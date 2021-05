Lukiolaistytöt perustivat kepparikerhon lapsille 350 eurolla – monet nuoret ryhtyvät nyt kesäyrittäjiksi: "Kirjanpito ja laskut ovat vähän tylsiä juttuja"

Korona-aika on saanut useat nuoret koettamaan kesäyrittäjyyttä. Kotka myönsi seitsemälle eri liikeidealle 350 euron kesäyrittäjyystuen. Kaupunkien lisäksi nuoret voivat saada yritystukea myös 4H-kerhoilta.

Hevoset höristelevät korviaan tarkasti laitumella ja kuuntelevat tallista kantautuvia ääniä. Niiden tyhjässä kotitallissa kopisevat nyt keppihevoset. Tallin käytävälle on rakennettu esterata, jota hyppii neljä keppariratsukkoa.

Hetken päästä pienimmät ratsastajat seisahtuvat silittämään oman keppihevosensa harjaa ja hikeä pyyhitään myös omalta otsalta. Ratsastuksen jälkeen keppihevoset asetellaan siististi pilttuun viereen ja joukkio käy askartelemaan.

– Tänään tehdään keppareille nimikyltit ja uudet riimut, sanoo Noora Pöyry.

Kotkassa Kaviohaan tallilla on käynnissä 17-vuotiaiden Noora Pöyryn ja Anna Tikan vetämä lasten keppihevoskerho. Toukokuun aikana kerho on kokoontunut kerran viikossa. Koolla on ollut noin kymmenen pientä ratsastajaa.

Kesäksi kerholaisille on suunniteltu kokonainen kepparileiripäivä, jonka ohjelmassa on muun muassa maastossa ratsastusta ja estekisat.

Keppihevoskerho on Pöyryn ja Tikan oma liikeidea. Kaksikko ajatteli kesäyrittäjiksi ryhtymistä jo viime vuonna, mutta idea jäi vielä muhimaan. Nyt aika oli oikea.

– Pienempänä tykkäsimme itsekin hypätä keppareilla ja tehdä niiden kanssa kaikkea. Siitä se ajatus lähti, sanoo Anna Tikka.

– Halusimme itse päättää milloin teemme töitä ja tykkäämme myös lapsista. Sen lisäksi halusimme heppakesän tallilla, niin tämä on siihen hyvä tapa, lisää Pöyry.

Kotkalaiset Noora Pöyry ja Anna Tikka kokeilevat kesäyrittäjyyttä ensi kertaa.Antti-Jussi Korhonen / Yle Antti-Jussi Korhonen / Yle

Moni kokeilee kesäyrittäjyyttä

Korona-aika on saanut yhä useammat nuoret kokeilemaan yrittäjyyttä. Tänä vuonna kesätöitä on tarjolla nuorille enemmän kuin viime vuonna, mutta ei aivan tavallisen kesän tapaan. Tämä käy ilmi tuoreesta SAK:n kyselystä.

Esimerkiksi Kotkassa kaupunki tarjoaa nuorille mahdollisuuden testata kesäyrittäjyyttä. Kaupunki on myöntänyt seitsemälle eri liikeidealle 350 euron yritystuen.

Liikeideoiksi nuoret ovat kehitelleet keppihevoskerhon lisäksi muun muassa veneenkorjausta, pelikonsolien kunnostusta sekä jälleenmyyntiä ja korupajoja. Oman yrityksen aloittamiseen nuori saa tukea palvelupaikka Ohjaamon kautta.

Tikalle ja Pöyrylle ensimmäiset viikot yrittäjänä ovat opettaneet vastuunkantoa.

– Asioita pitää tehdä itse. Vanhemmat tai isovanhemmat eivät tee niitä sinun puolestasi, vaan itse pitää pystyä, kertoo Noora Pöyry.

Kaupunkien lisäksi yritystukea voi saada myös 4H-kerhoilta. Viime vuonna, kun kesätyöpaikkojen määrä romahti koronapandemian takia, 4H-yrityksiä perustettiin 850 eli tuplasti enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan 4H-yrittäjiä oli viime vuonna yli 1 600.

Keppihevoset lepäilevät välillä tallin seinustalla. Antti-Jussi Korhonen / Yle

"Välillä ei jaksa"

Pöyry ja Tikka pyrkivät jakamaan kaikki työt omassa kesäyrityksessään tasaisesti.

– Välillä on sellaisia hetkiä, että ei jaksa. Esimerkiksi kun pitää täydentää kirjanpitoa ja tehdä laskuja niin ne ovat vähän tylsiä juttuja. Hetket kuitenkin menevät ohitse ja sitten taas jaksaa, sanoo Pöyry.

Kaupungilta saamansa 350 euron tuen Tikka ja Pöyry ovat käyttäneet askarteluvälineisiin ja kesän leiriruokailubudjettiin. Aherruksesta saatavaa palkkaa kaksikko kuvailee "ihan kivaksi".

– Paljon menee säästöön ensi vuoden autokorttia varten, sanoo Anna Tikka.

