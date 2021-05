Autoilijat häiriköivät ja soittavat suutaan pyöräilijöille suositulla maisemareitillä: "On ihan kolkattu autolla ojaan"

Taipalsaaren Vehkataipaleentie on kapea, mutkainen ja mäkinen. Tien ongelmat ovat ely-keskuksen tiedossa, mutta tien parantamiseen ei ole rahaa. Kyläyhdistys ja pyöräilijät toivovat, että autoilijat ottaisivat pyöräilijät huomioon.

Suositulla Taipalsaaren maisemapyöräilyreitillä on tapahtunut kevään aikana useita läheltä piti -tilanteita Etelä-Karjalassa.

Pyöräilijöiden ja kyläyhdistyksen tiedossa on vaarallisia ohituksia, mutta pieneltä joukolta myös asiatonta käytöstä.

– Tänä keväänä suurin on ollut tämä, että pyöräilijä on pysäytetty ja tultu avautumaan siitä, että pyöräilijät eivät kuulu tälle tielle. Somekanavissa näkyy jatkuvasti, että on läheltä piti -tilanteita, kertoo Vehkataipaleen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kirsti Laine.

Aiemmin hän on kuullut myös pyöräilijän kiilaamisesta. Myös Lappeenrannan pyöräilijöiden sihteeri Matti Pesu tunnistaa tarinat Vehkataipaleentieltä.

Taipalsaaren maisemapyöräilyreittiin kuuluva Vehkataipaleentie on kapea, mutkainen ja mäkinen tie Lappeenrannan Lauritsalan ja Taipalsaaren Vehkataipaleen välillä.

Tiellä on pituutta noin kymmenen kilometriä, ja kevyen liikenteen väylä loppuu Lappeenrannasta katsottuna jo alkumatkasta. Nopeusrajoitus on enimmäkseen 80 kilometriä tunnissa, ja tiellä on esimerkiksi työmatkaliikennettä.

Yhdestä tiellä sattuneesta tilanteesta on jätetty poliisille rikosilmoitus.

Tien leventämiseen ei ole rahaa

Vehkataipaleentien ongelmat ovat Kaakkois-Suomen ely-keskuksen tiedossa. Pyöräilyyn liittyvät parannustarpeet on tunnistettu vuonna 2018 valmistuneessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa.

Ely-keskus arvioi Ylelle sähköpostitse, että kevyen liikenteen väylää tieosuudelle tuskin rakennetaan. Tien leventäminen voisi ely-keskuksen mukaan tulla kysymykseen, mutta se olisi kallista eikä siihen ole tällä hetkellä rahaa.

Ely-keskuksesta todetaan myös, että Kaakkois-Suomessa on yhteensä kymmeniä kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantamistarpeita.

Koska rahaa tien parantamiseen ei ole näköpiirissä, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kirsti Laine toivoo autoilijoiden keventävän kaasujalkojaan.

– Autolla ei tunnu 80 kilometriä tunnissa riittävän. Ohimenijöitä on melkein päivittäin. Isoin ratkaiseva tekijä turvallisuuden kannalta on ratin takana istuvien asenne, Laine vetoaa.

Maisemapyöräilijöiden lisäksi kyläläisiä huolestuttaa esimerkiksi koulumatkojaan kulkevien alakoululaisten puolesta.

Vehkataipaleen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kirsti Laineen mukaan asukkaat ovat olleet vuosien aikana yhteydessä ely-keskukseen, mutta ainakaan vielä ei tien leventämistä ole luvattu. Kuvassa oikealla Lappeenrannan Pyöräilijöiden Matti Pesu. Ville Toijonen / Yle

Pyöräilijä ajaa laidassa

Lappeenrannan pyöräilijöiden Matti Pesu toteaa, että pyöräilijän paikka on tien oikeassa laidassa. Hiekalla tai ojan puolella pyöräilijän ei kuitenkaan tarvitse ajaa.

– Jos aivan oikea reuna ja piennar eivät ole käyttökelpoisia siksi, että siellä on esteitä tai muuta menoa haittaavaa tai vaarantavaa, muunkin tieosan käyttö on sallittua. Esimerkiksi tällä tiellä pyöräilijä ei ole aivan asfaltin reunassa,koska siellä on kaikkea epämääräistä, Pesu toteaa.

Jos tietä levennettäisiin, Pesun mukaan jo 30 senttimetrin levennys tekisi siitä turvallisemman. Se voisi tuoda tielle lisää pyöräilijöitä.

Etelä-Karjalaa ja erityisesti Taipalsaarta ja Lappeenrantaa on nostettu pyöräilymyönteisinä paikkakuntina.

– Aina kun tietä parannetaan, saadaan mukaan pyöräilijöiksi lisää sellaisiakin ryhmiä, jotka eivät ole vielä kyseisellä tiellä pyöräilleet, koska ovat kokeneet sen liian vaaralliseksi, pelottavaksi tai vaikeaksi jollakin muulla tavalla, hän sanoo.

Tien kohentamista odotellesssa Pesu painottaa Kirsti Laineen tavoin asennemuutosta.

