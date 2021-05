Tuore raportti vaatii ripeää remonttia Suomen huoltovarmuuteen

Työ- ja elinkeinoministeriön tuore raportti peräänkuuluttaa pikaista remonttia Suomen huoltovarmuuteen.

Ylen haltuunsa saama arviointiraportti kehottaa kiirehtimään huoltovarmuuden kehittämisessä, sillä kyse on merkittävästä työkalusta muun muassa Suomen kyberturvallisuuden varmistamisessa.

Raportti toteaa muun muassa, että Huoltovarmuuskeskuksen yhteistyö eri ministeriöiden kanssa ei vaikuta kovin selkeältä eikä johdonmukaiselta. Epäselvyyksiä on etenkin siinä, miten Suomen huoltovarmuudesta vastaaville tahoille, kuten ministeriöille ja Huoltovarmuuskeskukselle laissa määritellyt roolit ja vastuut toteutuvat käytännössä.

Raportin tekijöiden mukaan kaikilla ministeriöissä haastatelluilla "yhteistyöhenkilöillä ei ollut mitenkään selkeää kuvaa sen paremmin HVK:n yleisestä mandaatista kuin huoltovarmuuden merkityksestä oman ministeriön varautumisen kokonaisuudessa".

"Toimitusjohtajan toimivaltaa selkeytettävä"

Niin ikään Huoltovarmuusorganisaation ohjaus- ja johtamisjärjestelmä saa osakseen kritiikkiä. Raportin mukaan huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan toimivaltaa ja vastuita tulisi selkeyttää.

Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen rooli on muodollisesti vahva, mutta raportin tekijöiden mukaan se on tosiasiassa jäänyt heikoksi. Samalla toimitusjohtajalla on merkittävä taloudellinen toimivalta, joka on puolestaan kuvattu "varsin yleisluonteisesti" laissa ja asetuksissa.

– HVK:ssa on ollut vahvoja toimitusjohtajia, jotka ovat käyttäneet itsenäistä päätös- ja harkintavaltaa kohtuullisen reippaasti lain sallimissa puitteissa, todetaan raportissa.

"Raportti ei ole koronaselvitys"

Erityistä huomiota raportissa kiinnitetään huoltovarmuusrahaston varainkäytön avoimuuden puutteeseen.

– Ohjelmatoiminnan monivuotinen rahoittaminen rahaston kautta HVK:n hallituksen päätöksillä ei noudata valtion talousarviolain henkeä ja budjetin täydellisyysperiaatetta.

Raportti on TEM:in mukaan riippumattoman ulkopuolisen asiantuntijaryhmän arvio huoltovarmuuskeskuksen toiminnasta osana kansallista varautumista. Raportin johdannossa painotetaan, että kyseessä ei ole Huoltovarmuuskeskusta koskeva koronaselvitys, vaan arviointi on osa kokonaisuutta, jossa TEM arvioi laajemmin oman hallinnonalansa virastoja ja laitoksia.

Huoltovarmuuskeskuksen vuoden 2020 koronakeväänä tekemistä hengityssuojainhankinnoista nousi kohu, kun Huoltovarmuuskeskus ei tarkastanut kauppakumppanien taustoja. Kohun seurauksena keskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema erosi tehtävistään.

Kuukausi sitten keskusrikospoliisi ilmoitti, että maskihankinta johtaa syyteharkintaan, ja että esitutkinnassa epäillään kolmea Huoltovarmuuskeskuksen työntekijää luottamusaseman väärinkäytöstä.

