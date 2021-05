Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

KIRJOITAT YOUTUBEEN hakusanan ”koronarokote”. Kenen tekemiä videoita odotat näkeväsi?

Sairaaloiden tai tutkijoiden tekemiä videoita siitä, miten rokote toimii? Tai ehkä tietoiskuja, joissa kerrotaan kotikunnan rokotejärjestelyistä?

Näitä maailman suurin videopalvelu Youtube ei ole tämän vuoden aikana tarjonnut. Niiden sijaan somejätti on näyttänyt suomalaiskatsojille salaliittoteorioita ja uskonnollisten kanavien korona-aiheisia videoita, kertoo Ylen selvitys.

Youtube on luvannut (siirryt toiseen palveluun) nostaa tutkijoiden ja viranomaisten tekemien, koronapandemiaan liittyvien videoiden näkyvyyttä. Lisäksi se on vakuuttanut estävänsä (siirryt toiseen palveluun) valheellisten tietojen leviämisen palvelussaan. Ylen selvityksestä käy ilmi, että suomenkielisessä Youtube-todellisuudessa lupaukset eivät ole toteutuneet.

Suomeksi hakutuloksia on hallinnut lääketieteen sijaan uskonto ja disinformaatio.

Hakusanalla ”koronarokote" Youtube on kevään ajan tarjonnut käyttäjilleen esimerkiksi pohdintaa siitä, onko koronarokote pedon merkki.

”Kyllähän se pelottaa, kun ajatellaan niitä jotain eläinten DNA:ssa kasvualustana käytettyjä jotain sikiöiden soluja ja muuta. Niin kyllähän se vähän oikeastaan oksettaa koko ajatus, että mitä kaikkea siellä oikeastaan onkaan. Mutta pedon merkki sieltä ei tule, sen mä voin sanoa tästä ihan Raamatusta”, todetaan viime syksynä julkaistulla videolla.

YOUTUBE POISTI VIDEON, kun Yle kysyi digijätiltä, miksi kyseinen video nousi hakutuloksissa niin korkealle.

Myös jyrkän rokotevastaiset salaliittovideot ovat saaneet Youtubessa runsaasti näkyvyyttä.

Korkealle hakutuloksissa nousi pitkä keskusteluvideo, jolla sanotaan esimerkiksi näin:

”Ehkä tämä rokote on se, jolla saadaan kaikista eniten vähennettyä ihmisiä maailmasta pitkällä aikavälillä”.

Youtuben omistaa amerikkalainen hakukonejätti Google. Se myönsi Ylen selvityksen tulokset nähtyään, että Youtube on tehnyt Suomea koskevan virheen.

– Järjestelmämme ei ehkä ole tulkinnut hakusanaa (koronarokote) oikein koronapandemiaan liittyväksi, kirjoittaa Googlen Suomesta vastaava viestintäjohtaja Andrea Lewis Åkerman.

Tämä tarkoittaa, että Youtube ei ole estänyt valheellisen tiedon levittämistä, kun käyttäjä on kirjoittanut Youtuben hakukenttään ”koronarokote” tai esimerkiksi ”koronarokote ja sivuvaikutukset”.

Seurauksena käyttäjä näki Youtubessa todennäköisemmin tämän jutun alussa näkyvän mainosvideon, jossa rokotteita verrataan kaasukammioihin kuin minkään virallisen tahon tekemän rokotevideon.

On mahdotonta tietää, kuinka monen suomalaisen tiedonhakuun Youtuben virhe on vaikuttanut. Suosittuja hakusanoja listaavan Google Trends -palvelun (siirryt toiseen palveluun) mukaan ”koronarokote” oli kevään aikana kuitenkin yksi käytetyimmistä pandemiaan liittyvistä hakusanoista Suomessa.

Englanninkielinen "covid vaccine" on ollut puolestaan maailmanlaajuisesti toiseksi käytetyin pandemiaan liittyvä hakusana.

Ylen selvityksessä tutkittiin, millaista tietoa suomalaiset Youtuben käyttäjät ovat saaneet ja keneltä, kun he ovat etsineet tietoa koronarokotteista tänä keväänä. Sitä varten käytiin läpi 477 Youtube-kanavaa ja yli 8 000 Youtube-videota.

