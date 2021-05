Yhdysvallat rahoitti virustutkimusta wuhanilaisessa laboratoriossa – osa republikaaneista vaatii nyt korona-asiantuntija Anthony Faucin eroa

Anthony Fauci toimii Yhdysvaltain terveysviraston alaisen Kansallisen allergia- ja infektiotautien instituutin pääjohtajana. Hän on myös maan johtava tartuntatautiasiantuntija.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että hän aikoo julkaista maan tiedustelupalvelujen löydökset koronaviruksen alkuperästä.

Biden on määrännyt tiedustelupalvelut selvittämään, pääsikö Sars-Cov-2 -virus karkuun kiinalaisesta laboratoriosta. Aikaa selvityksen tekemiselle presidentti on antanut 90 päivää.

Edellinen presidentti Donald Trump kannatti näkemystä, että koronavirus olisi peräisin laboratoriosta Kiinasta. Tuolloin ideaa ei otettu vakavasti julkisuudessa.

Viime aikoina viruksen mahdollinen laboratorioalkuperä on noussut varteen otettavaksi vaihtoehdoksi.

Wall Street Journal -lehti (siirryt toiseen palveluun) uutisoi viime sunnuntaina, että kolme koronavirusten tutkimiseen erikoistuneen Wuhanin virologisen instituutin työntekijää joutui marraskuussa 2019 sairaalaan, koska heillä oli koronatartuntaan viittaavia oireita.

Lehden mukaan tiedot perustuvat aiemmin julkaisemattomaan Yhdysvaltain tiedusteluraporttiin.

Kiina ilmoitti joulukuussa 2019, että Wuhanissa leviää tuntematon keuhkokuumetauti.

Wuhanin Virologian instituution rakennus kuvattuna tammikuussa. Roman Pilipey / EPA

Yhdysvallat rahoitti koronavirustutkimusta Wuhanissa

Yhdysvaltain terveysvirasto eli National Institutes of Health (NIH) on aiemmin rahoittanut koronavirusten tutkimusta Wuhanissa.

Valkoisen talon lääketieteellinen neuvonantaja ja korona-asiantuntija Anthony Fauci kertoi tiistaina lainsäätäjille, että NIH oli myöntänyt 600 000 dollarin apurahan Wuhanin virologiselle instituutille, kertoo talousuutissivusto CNBC. (siirryt toiseen palveluun)

Apuraha oli ohjattu wuhanilaiselle tutkimuslaitokselle voittoa tavoittelemattoman amerikkalaisen EcoHealth Alliance -tutkimusjärjestön kautta. Trumpin hallinto keskeytti rahoituksen viime vuonna.

Viisivuotisen apurahan avulla oli tarkoitus tutkia koronavirusten tarttumista lepakoista ihmisiin, jotta tutkijat ymmärtäisivät paremmin 2000-luvun alkupuolen Sars-epidemiaa.

Fauci kiisti, että rahoitusta olisi käytetty tutkimukseen, jossa viruksia muokataan siten, että niistä tehdään helpommin tarttuvia tai tappavampia.

Tällaisen riskialttiina pidetyn tutkimuksen avulla on mahdollista selvittää, kuinka uusia taudinaiheuttajia voitaisiin torjua.

Koronavirukset viihtyvät lepakoissa. Kuvituskuva. AOP

Laboratoriossa kehitettiin keinotekoisia koronaviruksia

Wuhanin virologinen instituutti julkaisi vuonna 2017 tutkimuksen, jonka mukaan tutkijat olivat löytäneet lepakosta koronaviruksen, joka voi tarttua suoraan ihmiseen. Asiasta kertoo The Washington Post (siirryt toiseen palveluun).

Lehden mukaan kiinalaistutkijat olivat kehittäneet myös uusia koronaviruksia, joita ei esiinny luonnossa ja jotka pystyvät lisääntymään ihmisen soluissa ACE2-reseptorin avulla.

Yhdeksi tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) rahoittajista on merkitty Yhdysvaltain terveysvirasto.

The Washington Post kuitenkin toteaa, että tutkimuslaitoksen julkisuuteen antamien tietojen perusteella kokeissa käytettyjä virusnäytteitä ei olisi voitu muokata covid-19-tautia aiheuttavaksi uudeksi Sars-Cov-2-koronavirukseksi.

