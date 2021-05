Katso parhaat palat RKP:n Henrikssonin vaalitentistä: Lisää maahanmuuttoa, kiintiöpakolaisia ja kuusivuotiaille ruotsinkielistä Peppi Pitkätossua

Torstai-ilta oli omistettu ruotsalaiselle kansanpuolueelle, RKP:lle. Puolueen puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson aloitti puheensa muistellen, miten hän kertoi iltasatua 8-vuotiaalle tyttärelleen 20 vuotta sitten. Tytär kysyi, mistä raha tulee ja mitä kaupunginvaltuusto tekee.

Pehmeän alun jälkeen Henriksson veti kuitenkin tiukat rajat sille, miten terveydenhoitopalvelut, koulut ja vanhustenhoito pitää rahoittaa. Veronkorotuksille hän sanoo tiukasti ei.

– Työn ja yrittäjyyden tulee aina kannattaa ja veronkorotuksia pitää välttää viimeiseen asti.

Talousasioissa RKP on maltillisesti oikealla ja arvomaailmaltaan se on liberaali. Henriksson uskoo, että kun politiikka kärjistyy, keskellä olevalle liberaalille puolueelle on tilausta. Puolue voi kasvaa vain, jos sitä äänestävät muutkin kuin ruotsinkieliset.

– Suomessa on yksi aidosti liberaali puolue, jonka arvopohja näkyy myös teoissa. RKP on oikea vaihtoehto kaikille, jotka myös juhlapuheiden ulkopuolella puolustavat yksilönvapautta, oikeusvaltiota, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Kannatus viiden prosentin luokkaa

RKP:n kannatus on pysynyt sitkeästi viiden prosentin tietämissä ja kannattajat tulevat pääsääntöisesti Pohjanmaalta, Vaasasta ja muista rannikkokaupungeista. Puheenjohtaja Henriksson on ehdolla Pietarsaaren valtuustoon seitsemättä kertaa.

Anna-Maja Henrikssonia grillattiin illan tentissä siitä, olisko hänen puolueensa valmis tekemään jotain Itä-Suomen eteen ja onko hallituksen värillä väliä, kunhan vain RKP on mukana.

– Eihän se niin ole, kaikki meidän hallituskumppanimme tietävät, että meillä on omat tavoitteemme ja RKP yrittää löytää niitä ratkaisuja.

Lisää ulkomaista työvoimaa ja pakolaisia

RKP haluaa Suomeen lisää ulkomaista työvoimaa, jota ilman Suomi ei RKP.n mielestä selviä. Myös pakolaiskiintiöitä puolue olisi valmis nostamaan. Tentissä Henriksson sai vastata kysymykseen, onko suomalaisten työttömien puolesta tehty kaikki.

– Kyllähän siinä yritetään tehdä kaikki, sanoi Henriksson.

Hän toi esille hallituksen uuden Pohjoismaisen mallin, jossa siirretään työvoimapalveluita valtiolta kunnille.

– Siinä panostetaan siihen, että räätälöidään palveluja ja yritetään löytää jatkokoulutusta. Tanskassahan tämä malli on ollut jo pitkään, samoin Ruotsissa.

Viimein päästiin kuitenkin siihen, mikä on RKP:n olemuksen ydintä: kaksikielisyys. Se ei tarkoita sitä, että pikkulapsille pitää antaa sanakirjaa käteen.

Sen sijaan lapset voisivat lukea Peppi Pitkätossua. Näin toisen kotimaisen opiskelu voitaisiin aloittaa jo kuusivuotiaana.

Asiantuntijat arviovat: Miten miellyttää kaikkia Närpiöstä Siuntioon?

Asiantuntijat antoivat Henrikssonille palautetta ympäripyöreistä vastauksista.

Erikoistutkija Jenni Karimäki Turun yliopistosta huomasi, että Henriksson vältteli tiukkoja kantoja talousasioihin.

- Yksi syy siihen saattaa olla se, että äänestäjät Närpiöistä Siuntioon ovat varsin erilaisia. Yhteistyömahdollisuuksia halutaan kuitenkin pitää auki joka suuntaan.

Samoja huomiota teki Hufvudstadsbladetin päätoimittaja Erja Yläjärvi.

– Asiat, jotka hänelle olivat vaikeita, olivat kysymykset siitä, mistä kunnat voisivat konkreettisesti säästää, jos veroja ei koroteta.

