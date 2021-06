Pentti Korpi romutti 44 autoaan ja odottelee yhä, saako niistä romutuspalkkioita luvatusti – nippuromuttajille on maksettu jo 650 000 euroa vahingonkorvauksia

Traficom ehti saada vuodenvaihteessa 323 nippuromutushakemusta, ennen kuin sekä ohjeistuksissa että laissa painettiin jarrua. Hakemuksista noin puolet on Traficomin mukaan selviä. Valtiokonttori on maksanut vahingonkorvauksia jo 50 tapauksessa.

– Hermoja raastavaa, verenpainetta nostavaa, yöunia menettävää, kuvailee alahärmäläinen Pentti Korpi kulunutta puolta vuotta.

Korpi pitelee kädessään juuri Seinäjoelle tehtaalta saapuneen ladattavan hybridiauton avaimia.

Autoa hän on odottanut jo kauan, koska vasta sen rekisteröinti hänen nimiinsä vie nippuromutusasiaa hänen osaltaan eteenpäin.

Korpi romutti vuodenvaihteessa autoja, joita hänen omistukseensa oli kertynyt autokorjaamoyrittäjyys- ja autoharrastusaikana. Romutettavia autoja oli yhteensä 44.

– Vaimo usein kyseli, että mitä meinaan niille tehdä. Jos en olisi niitä romuttanut, niin olisin laittanut ne kuntoon myöhemmin. Autot kuitenkin menivät nyt romuksi, kun Traficomilta tällaisen ohjeen saimme, että niputtaminen on mahdollista, Pentti Korpi kertoo.

Nippuromutusvyyhti alkoi kerääntyä vuodenvaihteessa 2020-2021.

Romutuspalkkiokampanja käynnistyi joulukuussa. Tarkoituksena oli, että vain yhden palkkion voi käyttää yhtä vähäpäästöistä autoa kohti, mutta sekä laki että ohjeistus jättivät tulkinnanvaraa moniromutusten osalta.

Muun muassa Traficomin virheellisen neuvonnan vuoksi sadat ehtivät romuttaa useita autoja ja hakea yhtä monta romutuspalkkiota yhtä vähäpäästöistä autoa kohti.

Valtiokonttori ratkonut jo 50 tapausta

Nippuromutushakemuksia ehti tulla Traficomille kaikkiaan 323 kappaletta.

– Näistä 155 oli selvästi sellaisia tapauksia, joissa hakijoille on aiheutunut haittaa meidän takia, toteaa Traficomin ylijohtaja Kati Heikkinen.

Nyt niin sanotut selvät nippuromutustapaukset menevät jatkokäsittelyyn Valtiokonttoriin.

Valtiokonttori on käsitellyt toukokuun loppuun mennessä 50 vahingonkorvaushakemusta ja parikymmentä tapausta on lisäksi vireillä. Siitä Valtiokonttorilla ei ole vielä tietoa, kuinka monta hakemusta tulee vielä käsiteltäväksi.

Traficom on maksanut kyseisissä tapauksissa yhden romutuspalkkion ja loppuosaa, eli saamatta jäänyttä osuutta, hakija on voinut hakea vahingonkorvauksina Valtiokonttorista.

Hakemukset on hyväksytty tähän mennessä täysimääräisinä eli romutuspalkkiot on maksettu suhteessa romutettujen autojen määriin ja uuden auton hankintahintaan.

Kaikissa ratkaistuissa tapauksissa ajoneuvonhankinnasta oli jo sovittu autoliikkeen kanssa, auto on saapunut maahan ja se on rekisteröity hakijalle.

Pentti Korpi rekisteröi uuden vähäpäästöisen autonsa toukokuun lopussa, kun auto saapui vihdoin maahan. Mirva Ekman / Yle

– Me olemme maksaneet vahingonkorvauksina Traficomilta saamatta jääneen osuuden eli hinnan, mikä romutuspalkkioina olisi saatu riippuen siitä, mikä ajoneuvo on ostettu. Olemme katsoneet, että kaikki edellytykset ovat täyttyneet, että ostaja on toiminut vilpittömässä mielessä, ja että hänen menetyksensä on ollut romutuspalkkioiden määrä, täsmentää Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Pekka Syrjänen.

Yhteensä vahingonkorvauksia on nippuromuttajille maksettu toukokuun loppuun mennessä 650 000 euroa. Rahat on otettu Valtiokonttorin vahingonkorvausmäärärahoista.

Romutuspalkkiokampanjan määrärahat, kahdeksan miljoonaa euroa, varattiin loppuun Traficomin ilmoituksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) jo huhtikuun lopussa. Kaiken kaikkiaan romutushakemuksia saapui yli 6000 kappaletta.

Korpi jännittää vielä lopputulosta

Pentti Korpi aikoo seuraavaksi laittaa asianmukaiset paperit eteenpäin Traficomille ja Valtiokonttorille. Korpi vakuuttaa, että kaikki on tehty joulukuussa silloisten ohjeiden ja ehtojen mukaisesti.

– Minun kohdallani tässä ei ollut minkäänlaista vilunkihommaa. Kaikki on tehty lakien mukaisesti, Korpi painottaa.

Traficomin Kati Heikkinen sanoo, että väärinkäyttöepäilyjä on Traficomin käsittelyssä vielä noin 32 kappaletta.

– Tapaukset ovat monimutkaisia ja usea hakija on myös peruuttanut hakemuksensa. Myös tätä kokonaisuutta tullaan tarkastelemaan loppuselvityksessä sitten, kun koko kampanja on saatu hoidettua loppuun, hän kertoo.

Pentti Korpi on korvausten hakemisen suhteen varovaisen toiveikas.

– Ehkä se aurinko jo vähän pilkistääkin. Minulla on ollut aina vähän huonoa tuuria, pitää toivoa että nyt ei olisi. Virkamiehiin pitää luottaa, eivätkä hekään voi huudella mitä sattuu, Korpi miettii syntynyttä tilannetta.

Valtiokonttorin Pekka Syrjänen ei voi kommentoida yksittäistapauksia, mutta sanoo, että mikäli heille jatkossa tulevat tapaukset ovat samankaltaisia niiden hakemusten osalta, jotka on jo ratkottu, maksetaan korvaukset samoin perustein muillekin vahingonkärsijöille.

– Toki jos olosuhteet ovat toisenlaisia ja tilanteet vaihtelevat, niin ne ratkaistaan tietysti erikseen.