Selvityksen mukaan suomenkielisen Youtuben rokotetodellisuus on hyvin toisenlainen kuin englanninkielinen Youtube-maailma.

Suomenkielisellä hakusanalla ”koronarokote” Youtube tarjosi eniten uskonnollisten kanavien, tavallisten ihmisten ja rokotevastaisten tahojen kuten salaliittoteorioita levittävien kanavien videoita.

Englanniksi hakutulosten kärjessä on ainoastaan journalististen medioiden tekemiä uutisvideoita, viranomaisten tietoiskuja sekä lääketieteellistä sisältöä.

Katso tästä, millaista tietoa tavallinen suomenkielinen Youtuben käyttäjä sai hakutulostensa kärkeen.

PIAN ROKOTEVUOROON ovat tulossa juuri ne ikäryhmät, jotka viettävät Youtubessa eniten aikaa. Varsinkin nuorille Youtube ei ole pelkästään viihdekanava, vaan myös tärkeä tieto- ja uutislähde (siirryt toiseen palveluun).

– Hakusana kirjoitetaan Youtubeen ennen kuin vaikkapa Googleen, sanoo disinformaation tutkimiseen erikoistunut toimittaja ja tietokirjailija Johanna Vehkoo.

Sillä mitä tietoa rokotteista nuorison suosikkipalvelu tarjoaa, on merkitystä juuri tällä hetkellä.

Seuraavien kuukausien aikana on käsillä hetki, jolloin kaikki halukkaat ovat saaneet koronarokotteen. Sen jälkeen rokotusten etenemistä määrittää se, millaisen päätöksen rokotteisiin varautuneesti suhtautuvat tekevät. Tällä puolestaan voi olla vaikutusta siihen, saavutetaanko pandemiaa ehkäisevä laumasuoja.

Ylen haastattelemat asiantuntijat sanovat, että Ylen selvityksen tulokset herättävät huolta siitä, miten Youtuben kaltaiset isot alustat toimivat pienillä kielialueilla.

– Näyttää siltä, että Youtube sallii pienten kielialueiden altistumisen haitallisille viesteille. Tällä voi olla kauaskantoisia seurauksia kielialueille, joilla sisällönvalvonta on unohdettu. Esimerkiksi paikallinen kansanterveystyö voi kärsiä, sanoo apulaisprofessori Ben Horne.

Hän tutkii Youtubea ja muita videopalveluja yhdysvaltalaisessa Tennesseen yliopistossa.

Myös Johanna Vehkoo on huolissaan pienten kielten asemasta somejättien maailmassa.

– Youtube käyttää algoritmia suosittelemaan myös suomenkielisiä sisältöjä, mutta ei tee samanlaisia karsintatoimenpiteitä kuin isommilla kielillä. Se ei edes kerro, onko sillä suomea osaavia moderaattoreita. Tämä on monen marginaalisen kielen kohtalo.

Yle kysyi Googlen edustajalta, onko Youtubella suomenkielisiä moderoijia, mutta Google ei vastannut kysymykseen.

Tältä suomenkielisten hakutulosten sisältö kokonaisuudessaan näytti tänä keväänä, kun käyttäjät Ylen selvityksessä etsivät videoita hakusanalla ”koronarokote”.

Youtube näyttää suojelevan englanninkielisiä käyttäjiään huomattavasti tarkemmin väärältä tai epätarkalta tiedolta.

Kun koronarokotetta haettiin Ylen selvityksessä englanniksi, Youtube-maailma näytti tyystin erilaiselta.

Tässä näet suomen- ja englanninkielisten hakujen tulokset sanoilla "koronarokote" ja "covid vaccine". Journalistinen media näkyy turkoosina englanninkielisessä sisällössä. Suomenkielisissä hauissa erottuu muun muassa uskonnollinen sisältö violetilla.

Englanninkielisten hakutulosten kärjessä muun muassa uutiskanava NBC arvioi presidentti Joe Bidenin koronastrategiaa. Britannian terveysviranomaisen NHS:n videolla julkkikset kampanjoivat rokotteen ottamisen puolesta.

