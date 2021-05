Herätys: Mökkikesästä tulossa vilkas, erikoispapereilla pyyhkii hyvin, ilmailujärjestö tutkii Valko-Venäjän toimet

Kesän mökkivarauksia tehdään nyt ennätystahtiin

Alkavasta mökkikesästä on tulossa jopa viimevuotista vilkkaampi. Suomen suurimman mökkivälittäjän Lomarenkaan mökkejä on varattu 30 prosenttia enemmän kuin koronaa edeltävinä vuosina. Aiemmin mökkikausi alkoi juhannukselta, mutta tänä vuonna sesonki on jo nyt päällä, sillä moni yhdistää etätyön ja mökkeilyn. Mökkejä on varattu eniten rannikolta ja Järvi-Suomesta, Lapissa ja Koillismaalla on vielä tilaa.

Paperiteollisuuden kysyntäongelmat eivät ole tarttuneet leivinpaperiin

Erikoispaperien kasvunäkymät ovat valoisat. Mårten Lampén / Yle

Erikoispaperit on tuoteryhmä, jolla menee monella tavoin hyvin. Muun muassa leivinpaperin kysyntä on ollut korona-aikana kasvussa. Myös muutoin erikoispaperien kasvunäkymät ovat valoisat, sillä uusiutuvista raaka-aineista tehtävät tiiviit paperit sopivat usein muovien korvaajiksi.

Lentokone ei ole koronapesäke – päinvastoin

Lentokoneen sisällä riski saada koronatartunta erittäin pieni: matkustamon ilma vaihtuu täysin 2–3 minuutissa. Silja Viitala / Yle

Tilastojen mukaan lentokone on hyvin koronaturvallinen paikka: viime vuonna lentäen tehtiin noin 1,7 miljardia matkaa, ja koronatartuntoja kirjattiin vain 44. Merkittävin turvallisuuteen vaikuttava seikka on se, että lentokoneen sisäilma vaihtuu koko ajan. Lisäksi koneessa istutaan rauhallisesti paikallaan maski naamalla.

YK:n alainen ilmailujärjestö tutkii Valko-Venäjän Ryanairin koneeseen kohdistamat toimet

Viranomaiset tarkastivat koneessa olleiden matkatavaroita Minskin kentällä. AFP

YK:n alainen Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO on ilmoittanut tutkivansa Valko-Venäjän Ryanairin lentokoneeseen kohdistamat toimet. Valko-Venäjä määräsi sunnuntaina Ryanairin lennon Ateenasta Vilnaan laskeutumaan Minskiin vedoten pommiuhkaan. Todellisena motiivina pidetään lennolla matkustaneen oppositioaktivistin Raman Pratasevitšin kiinniottoa.

Awak Kuier debytoi WNBA:ssa

Getty Images

Suomalaiskoripalloilija Awak Kuier debytoi torstain ja perjantain välisenä yönä koripallon ammattilaissarja WNBA:ssa. Kuier teki ottelusta suomalaista koripallohistoriaa, sillä hänestä tuli ensimmäinen suomalaispelaaja, joka on pelannut WNBA-sarjassa. Vain yhden kerran uuden joukkueen kanssa ennen ottelua harjoitellut Kuier sai peliaikaa kuusi minuuttia ja 45 sekuntia. Ottelun tallenteen voit katsoa täältä.

Loppuviikko on enimmäkseen poutainen

Matti Huutonen / Yle

Perjantaina etelässä ja idässä voi tulla jokunen sadekuuro, mutta yleisesti sää on kuitenkin poutaista. Idässä ja pohjoisessa päivä on pilvinen. Etelässä ja lännessä aurinkokin pääsee paistamaan päivän aikana. Pohjoistuuli on monin paikoin puuskaista.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.