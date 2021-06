Ylen kysely kansanedustajille: Suurin osa vastaajista ei laskisi nuorten rikosvastuun ikärajaa – "Eivät väkivallan syyt poistu sillä"

Nuorten väkivalta on puhuttanut pitkin vuotta. Ylen kyselyssä kansanedustajille vastuuikärajan alentaminen nykyisestä 15 vuodesta ei saa hallituspuolueissa juurikaan kannatusta. Perussuomalaisissa sen sijaan on siihen halua. Katso, mitä mieltä oma kansanedustajasi on.