Yli 70 prosenttia englanninkielisten hakutulosten kärkeen nousseista videoista on journalistisen median tuottamia uutispätkiä ja keskusteluohjelmia. Useissa videoissa rokotteista kysytään kriittisiä kysymyksiä.

Esimerkiksi uutiskanava 4 kertoo, miten korona jatkaa leviämistään, vaikka yhä suurempi osa ihmisistä on rokotettu. The Economistin video selittää, miksi rokotevastaisuus on kasvussa. CNBC puolestaan kysyy, mitä tapahtuu, jos rokotteista tulee pakollisia.

Uskonnollisia viestejä on englanninkielisissä hakutuloksissa vain kourallinen. Rokotevastaisia videoita ei sadan ensimmäisen hakutuloksen joukkoon noussut englanniksi lainkaan Ylen selvityksessä.

– Jos olisi pitänyt veikata, olisin arvannut, että uskonnollinen videosisältö nousee esiin Yhdysvalloissa, ei Suomessa, informaatiotieteiden apulaisprofessori Ben Horne sanoo.

YOUTUBE ON AIEMMIN unohtanut myös Suomea suuremmat kielialueet.

Viime vuonna brasilialainen tutkijaryhmä huomasi (siirryt toiseen palveluun), että Youtuben lupaukset valheellisen tiedon kitkemiseksi eivät toteutuneet portugaliksi. Hakusanoilla "rokote ja autismi" käyttäjä sai portugaliksi runsaasti disinformaatiota. Tutkijat päättelivät, että ongelma oli nimenomaan portugalinkielisten Youtube-videoiden moderoinnissa.

– Minusta teidän tuloksenne kertovat siltä, että Youtube ei ole [toimintaansa tekemissään] korjauksissa keskittynyt koko maailmaan vaan vain sinne, mistä se saa eniten poliittista painetta, sanoo Ben Horne.

Hän huomauttaa, että poliittisen paineen merkitys käy selväksi myös Ylen tutkimuksesta: Youtube muutti järjestelmäänsä heti, kun se sai viime viikolla tietää Yleltä selvityksen tulokset.

Nyt viranomais- ja tutkimussisältö nousee koronarokotteeseen liittyvissä suomenkielisissä hauissa kärkeen.

ENGLANNIKSI HAKU sanoilla "covid vaccine" tarjosi Youtubessa katsojalle muun muassa sairaaloiden julkaisemia videoita esimerkiksi otsikolla "Mihin kannattaa varautua, kun menet rokotettavaksi".

Suomeksi hakusana "koronarokote" tuotti tulosten kärkeen ainoastaan yhden videon, jolla lääkäri puhui rokotteesta lääketieteellisestä näkökulmasta. Videolla lääkäri Pekka Reinikainen vastaa katsojien rokotekysymyksiin Tohtori Ristintie -nimisellä Youtube-kanavalla.

Kanavalla on julkaistu muun muassa kristillisen TV7-televisiokanavan ohjelmia. Videoilla esiintyy Reinikaisen lisäksi useita muita uskonnollisia puhujia sekä saarnaajia.

Reinikainen on tehnyt pitkän uran lääkärinä. Lisäksi hänet tunnetaan yhtenä Suomen merkittävimmistä kreationismin eli luomisopin puolustajista. Bloginsa mukaan hän pitää esimerkiksi miljoonien vuosien ikäisiä fossiileja huijauksena.

Hänen koronarokotetta käsittelevä videonsa nousi Ylen selvityksessä Youtuben tarjoamien koronarokotevideoiden kärkijoukkoon. Käyttäjä näki videon korkeimmillaan toisena.

Reinikainen kehuu videolla nyt jaossa olevia koronarokotemerkkejä. Hän kuvailee koronarokotetta hyvin turvalliseksi ja suosittelee sen ottamista.

Uskonnollisten tahojen videot ovat Ylen selvityksen mukaan saaneet Youtubessa paljon näkyvyyttä, ja Reinikaisesta tehty video on ollut niistä korkeimmalla.

Hän tietää lääkärinä, mistä puhuu, mutta silti on erikoista, että mitään muuta lääketieteellistä tai lääketiedettä selittävää sisältöä ei noussut hakutulosten kärkeen.

