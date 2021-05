Alaikäisten huumausainekaupat syyteharkintaan – Pohjanmaan poliisi: tutkinnan kohteena useampia alaikäisiä, tapahtumapaikat yleisiä paikkoja

Pohjanmaan poliisi on kevään aikana tutkinut huumausainerikosten sarjaa, jossa epäiltynä on useita alaikäisiä. Tapahtunutta on tutkittu törkeänä huumausainerikoksena. Poliisin mukaan aineita on välitetty sekä kadulla että verkossa.