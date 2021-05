Finnairin työttömiksi jääneet mekaanikot löysivät markkinaraon vintage-lentokoneista: "Niihin koneisiin mitä on jäljellä, liittyy poikkeuksetta suuria tarinoita"

Viime vuoden keväänä korona pysäytti lentoliikenteen kuin seinään. Iso joukko Finnairin työntekijöitä tuli lomautetuksi ja irtisanotuksi. Tässä joukossa olivat myös lentokonemekaanikot Petri Keinänen ja Marko Haapsaari.

– Kaikki pysähtyi kuin seinään maaliskuussa. Koko laivasto jäi seisomaan siihen, muistelee Petri vuotta 2020.

– Ei kukaan arvannut että näin käy, että tämä tulee näin pitkäksi ajaksi. Eikä loppua näy, sanoo Marko Haapsaari.

Petrin lomautus oli heti kättelyssä vuoden mittainen ja joulukuussa se muuttui irtisanomiseksi.

Ajatus yrittäjyydestä oli muhinut molempien mielessä. Kun Marko otti yhteyttä ja ehdotti oman firman perustamista, asia oli sillä selvä.

– Kun kuulin että Petrikin joutui pois Finnairilta soitin ja kysyin, että mitä jos pistetään oma yritys? Petri tuumasi heti, että pistetään vaan, kertoo Marko Haapsaari.

Marko Haapsaari ehti tehdä yli 30 vuoden työuran Finnarilla. Birgitta Vuorela / Yle

– Minulla oli jo jonkin aikaa ollut tavoite yrityksestä. Sitten kun tuli pakko, oli vaan lähdettävä siihen suuntaan, sanoo Petri Keinänen.

Ammattitaitoisista lentokonemekaanikoista on ollut pitkään pula Suomessa. Nyt tilanne on on muuttunut nopeasti. Käytännössä työllistyminen Suomessa on vaikeaa, ellei se tapahdu yrittäjyyden kautta.

Parilla entisöintiprojektilla alkuun

Lentokonekorjaamo Vintageplanes aloitti toimintansa helmikuussa. Tarkoitukseen sopivat tilat löytyivät helposti entisen lentosotakoulun alueelta Kauhavalta, Marko Haapsaaren synnyinseudulta. Korjaamo erikoistuu historiallisiin koneisiin.

Vaikka yrittäjäkaksikolla oli aavistus siitä, että erityisosaamiselle saattaa olla kysyntää, alku yllätti. Heti löytyi heti kaksi yksityishenkilöä, jotka halusivat saada lentokoneensa kuntoon.

– Heillä oli ollut vaikeuksia saada niitä mihinkään projektin suuruuden takia, mutta me päätettiin ottaa ne, kertoo Petri Keinänen.

Ensimmäinen Vintageplanin entiseen loiston ehostettava kohde on Saab Safir, ilmavoimien entinen harjoituskone. Kyseinen kone palveli harjoituskoneena Kauhavalla 20 vuotta, aina vuoteen 1981.

Yksityisomistuksessa oleva Saab Safir kunnostetaan osa osalta. Birgitta Vuorela / Yle

Palvelusvuosien jälkeen kone siirtyi yksityisomistukseen. Sen osti henkilö, joka on suorittanut reserviupseerikoulutuksensa Kauhavalla, muun muassa kyseisellä koneella.

– Niihin koneisiin mitä on jäljellä liittyy poikkeuksetta suuria tarinoita, sanoo Petri Keinänen.

Kone on yksi Suomen kymmenestä lentokelpoisesta Saab Safirista.

Tavoitteena oikea lentokonehuoltoyritys

Entisöinnin päästyä alkuun, sana alkoi levitä harrastuspiireissä. Kyselyjä tuli lisää, muiltakin kuin perinnekoneiden omistajilta eri puolilta Suomea.

– Monelaisia lentolaitteita, ultrakevyistä lentokoneista moottoroituun riippuliitimeen saakka, summaa Petri Keinänen.

Huoltoja on tehty myös muille kuin perinnekoneille, kertoo Petri Keinänen. Birgitta Vuorela / Yle

– Kysyntä oli pienoinen yllätys. Koneita tulee sisään ja lähtee ulos, se on hieno homma, sanoo Marko Haapsaari.

Töitä olisi jo nyt useammallekin käsiparille, mutta ensin pitää saada yritykselle kassavirtaa. Tavoiteena on, että Vintageplanesta tulevaisuudesa kasvaisi kannattava organisaatio, joka voisi palkata lisää työntekijöitä.

Pienlentokoneisiin erikoistuneita korjaamoja on tällä hetkellä Suomessa muutamia.

– Eiköhän meillekin sieltä siivu löydy, arvelee Marko Haapsaari

Siltä näyttää, sillä toistaiseksi markkinointiin ei ole ollut aikaa eikä tarvetta.

Vanhat koneet pystyy korjaamaan

Petri Keinänen ja Marko Haapsaari ovat molemmat kasvaneet sotilaskentän laidalla. Petri Rovaniemellä ja Marko Kauhavalla.

Petrillä on työhistoriaa erityisesti sotilaskoneiden parissa, Marko puolestaan työskenteli Finnarilla yli 30 vuotta. Rakkaus vanhoihin koneisiin syttyi molemmilla jo poikavuosina.

Vanhoissa koneissa kiehtoo tekniikka ilman tietokoneita. Se tekee myös korjaukset mahdollisiksi. Toistaiseksi ei ole vielä tullut eteen konetta, jonka kohdalla olisi pitänyt nostaa kädet pystyyn.

– Meillä on molemmilla sellainen kokemuspohja, ettei ihan herkästi tulekaan, vakuuttaa Petri Keinänen.

Vuoden 1961 Saab Safirista ei löydy tietokonetta. Entisöinnin tukena on ohjekirja. Birgitta Vuorela / Yle

Molemmilla on myös mielessä koneita, joiden parissa he toivoisivat pääsevänsä työskentelemään. Tilauskirjassa on jo merkintöjä pitkälle eteenpäin. Markon toive on käymässä toteen, kun hän pääsee käsiksi vanhaan kaksitasokoneeseen.

– Syksyllä meille on tulossa Focke-Wulf Stieglitz, se on ollut täällä koulukoneena ja pikkupoikana minäkin olen ollut mukana sitä rakentamassa.

Petri Keinänen puolestaan toivoo, että ilmaan saataisiin myös vanhoja suihkuhävittäjiä.

– Suomestahan puuttuu kokonaan lentävät suihkuhävittäjät, eli ilmavoimien perinnekoneet olisi kiva saada ruotsin malliin lentämään.

Vintageplanen tilauskirjassa on jo merkintöjä pitkälle loppuvuoteen. Birgitta Vuorela / Yle

