Kansainvälinen valintaraati hyppäsi polkupyörän selkään Oulussa – Euroopan kulttuuripääkaupunki valitaan viikon kuluttua

Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 kisassa on Suomesta mukana Oulu, Tampere ja Savonlinna. Oulussa esiteltiin kaupungin kulttuuritarjontaa ja suunnitelmia torstaina ja mukana oli myös pyöräilykierros keskustassa. Video: Paulus Markkula / Yle

Kansainvälinen raati vieraili kaupungissa nyt ensimmäistä kertaa ja osalle matka Ouluun oli myös ensi kosketus Suomeen.

Raatilaiset tutustuivat muun muassa Oulun taidemuseoon, josta kierros jatkui polkupyörillä Hupisaarten kautta kaupungintalolle ja kulttuurikeskus Valveelle.

Esiteltävät teemat liittyivät Oulun hakemuksen teemoihin: villisti kaupunki, vastakohtien voima ja rohkeasti reunalla. Oulun ohella Suomesta ehdolla ovat Tampere ja Savonlinna. Tampereella raati vieraili keskiviikkona ja Savonlinnan vierailu on vuorossa perjantaina.

Vierailun jälkeen kaikilla hakijakaupungeilla on vielä viimeinen tilaisuus puhua omien hakemustensa puolesta ensi viikon alussa. Oulun tilaisuus on ensi maanantaina. Sen jälkeen raati julkistaa keskiviikkona 2. kesäkuuta päätöksensä siitä, mikä kaupunki Suomesta on mukana kulttuuripääkaupunkien verkostossa vuonna 2026.

Oulu2026:n hankejohtaja Pia Rantala-Korhonen kertoo, että raatilaisten vierailu on ollut tärkeää ennen kaikkea siksi, että vasta nyt pystyttiin näyttämään, mitä kaikkea Oulun satasivuinen kirjallinen hakemus käytännössä pitää sisällään.

– Tietysti kaikki on pitänyt tehdä pandemiaturvallisesti eikä isoja joukkoja ole voitu koota yhteen ja samaan paikkaan, Rantala-Korhonen kertoo.

Työtä hakemuksen puolesta on tehty jo vuosia ja tässä vaiheessa ei enää ole paljon mahdollisuuksia vaikuttaa. Rantala-Korhonen luottaa kuitenkin kansainvälisen raadin ammattitaitoon.

– Heillä on pelisilmää tarjonnan arvioinnille. Havaitsin vilpitöntä kiinnostuksen pilkahdusta ja raatilaiset näyttivät iloiselta ja tyytyväisiltä, kertoo Rantala-Korhonen.

Raatilaiset ovat tutustuneet huolella satasivuiseen hakemuskirjaan.

Suomesta vuodelle 2026 valittava Euroopan kulttuuripääkaupunki julkistetaan tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 2.6.2021 kello 11.30.

Eri hakijakaupunkien teemat on esitelty jo aiemmin Ylen verkkosivulla.