Hakusanalla "koronarokote" eri käyttäjät saivat selvityksessä sairaaloiden, tutkijoiden ja lääketiedettä selittävien tahojen videoita yhteensä 56. Rokotevastaisia videoita on moninkertainen määrä, yhteensä 187.

Tästä näet suomenkielisten ja englanninkielisten videoiden erot Youtuben rokoteaiheisessa sisällöissä.

MIKSI SUOMENKIELINEN YOUTUBE on nostanut koronarokotteiden yhteydessä nimenomaan uskonnollista sisältöä?

Ylen haastattelemat asiantuntijat eivät keksi tähän vastausta.

Voi esimerkiksi olla, että moni rokotevideoita etsinyt on katsonut sekä uskonnollisia että rokotevastaisuuteen liittyviä videoita. Näin ne linkittyisivät yhteen ja nostaisivat toisiaan. Koska Youtuben algoritmeja ei tarkasti tunneta, tämä on kuitenkin pelkkää arvailua.

Youtuben uskonnollinen, rokotteisiin liittyvä sisältö on varsin moninaista.

Toisissa videoissa sanotaan suoraan, että kristityn ei kuulu ottaa rokotetta. Toisten tarkoitus on ylipäätään tukea ihmisiä pandemian aikana. Ylen selvityksessä esiin nousivat myös tahot, jotka yhdistävät koronaan salaliittoteorioita, pedon merkkejä ja evankeliointia.

Salaliittoteorioita ja rokotevastaisuutta Helsingin yliopistossa tutkiva Niko Pyrhönen laskisi uskonnolliseksi sisällöksi myös rajatiedosta ja new age -ajattelusta ponnistavat, rokotteisiin liittyvät videot.

Niitä nousi esiin myös Ylen selvityksessä. Videoissa puhutaan usein ihmisten sisäisestä voimasta, rakkaudesta ja pelon voittamisesta. Tämän jälkeen puhuja toteaa, että rokotetta ei kannata ottaa.

Pyrhösen mukaan kyse on eräänlaisesta evankelioinnista.

– Monet eivät edes itse miellä, että tässä [rokotevastaisissa videoissa] on uskonnollista ulottuvuutta. Mutta silti he toimivat oman ajatusmaailmansa apostoleina ja yrittävät rekrytoida muitakin levittämään tätä ilosanomaa, Pyrhönen sanoo.

Rokotevastaisuudella on Suomessa vuosikymmenien mittainen historia. Koronapandemia on kuitenkin tuonut rintamaan uudenlaisia toimijoita. He pitävät esimerkiksi "valtamediaa" suurena valheena ja vastustavat järjestelmää, Pyrhönen sanoo.

– Monelle rokotevastaisuus ei välttämättä ole hengen asia, mutta he ovat huomanneet, että sen avulla on ollut viime aikoina helppo saada seuraajia.

ENGLANNINKIELISISSÄ HAKUTULOKSISSA korkealle nousi yllä oleva kahden entisen biologin ja nykyisen sometähden video Asapscience-kanavalla. He kertovat "Mitä Covid-rokote tekee kehollesi" -nimisellä videolla piirroksia apuna käyttäen, miten Pfizerin koronarokote toimii ja miten se auttaa selättämään koronan.

Videolla miehet käyttävät tutkijan taustaansa rokotteen toiminnan ja sen hyötyjen avaamiseen.

Video on kerännyt jo kuusi miljoonaa katselukertaa.

Suomeksi tämän videon kaltainen tiedettä popularisoiva sisältö loistaa poissaolollaan.

THL:n videot eivät ole suuria yleisömenestyksiä. Osasyy voi olla siinä, että esimerkiksi jutun alussa ollut ote videosta voi näyttää vilkkaassa ja värikkäässä somevirrassa pikemminkin mainokselta: pianomusiikki soi ja lapset hymyilevät.

YOUTUBE ON VIESTINTÄJOHTAJA Andrea Lewis Åkermanin mukaan poistanut yli miljoona koronapandemiaan liittyvää videota, jotka sisältävät ”harhaanjohtavia tai vaarallisia viestejä”.

Silti Ylen selvityksessä tällaisia videoita nousi jopa hakutulosten kärkipaikoille.

