Koronarokotteisiin suhtaudutaan yhä myönteisemmin

Suomalaisten suhtautuminen koronarokotteisiin on viime viikkoina muuttunut entistä myönteisemmäksi. Tuoreen Kansalaispulssikyselyn mukaan 95 prosenttia suomalaisista suhtautuu rokotteeseen myönteisesti. 90 prosenttia ottaisi rokotteen varmasti tai melko varmasti, jos sitä tarjottaisiin.

Iäkkäät suhtautuvat myönteisimmin koronarokotteeseen. Yli 60-vuotiaista noin 97 prosenttia on halukas ottamaan rokotteen tai jo ottanut sen.

Myös 45–59-vuotiaista lähes 94 prosenttia suhtautuu rokotteen ottamiseen myönteisesti. 30–44-vuotiaista lähes 87 prosenttia on myönteisellä kannalla ja alle 30-vuotiaista lähes 79 prosenttia ottaisi varmasti tai melko varmasti rokotteen, jos sitä tarjottaisiin.

– Myönteisyys on ollut korkea alun alkaenkin. Mitä lähemmäs oma rokotus tulee, sitä myönteisempää ihmisten suhtautuminen rokotuksiin on ollut, sanoo valtioneuvoston kanslian strategiaosaston erityisasiantuntija Juho Jyrkiäinen.

Kielteisesti koronarokotteen ottamiseen suhtautuu noin 6 prosenttia vastaajista.

Tilastokeskuksen kyselyyn osallistui vajaat 1 300 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali koronarokotuksia koskevissa kysymyksissä on noin 2,5 prosenttiyksikköä.

Valtioneuvosto tilaamalla kyselyllä on tarkoitus selvittää kansalaisten mielipiteitä koronaviruksesta ja siihen liittyvästä päätöksenteosta. Mielipiteitä puolesta tai vastaan on mitattu 5-portaisella asteikolla. Tuorein mittaus on tehty ajanjaksolla 19.–24.5.2021.

Mielipiteitä mittaavaa kyselyä on tehty koronakriisin alusta alkaen kahden viikon välein, ja viime syksystä lähtien kolmen viikon välein.

Jyrkiäisen mukaan Kansalaispulssin tuloksissa ei ole tämän kevään aikana näkynyt kovin paljon rokotteiden mahdollisia vakavia haittavaikutuksia koskeneet uutiset.

– Yllättävän vähän, vaikka keskustelua eri rokotteiden haittavaikutuksista on käyty julkisuudessa paljon. Pientä heilahtelua on ollut kyselyissä rokotteisiin negatiivisesti suhtautuvien keskuudessa, mutta nämä muutokset ovat olleet hyvin hetkellisiä ja pieniä.

Lasten rokottamiseen suhtaudutaan hieman omaa rokottamista varovaisemmin

Kansalaispulssissa kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa vanhempien mielipidettä oman lapsen tai nuoren rokottamiseen.

Alustavan tuloksen mukaan myönteisesti asiaan suhtautuu noin 76 prosenttia vastaajista ja kielteisesti 17 prosenttia. Vanhempien määrä kyselyssä oli noin 300.

– Lasten rokottamista epäröivien suurempi osuus omaa rokotusta epäröiviin nähden johtunee siitä, että viestintä on tähän saakka painottunut vielä aikuisväestön rokotuksiin, Jyrkiäinen arvioi.

