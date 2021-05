Bidenin hallinto muutti mieltään ja tukee suurta öljynporaushanketta Alaskan luonnonsuojelualueella

Yhdysvaltain uusi demokraattihallinto on muuttanut mieltään Alaskan suurelle luonnonsuojelualueelle suunnitellusta öljynporaushankkeesta.

Hankkeesta on parhaillaan käynnissä oikeuskäsittely, jossa puidaan luonnonsuojelujärjestöjen hankkeesta tekemiä valituksia.

Yhdysvaltain sisäministeriö on antanut lausunnon, jonka mukaan ConocoPhillips-öljy-yhtiön hankkeesta esille nostetut ongelmat ovat yksittäistapauksia ja irrotettu asiayhteydestään. Sisäministeriön mukaan yhtiön suunnitelmat täyttävät ympäristönsuojelun vaatimukset.

Presidentti Joe Bidenin hallinnon mielenmuutos on huomattava. Yksi ensimmäisistä virkatoimista, joitaBiden teki valtaan noustuaan, oli keskeyttää öljynporaushanke Alaska National Wildlife Refuge -luonnonsuojelualueella.

Alaskan arktinen luonnonsuojelualue ja sen osa, joka aiotaan avata öljynporaukselle. Harri Vähäkangas / Yle

Myös sisäministeri Deb Haaland kirjoitti viime vuonna senaattorina ollessaan yhdessä neljän muun demokraattisenaattorin kanssa kirjeen silloiselle presidentille Donald Trumpille ja vaati hankkeen pysäyttämistä, koska se tuhoaisi Alaskan ainutlaatuista luontoa.

Bidenin hallinto on vahvasti liputtanut ilmastonmuutoksen estämistä ja uusiutuvien energiamuotojen käyttönottoa. Hallinto ei ole perustellut, miksi sen kanta on muuttunut Alaskan suhteen, tai miten massiivinen uusi öljyntuotantoalue sopii sen ilmastopolitiikkaan.

Alaska ja luonnonsuojelualue sen koillisosassa. Harri Vähäkangas / Yle

Sekä öljy-yhtiö että Alaskan republikaanisenaattorit Dan Sullivan ja Lisa Murkowski ovat lobanneet hankkeen puolesta. Ympäristöjärjestöt ovat järkyttyneitä sisäministeriön kannanmuutoksesta.

Trumpin hallinnon viime hetken ponnistus: Alaskan suojelualueelle jaetaan nyt öljynporauslupia, joita olisi vaikea perua

Alaskan ilmasto, kuten muukin arktinen vyöhyke, on lämmennyt selvästi ilmastonmuutoksen takia. ConocoPhillips aikoo rakentaa laitteistojaan ikiroudan päälle. Ikirouta on Alaskassakin sulamassa. The New York Times -lehden (siirryt toiseen palveluun)mukaan laitteistojen alle aiotaan rakentaa "viilentäjiä", jotka estäisivät routaa sulamasta laitteiden kohdalta.

Toisessa päätöksessään Yhdysvaltain sisäministeriö aikoo purkaa Trumpin hallinnon loppumetreillä antaman päätöksen poistaa arktisella alueella toimiville öljy- ja kaasuyhtiöille annettuja turvallisuusmääräyksiä. Presidentti Barack Obaman aikana annetut rajoitukset astuvat siis uudelleen voimaan, kertoo The Hill -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: Reuters