Virustutkimus huolestutti niin paljon Yhdysvaltain Pekingin suurlähetystöä, että lähetystön asiantuntijat kävivät tapaamassa Wuhanin virologisen instituutin tutkijoita, kertoo Politico (siirryt toiseen palveluun).

Amerikkalaisdiplomaatit järkyttyivät, kun kiinalaistutkijat kertoivat, että heillä ei ole riittävästi koulutettua henkilökuntaa operoimaan turvallisesti laboratoriota.

Politicon mukaan diplomaatit varoittivat Washingtonia Wuhanissa tehtävistä koronaviruskokeista vuonna 2018. Ulkoministeriö ei kuitenkaan vastannut lähetystön huoleen.

Osa republikaaniedustajista vaatii nyt Faucia eroamaan tehtävästään wuhanilaislaboratorion rahoituskuvion takia.

Myös Euroopan unioni on myöntänyt (siirryt toiseen palveluun) kaksi apurahaa Wuhanin virologiselle instituutille vuodesta 2015 alkaen.

WHO ei onnistunut selvittämään viruksen alkuperää

Maailman terveysjärjestö WHO:n tutkimusryhmä vieraili alkuvuonna Kiinan Wuhanissa. Heidän tehtävänään oli selvittää koronaviruspandemian alkuperä. Vastausta ei löytynyt.

Tutkimusryhmä katsoi, että virus on todennäköisesti peräisin lepakoista. Viruksen ihmiseen mahdollisesti tartuttanut välittäjäeläin ei kuitenkaan ole tiedossa.

Tutkijat eivät ole löytäneet lepakoista tai muista eläimistä virusta, joka vastaisi geneettisesti Sars-Cov-2-virusta.

Aiemmin Sars- ja Mers-epidemiat aiheuttaneet koronavirukset pystyttiin jäljittämään suhteellisen nopeasti sivettikissoihin ja kameleihin.

WHO:n tutkimusryhmä piti erittäin epätodennäköisenä, että pandemian aiheuttanut virus olisi peräisin laboratoriosta.

Tutkimusjärjestön pomo kaksoisroolissa

Yksi WHO:n tutkimusryhmän jäsenistä oli EcoHealth Alliancen johtaja, brittiläinen eläintieteilijä Peter Daszak. Hän kuuluu myös lääketieteellisen The Lancet -julkaisun ryhmään (siirryt toiseen palveluun), joka selvittää pandemian alkuperää.

Daszakia on syytetty eturistiriidasta ja hänen tarkoitusperiä on epäilty, koska hänen johtamansa järjestö on tehnyt vuosia yhteistyötä Wuhanin virologisen instituutin kanssa.

Daszak kutsui jo viime vuonna Trumpin väitteitä laboratoriovuodosta salaliittoteoriaksi.

Maailman terveysjärjestö WHO:n tutkimusryhmän jäsen Peter Daszak käveli hotellin edustalla Kiinan Wuhanissa 29. tammikuuta 2021. Roman Pilipey / EPA

This Week in Virology -podcastin (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa Peter Daszak on kuvaillut heidän tekemäänsä koronaviruksiin liittyvää tutkimusta.

Podcastin mukaan haastattelu on tallennettu Singaporessa 9. joulukuuta 2019 eli vain viikkoja ennen kuin Kiina ilmoitti uuden koronataudin leviämisestä Wuhanissa.

Daszak kertoo haastattelussa, he ovat löytäneet Etelä-Kiinasta yli sata uutta koronavirusta. Hän sanoo, että koronaviruksia voi manipuloida melko helposti laboratoriossa.

Hänen mukaansa jotkut näistä viruksista pääsevät sisään ihmisen soluihin laboratorio-olosuhteissa ja toiset voivat aiheuttaa Sars-taudin "humanisoiduissa hiirimalleissa".

Humanisoidut hiiret ovat tutkimusta varten geenimuokattuja hiiriä, joihin on lisätty ihmisen geenejä.

Epäilys koronaviruksen laboratorioalkuperästä ärsyttää Kiinaa. Maan ulkoministeriön tiedottaja Zhao Lijian syytti keskiviikkona Yhdysvaltoja salaliittoteorioiden ja disinformaation levittämisestä.

