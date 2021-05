Turun yliopiston pääsykokeisiin osallistuneet kritisoivat epäreiluja olosuhteita teltoissa: "En ollut varautunut istumaan kymmenessä asteessa kolmea tuntia"

Turun yliopiston kampusalueella on useita telttoja. Osa niistä on lähellä vilkkaasti liikennöityjä teitä. Osastopäällikkö Mari Kähkönen Turun yliopistolta sanoo, että järjestelyissä on yritetty varmistaa, että ylimääräistä melua ei ole. Kuva on otettu ennen valintakokeiden alkamista toukokuun puolivälissä. Paula Collin / Yle