Presidentti Macron on pahoitellut Ranskan toimia Ruandan kansanmurhan aikana

Presidentti Emmanuel Macron myönsi, että Ranskalla on osavastuuta Ruandan kansanmurhasta. Ruandan hutujohtoinen hallinto äärihutujoukkoineen surmasi sadan päivän aikana 800 000 tutsia ja maltillista hutua.

Kansanmurhan uhrien muistomerkillä Kigalissa puhunut Macron sanoi tulleensa nöyrästi ja kunnioittavasti tunnustamaan Ranskan vastuun.

–Ranskalla on poliittinen vastuunsa Ruandalle. Ranskan tehtävä on tunnustaa historia ja ruandalaisille aiheuttamansa kärsimys antaessaan liian pitkään vaikenemisen ohittaa totuuden etsimisen, Macron sanoi.

Ranskassa keväällä julkistetun raportin mukaan maan tuolloinen johto tiesi Ruandan tapahtumista paljon luultua aiemmin. Raportin mukaan Ranskan siirtomaavalta-asenne sokaisi sen ja hallitus kantaa tästä vakavan vastuun.

Ruandan oman raportin mukaan Ranska tiesi kansanmurhan valmistelusta, mutta siitä huolimatta tuolloinen presidentti Francois Mitterrandin hallinto jatkoi Ruandan hutu-johdon asejoukkojen kouluttamista, varustamista ja suojelua. Ruandalaisraportin mukaan Ranska peitteli vuosikausia rooliaan tapahtumissa.

Macronin on tarkoitus Ruandan-vierailullaan kohentaa maiden suhteita. Hän on yrittänyt etäännyttää Ranskaa siirtomaahistoriastaan. Ruandan presidentti Paul Kagame on aiemmin sanonut, että Ranskan julkistama raportti merkitsee ruandalaisille paljon ja että he voivat antaa anteeksi, mutta eivät unohtaa.

Lue myös:

Ruandan kansanmurhasta tuomitun Francois Bazaramban elinkautista jatketaan

Hotelli Ruanda -elokuvasta tunnettu Paul Rusesabagina on pidätetty epäiltynä terrorismista

Ranskan poliisi pidätti Ruandan kansanmurhan epäillyn rahoittajan

Lähteet: Reuters, AFP