Kukaan tuskin haluaa, että Youtubesta tulisi pelkkä viranomaisten tiedotuskanava. Mutta varsinkin, kun kyse on terveydestä, maailman suurimpien sosiaalisen median jättien tulisi pitää huolta, että tutkimustieto ei huku väärä tai valheellisen tiedon tulvaan.

Pandemian aikainen toiminta on ollut kahden miljardin käyttäjän Youtubelle näytön paikka, vaikka rokotedisinformaatio kiistatta leviää myös esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa.

Youtubea on viime vuosina arvosteltu ankarasti nimenomaan salaliittoteorioiden levittämisestä ja voimistamisesta. Esimerkiksi Britanniassa palvelua on syytetty (siirryt toiseen palveluun) kansalaisten rokotushalukkuuden vähenemisestä ennen pandemiaa.

– Youtube on ihan mielettömän suuri ja merkittävä kanava, ja siksi mitkä tahansa valuviat ovat huomattavasti merkittävämpiä, vaarallisempia ja pahempia kuin jonkin pienemmän alustan kohdalla, sanoo tutkijatohtori Niko Pyrhönen.

Videopalvelu ilmoitti (siirryt toiseen palveluun) lokakuussa 2020, että se alkaa rajoittaa koronaan liittyvän rokotevastaisen misinformaation levittämistä ja jakamista.

Se sanoi kieltävänsä kaikki videot (siirryt toiseen palveluun), joissa sanotaan, että koronarokote tappaa, aiheuttaa hedelmättömyyttä tai sisältää mikrosiruja. Se lupasi myös tarjota nostetta tutkijoiden ja viranomaisten koronasisällöille.

Ylen selvityksen mukaan tämä on ollut helpommin sanottu kuin tehty.

JOS YOUTUBEN ALGORITMI EI YMMÄRRÄ mahdollisesti tärkeintä suomenkielistä koronaan liittyvää sanaa, miten somejätti pystyisi huolehtimaan paljon monimutkaisemmasta rajanvedosta sallitun ja kielletyn aineiston välillä?

Yle tiedusteli Youtubelta keskiviikkona 19. toukokuuta syytä siihen, miksi viranomaistieto jää suomenkielisessä Youtubessa muiden rokotevideoiden tekijöiden jalkoihin.

Vain kaksi päivää kysymysten lähettämisen jälkeen hakutulosten kärki oli tyystin muuttunut. Youtube ilmoitti Ylelle tiistaina 25. toukokuuta korjanneensa hakusanan "koronarokote" Covid-pandemiaan liittyväksi.

Lisäksi Youtube poisti palvelusta kokonaan rokotedisinformaatiota sisältävät videot, jotka Ylen toimittaja lähetti esimerkkeinä siitä, millainen sisältö Suomessa nousee kärkituloksiin.

Jotta vastuu ei jäisi pelkälle somejätin hallinnoimalle algoritmille, yksi ratkaisu olisi lisätä suomenkielistä tieteellisen tiedon määrää Youtubessa.

– Näiden tulosten perusteella laajemmalle viranomais- ja lääketieteelliselle videosisällölle todellakin on tarvetta, sanoo Johanna Vehkoo.

Niko Pyrhönen ehdottaa, että somessa toimivien poliisien tapaan Suomessa voisi olla myös lääkäreitä, joiden työhön somepäivystys kuuluisi.

Vehkoo pitää ajatusta hyvänä. Hänen mukaansa muissa sosiaalisen median kanavissa muutama lääkäri tai lääketiedettä hyvin tuntevia henkilö purkaa jo myyttejä.

– Esimerkiksi Lääkäri Anni tekee todella hienoa työtä Instagramissa, mutta Youtubessa näitä toimijoita ei ehkä sitten oikein ole, Vehkoo sanoo.

Hän ehdottaa myös, että viranomaiset voisivat yrittää laskea kynnystä Youtube-videoiden tekemiseen.

– Ei niiden tarvitse olla mitään massiivisia tuotantoja. Minuutin mittainen somevideo, jossa asiantuntija selittää omalla naamallaan asioita voi hyvin riittää.

Tätä ennen Suomen lisäksi muidenkin pienten kielialueiden on syytä vaatia Youtubelta parempaa palvelua.

