakka.