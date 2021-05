Luoteisväylää 1800-luvulla etsineiden tuho on iso mysteeri – DNA auttoi nyt tunnistamaan yhden uhrin ja pääkallo antoi hänelle kasvot

"Valkealla pohjoisella on heidän luunsa", sanotaan upseeriston kuvakokoelman alla, mutta ehkä joku näistäkin miehistä on joukossa, jonka luita nyt analysoidaan. John Franklin on keskirivissä toinen vasemmalta. John Gregorya kuvissa ei ole, hän oli toimiupseeri, jonka toi Eribusille höyrymoottorien tuntemus. IanDagnall Computing / Alamy / AOP